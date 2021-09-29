В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

Россияне, имеющие пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату этих средств, напомнили в отделении ПФР по Нижегородской области. Порядок выплаты устанавливается правительством страны. Подробнее о том, как получить эти деньги — и в материале «Газеты.Ru».

В Пенсионном фонде России рассказали, кто может получить единовременную выплату из пенсионных накоплений. Соответствующие пояснения дали в отделении ПФР по Нижегородской области.

Специалисты напомнили, что всего существует четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата средств пенсионных накоплений; срочная пенсионная выплата; накопительная пенсия; выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам — в случае его смерти.

Правом получить единовременную выплату, то есть все средства пенсионных накоплений одномоментно и одной суммой, обладают:

— мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 годы, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд с «белой зарплаты» своих сотрудников;

— участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года;

— граждане, рожденные в 1967 году и позднее и имеющие пенсионные накопления.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений осуществляется ПФР и негосударственными пенсионными фондами – в зависимости от того, где застрахованное лицо формировало средства пенсионных накоплений.

«Порядок выплаты устанавливается правительством РФ. Единовременная выплата не осуществляется лицам, которым ранее была установлена накопительная пенсия. Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста.

Причем новый пенсионный закон, вступивший в силу с 1 января 2019 года, не изменил возраст, при котором гражданин имеет право на выплату средств пенсионных накоплений. Поэтому граждане, выходящие на пенсию при достижении общеустановленного пенсионного возраста, могут обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений в 60 и 55 лет», — отмечается на сайте отделения ПФР.

Ежегодная индексация

28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что пенсии продолжат повышаться в ближайшие годы. На это, по его словам, в бюджете заложены необходимые средства.

Ожидается, что размер страховой пенсии по старости в 2022 году в среднем по России составит 18 521 рубль. С 1 февраля 2022-го ежемесячные выплаты будут проиндексированы на 5,8%, тогда как в 2023 и 2024 годах они увеличатся на 4%.

В сентябре разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 39,3 млн российских пенсионеров – эта мера поддержки стала дополнительной и не влияет на другие льготы и начисления. Такое решение власти приняли в связи с тем, что инфляция, как выразился Путин, «подъедает» пенсии.

Расходы растут…

С 20 по 28 сентября средние недельные расходы россиян составили 5255 рублей, что на 7,6% (370 рублей) больше показателя за тот же период 2020 года, отметили в холдинге «Ромир».

При этом цены на товары повседневного спроса в августе выросли на 4,2% в годовом выражении.

…но сбережения остаются

По данным исследования финансового положения домохозяйств, сбережениями обладают 32% россиян. Этот показатель достаточно устойчив и практически не изменился с октября 2020 года (31%), констатируют социологи.

«Карантинные ограничения привели к существенному снижению уровня жизни российских семей, падению реальных денежных доходов населения. Это стало основной причиной ухудшения потребительских настроений, а сохраняющаяся неопределенность перспектив завершения пандемической угрозы делает надежды на восстановление экономики весьма неустойчивыми», — отмечается в исследовании.