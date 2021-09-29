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В ПФР рассказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Если у человека есть пенсионные накопления, он может получить единовременную выплату при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет о россиянах, родившихся 1953-1966 годах (мужчины) и 1957-1966 годах (женщины), которые были официально трудоустроены в период с 2002 по 2004 годы и за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Правом на единовременную выплату также обладают участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.

Для получения денег необходимо подать соответствующее заявление в ПФР.

Ранее в ПФР предупредили о схеме мошенников с «советским стажем».

По данным ведомства, в интернете часто можно встретить информацию о перерасчете пенсий за советский стаж, однако переоценка пенсионных прав граждан, имеющих стаж до 2002 года, в том числе в советское время, массово прошла в 2009 году.

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