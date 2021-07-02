Эмираты против всех: почему страны ОПЕК+ не смогли договориться

Министерская встреча стран ОПЕК+, начавшаяся 30 июня и продолжившаяся 1 и 2 июля, закончилась без результата, переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, в 16:00 мск, говорится в сообщении секретариата.

Реклама

Источник ТАСС в ОПЕК+ сообщил, что перед министрами стояла задача определить уровни добычи нефти с августа, так как до июля у них есть действующий план. Позиция большинства членов картеля сводилась к тому, чтобы продолжить наращивать производство плавными темпами и в период с августа по декабрь 2021 года вернуть на рынок еще 2 млн б/с. Однако утвердить это решение не удалось.

Камнем преткновения оказалась позиция ОАЭ, отмечает источник. Эта страна обладает одними из самых значительных добывающих мощностей, почти треть из которых сейчас простаивает. Кроме того, Абу-Даби реализует план по наращиванию производственных мощностей на 1 млн б/с, до 5 млн б/с к 2030 году.

21 июня вице-премьер России Александр Новак в беседе с РИА «Новости» сообщил, что предложений по объемам и срокам, на которые ОПЕК+ определит параметры новой сделки, в настоящее время нет. «В принципе у нас есть разные варианты — и на один месяц принять, и на несколько месяцев. Можем и на более долгосрочный период», — заявил Новак.

Напомним, страны ОПЕК+ приступили к постепенному наращиванию добычи нефти с мая текущего года. До июля добыча выросла на 1,14 млн баррелей в сутки, при этом квота для России была повышена на 114 тыс. баррелей в сутки.

В назначенный для заседания срок (1 июля) министерский комитет не смог принять финальную рекомендацию ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам сделки, сообщали источники «Интерфакса». Договориться не получилось, поскольку ОАЭ выступили за изменение своих объемов добычи, от которого, собственно, и отсчитывается ее снижение в рамках всей сделки ОПЕК+. Власти ОАЭ планировали увеличить базовую добычу с текущих 3,168 млн б/с до 3,8 млн б/с.

Уточним, что в настоящее время уровень добычи, от которого снижают производство почти все участники ОПЕК+ (кроме России и Саудовской Аравии), отсчитывается от октября 2018 года.

На предыдущей встрече 1 июня члены картеля и партнеры договорились сохранить параметры последней сделки, по которой добыча нефти в мае-июне должна увеличиться на 2,1 млн б/с.

Три сценария, два — хороших

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин говорит «Газете.Ru», что, несмотря на все интриги, связанные с заседаниями ОПЕК+, традиционно просматривается три сценария по их итогам.

Первый сценарий предполагает, что ОАЭ отказывается от своих требований по пересмотру квот для себя, и план по возвращению добычи на 0,4 млн баррелей в сутки, начиная с августа месяца, вступает в силу. Второй сценарий — ОПЕК+ пересматривает для ОАЭ объем базовой добычи, от которой ведется расчет квот, а план также вступает в силу, то есть все стороны договариваются, приходя к соответствующему компромиссу.

«И есть третий сценарий, с которым страны альянса не придут ни к каким договоренностям и никакого решения не будет принято на встрече. Этот сценарий, на мой взгляд, является наиболее негативным», — рассуждает Громадин.

В таком варианте ОПЕК+ не будет повышать объем добычи на очередной срок, на рынке сохранится дефицит, что как будто бы будет позитивно для цен на нефть. «Но в действительности, если ОПЕК+ не договорится, это, скорее всего, приведет к нарушению дисциплины среди стран-участников альянса в части соблюдения действующих договоренностей и квот по объемам добычи, что существенно повысит степень неопределенности на рынке», — отмечает эксперт.

Тезис о том, что лучше договориться на любых условиях, чем никак, справедлив и для России. «В случае, если нет согласия внутри организации ОПЕК+, это абсолютны негатив для картеля и для России», — заключает Громадин.

Главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов напоминает, что ОПЕК+ принимает свои решения об объемах добычи нефти примерно на 400-600 тыс. б/с ежемесячно начиная с августа.

«На рынке нефти сейчас наблюдается дефицит в 1-1,5 млн баррелей в сутки, при этом спрос на нефть, исходя из восстановительного роста мировой экономики, может увеличиться на 2-3 млн. То есть дефицит на нефтяном рынке, скорее всего, сохранится и во второй половине года, что будет толкать цены на нефть вверх и они вполне могут достичь уровня $80 за баррель», — говорит Суверов.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев полагает, что заминка на сутки с лишним по июльскому решению, судя по всему, была инициирована Эмиратами. «Не по принципиальным соображениям, на сколько именно поднимать в целом квоты и делать ли это вообще, а по деталям, от какой именно базы исчислять выполнение квот самих Эмиратов и как соглашение контролировать», — уточняет Пушкарев.

По мнению эксперта, представители ОАЭ, скорее всего, настаивали, что за последние три года они уже заметно нарастили свои добывающие мощности и что слишком низко прописанный национальный потолок не позволит им прибавить в объемах так же, как по факту прибавят другие страны Персидского залива.

«Даже на фоне имеющихся разногласий цены на нефть только в последние три часа вечером 2 июля подросли с $75,4 до $76 и не пытались снижаться», — говорит Пушкарев, оценивая реакцию рынков на сам факт заседания картеля.

«В случае явного успеха встречи челнов ОПЕК+ с выданными на-гора квотами на 4-5 месяцев вперед, а не только на один месяц, движение нефтяных цен наверх в направлении $80 может пойти в ближайшие недели быстрее. А если квоты будут прописаны только на август, то текущий коридор цен $74-76 может сохраняться дольше», — заключает Пушкарев из TeleTrade.