ЛУКОЙЛ продолжает модернизацию Ставролена

Сегодня, 7 октября, в Буденновске президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и и.о. первого заместителя Председателя Правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов приняли участие в церемонии закладки первого камня строительства газоперерабатывающей установки на нефтехимическом заводе Ставролен. Глава компании сообщил, что совокупные инвестиции в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии могут достичь 300 млрд рублей. ЛУКОЙЛ также рассматривает возможность создания газохимического производства на базе каспийского газа.

Развитие нефтехимии и Ставрополья

Строительство второй очереди газоперерабатывающей установки позволит увеличить прием попутного и природного нефтяного газа с месторождений Северного Каспия до 5 млрд куб. м в год, благодаря чему вырастет объем ценного сырья для пиролиза (этана и ШФЛУ), используемого Ставроленом для выпуска продукции.

Ставролен – стопроцентная «дочка» ЛУКОЙЛа, один из крупнейших налогоплательщиков Ставропольского края и градообразующее предприятие Буденновска. Ранее на его площадке компания уже успешно реализовала крупный инвестиционный проект по запуску первого комплекса газоперерабатывающей установки мощностью 2,2 млрд куб. м в год.

Ожидается, что по итогам реализации комплексной программы развития Ставролена мощность по производству этилена вырастет до 420 тысяч тонн в год, полиэтилена – до 405 тысяч тонн, а сополимерных марок полипропилена – до 120 тысяч тонн. Кроме того, согласно планам ЛУКОЙЛа, обновление позволит Ставролену на 70% обеспечить предприятие собственным сырьем, нарастить количество выпускаемых полимеров и расширить ассортимент, который бы пользовался спросом как в России, так и за рубежом.

«Комплексная программа развития Ставролена является важным элементом нашей нефтехимической стратегии, базирующейся на собственном сырье, и эффективным инструментом монетизации газа Северного Каспия. Наращивание доли газа в добыче и развитие мощностей по его переработке полностью соответствует глобальному тренду энергетической трансформации и является частью климатической стратегии ЛУКОЙЛа. Совокупные инвестиции в комплексное развитие нефтегазохимической цепочки на Каспии могут составить порядка 300 млрд рублей», – отметил президент компании Вагит Алекперов.

Важно отметить, что ЛУКОЙЛ не только развивает производство на территории Ставропольского края, но и реализует в регионе благотворительные проекты в рамках соглашения с краевым правительством – причем делает это уже 20 лет, с 2001 года. В частности, речь идет о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Лукоморье» и стадиона на его территории, благоустройстве города-курорта Кисловодска и создании нового общественного городского пространства в районе музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история».

Компания также помогала региону бороться с пандемией и приобретала продуктовые наборы для малоимущих граждан. С 2016 года на территории Ставропольского края проводится конкурс социальных и культурных проектов «Лукойла», на который за 6 лет было представлено свыше 150 проектов. Сумма выплаченных грантов превысила 17 млн рублей.

Глобальный тренд

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Программа ЛУКОЙЛа по модернизации «Ставролена» и наращиванию инвестиций в развитие нефтехимической отрасли соответствует задачам, обозначенным руководством страны. В декабре прошлого года в ходе профильного совещания президент РФ Владимир Путин подчеркивал важность повышения глубины переработки сырья и более эффективного использования ресурсов – попутного нефтяного газа (ПНГ).

«Напомню, что с 2010 по 2019 год у нас с 25,7 процента сжигание упало до 18,5 процента, и это, конечно, хороший результат. Надеюсь, что мы будем двигаться дальше по этому направлению», — заявил глава государства.

Снижение объемов его сжигания определено ключевым пунктом экологической и климатической повестки в стране. Кроме того, снижение объемов сжигаемого и рассеиваемого в атмосферу ПНГ — ключевая составляющая глобальной программы по борьбе с выбросами парниковых газов, которые считаются главной причиной изменения климата. Прекратить к 2030 году рутинное факельное сжигание предлагает, например, Всемирный банк.

В ходе упомянутого совещания президент также говорил о задачах по замещению импорта полиэтиленов и полипропиленов, и проект ЛУКОЙЛа соответствует обозначенным целям.

Сырьем для второго комплекса газоперерабатывающей установки станет попутный и природный нефтяной газ с каспийских месторождений компании, освоение которых продолжает компания.

У ЛУКОЙЛа имеется значительный потенциал и по наращиванию добычи газа в Каспийском регионе. В сочетании с использованием возможностей нефтегазохимии, как ожидают в компании, удастся повысить монетизацию производства, особенно важную в условиях растущего спроса на пластики высокого качества. Также ЛУКОЙЛ рассматривает идею создания газохимического производства на базе каспийского газа.