Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону»... 29.09.2021, 23:54
В США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш 29.09.2021, 23:53
Инфекционист Курмаева рассказала о причинах заражения COVID-19 после... 29.09.2021, 23:24
Экс-игрок «Зенита»: «Мальме» попал не в тот турнир 29.09.2021, 23:20
На Урале разыскивают рецидивиста, напавшего с ножом на двух... 29.09.2021, 23:05
Глава генштаба США заявил о «реальной перспективе» возрождения... 29.09.2021, 23:05
Червиченко о победе «Зенита» над «Мальме»:... 29.09.2021, 23:03
Ученые предложили тестировать на коронавирус по дыханию 29.09.2021, 22:58
Глава МВД Белоруссии пообещал жесткий ответ на убийство сотрудника КГБ 29.09.2021, 22:48
Пострадавшего при стрельбе в Перми студента не пустили в одну... 29.09.2021, 22:47
Бизнес

«Одномоментно одной суммой»

В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
Россияне, имеющие пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату этих средств, напомнили в отделении ПФР по Нижегородской области. Порядок выплаты устанавливается правительством страны. Подробнее о том, как получить эти деньги — и в материале «Газеты.Ru».

В Пенсионном фонде России рассказали, кто может получить единовременную выплату из пенсионных накоплений. Соответствующие пояснения дали в отделении ПФР по Нижегородской области.

Специалисты напомнили, что всего существует четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата средств пенсионных накоплений; срочная пенсионная выплата; накопительная пенсия; выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам — в случае его смерти.

Правом получить единовременную выплату, то есть все средства пенсионных накоплений одномоментно и одной суммой, обладают:

— мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 годы, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд с «белой зарплаты» своих сотрудников;

— участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года;

— граждане, рожденные в 1967 году и позднее и имеющие пенсионные накопления.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется ПФР и негосударственными пенсионными фондами – в зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений.

«Порядок выплаты устанавливается правительством РФ. Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия. Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста.

Причем новый пенсионный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, не изменил возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений. Поэтому граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет», — отмечается на сайте отделения ПФР.

Ежегодная индексация

28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что пенсии продолжат повышаться в ближайшие годы. На это, по его словам, в бюджете заложены необходимые средства.

Ожидается, что размер страховой пенсии по старости в 2022 году в среднем по России составит 18 521 рубль. С 1 февраля 2022-го ежемесячные выплаты будут проиндексированы на 5,8%, тогда как в 2023 и 2024 годах они увеличатся на 4%.

В сентябре разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 39,3 млн российских пенсионеров – эта мера поддержки стала дополнительной и не влияет на другие льготы и начисления. Такое решение власти приняли в связи с тем, что инфляция, как выразился Путин, «подъедает» пенсии.

Расходы растут…

С 20 по 28 сентября средние недельные расходы россиян составили 5255 рублей, что на 7,6% (370 рублей) больше показателя за тот же период 2020 года, отметили в холдинге «Ромир».

При этом цены на товары повседневного спроса в августе выросли на 4,2% в годовом выражении.

…но сбережения остаются

По данным исследования финансового положения домохозяйств, сбережениями обладают 32% россиян. Этот показатель достаточно устойчив и практически не изменился с октября 2020 года (31%), констатируют социологи.

«Карантинные ограничения привели к существенному снижению уровня жизни российских семей, падению реальных денежных доходов населения. Это стало основной причиной ухудшения потребительских настроений, а сохраняющаяся неопределенность перспектив завершения пандемической угрозы делает надежды на восстановление экономики весьма неустойчивыми», — отмечается в исследовании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Путин вышел с изоляции и дал совет турецкому президенту
О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»
Россия вернулась из нокдауна: «Зенит» разгромил «Мальме»
Победа «Зенита» в ЛЧ стала первой для российских команд на групповом этапе евросезона
Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию
Политологи рассказали, с чем связаны призывы создать армию Республики Сербской
Глава генштаба США заявил о «реальной перспективе» возрождения «Аль-Каиды*»
Глава МВД Белоруссии пообещал жесткий ответ на убийство сотрудника КГБ
На потолок аэропорта Внуково залез испанец, которому не дают улететь домой
Ставший самым богатым человеком Маск пообещал отправить Безосу серебряную медаль
Новости и материалы
«Бенфика» сенсационно разгромила «Барселону» в матче Лиги чемпионов
В США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш
Инфекционист Курмаева рассказала о причинах заражения COVID-19 после вакцинации
Экс-игрок «Зенита»: «Мальме» попал не в тот турнир
На Урале разыскивают рецидивиста, напавшего с ножом на двух женщин
Червиченко о победе «Зенита» над «Мальме»: российский футбол движется вперед
Ученые предложили тестировать на коронавирус по дыханию
Пострадавшего при стрельбе в Перми студента не пустили в одну из больниц
Губерниев оценил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Мальме»
Огонь на территории нефтехимического завода в Тобольске попал на видео
Бывшему тренеру «Зенита» Петржеле не понравилась игра Дзюбы в матче с «Мальме»
Голландские ученые выяснили, почему двойняшки одинаковые
«Зенит» одержал первую победу российских клубов в основном этапе текущего сезона еврокубков
«Зенит» одержал самую крупную победу в своей истории в групповом этапе Лиги чемпионов
Представитель России обвинил Украину в саботаже переговоров по Донбассу
В ПФР рассказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
После прихода к власти в Афганистане талибов* на черном рынке выросли цены на опиум
«Зенит» прервал серию из восьми матчей без побед в Лиге чемпионов
Все новости
Дошло до Интерпола: игроков сборной России наказали за сдачу матчей
Федерация гандбола просит завести уголовное дело по факту игры на тотализаторе
«Веном чем-то похож на Голлума из «Властелина колец»
Интервью Тома Харди и Энди Серкиса о фильме «Веном 2»
«Вывозить никого не нужно»: одесский депутат нашел альтернативу депортации
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
На концерты Face надели маску
Почему в России отменяют выступления рэпера Face
Как дилеры наживаются на покупателях новых машин
Кроссоверы в России выросли в цене на 60% за пять лет
«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»
Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
«Глядя на меня, не скажешь, что я болею»: какими недугами страдают топ-модели
Что рассказывают супермодели о своих заболеваниях
Британские власти требуют от соцсетей активнее защищать пользователей
Как социальные сети стали «воротами» для онлайн-преступников
«7000 ожиданий в очереди из 10. Рекомендую»
Как взлетела игра New World от Amazon — и разбилась сразу после старта
У миграционных центров выстроились очереди. Кому грозит депортация после 1 октября
В МВД разъяснили, что у нелегалов остался один день для урегулирования своего статуса в РФ
Итоги пятого Национального рекламного форума: видеть и создавать новое
23-24 сентября в Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум с обновленной тематикой «Бренды. Потребители. Коммуникации».
«Турецкие беспилотники спровоцируют Украину на блицкриг»
Что будет, если Киев начнет применять в Донбассе боевые дроны Bayraktar TB2
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях