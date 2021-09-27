Юристы предупредили самозанятых о рисках столкновения с патентными троллями

В России может начаться бум патентного троллинга, считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Это произойдет после того, как самозанятым разрешат регистрировать собственный товарный знак. Желающих паразитировать на деловой репутации предостаточно. При этом поправки в действующее законодательство о товарных знаках могут быть приняты уже в следующем году.

Минэкономразвития разработало «дорожную карту» для бизнеса по защите интеллектуальной собственности. Планируется устранить ограничения и пробелы в законодательстве, затрудняющие деятельность в этой сфере. Об этом заявил замминистра экономического развития Владислав Федулов.

Чиновники намерены предоставить самозанятым гражданам возможность «регистрировать товарные знаки и управлять правами на них». Сейчас такое право имеется у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Урегулированы будут также правоотношения в случае смерти гражданина-правообладателя. Если наследники не смогут самостоятельно договориться о том, кому будет принадлежать товарный знак, суд вынесет решение в пользу одного из них.

Уточняется, что в настоящий момент регистрация товарного знака на имя физлиц возможна в Австрии, Германии, Канаде, Китае, США, Великобритании.

Необходимые поправки должны быть внесены в Гражданский и Налоговый кодексы.

«Мы ожидаем, что поправки будут внесены в действующее законодательство и вступят в силу в 2022 году. Товарный знак — важнейший нематериальный актив, который позволит самозанятым успешно идентифицировать себя на рынке, а также торговать своими услугами и товарами», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэкономразвития.

Креативный класс самозанятых

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», положительно оценивают идею наделить самозанятых правами на собственный товарный знак. «Мне кажется, это очередной фактор признания самозанятых как реальной силы. Это еще одна возможность, наряду с обсуждаемыми в правительстве формами устойчивого партнерства с доступными отпусками, больничными, оплатой сверхурочных работ», — сказал директор по стратегическим коммуникациям платформы для самозанятых «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло.

По его словам, самозанятые нуждаются в товарном знаке, усиливающий их бизнес, потому что они зачастую оказывают очень качественные услуги, ничем не хуже юрлиц и ИП.

Согласно официальной статистике, самозанятых в России сейчас насчитывается порядка 3,1 млн человек, а на самом деле в этой сфере занято в 3-4 раза больше граждан, отмечает Дригайло.

Товарный знак и любая другая визуализация важны для бизнеса, это шанс выделиться из общей массы конкурентов, нарастить свою капитализацию, считает эксперт.

Прежде всего товарный знак может понадобиться частным кондитерам, дизайнерам, парикмахерам, авторам текстов. «Главное — не отрасль, а траектория развития бизнеса, и у любого самозанятого, будь он специалистом клининговых служб или переводчиком с китайского, может быть желание подняться над конкурентами, использовав элементы визуализации и регистрации товарного знака», — полагает Дригайло из «Рокет Ворк».

Однако если поправки будут приняты, то самозанятые могут столкнуться с таким неприятным явлением, как патентный троллинг, предупреждают юристы. Фактически это бизнес на подаче исков или, как часто это называется в судах, паразитирование на чужой деловой репутации, пояснил «Газете.Ru» партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов.

Патентными троллями называют лиц, которые не осуществляют производство товаров (работ, услуг), зато регистрируют товарный знак для целей подачи исков о нарушении своего исключительного права и получения финансовой компенсации.

Иск подается против фирм, осуществляющих продажу аналогичных товаров или ИП, оказывающих услуги, уточняет Ушкалов. И если самозанятые получат права на интеллектуальную собственность, им стоит готовиться к аналогичным сюрпризам.

Заявить права и взыскать ущерб

Ушкалов называет признаки патентного троллинга. «Это регистрация лицом в качестве товарного знака обозначения, которое пользуется популярностью и известно среди потребителей, но не было официально зарегистрировано. Иногда тролль специально создает видимость соответствующей деятельности — выпускает или продает товары, но в незначительном объеме. Это более изощренный вид троллинга», — говорит Ушкалов.

После того как тролль зарегистрировал похожий товарный знак, он подает жалобу, например, в антимонопольные органы — на нарушение лицом, использующим спорное графическое обозначение, норм о конкуренции. «Далее следует иск в суд с требованиями пресечь использование спорного товарного знака. Иск дополняется требованием о взыскании убытков», — говорит Ушкалов.

По его словам, моральный вред в данном случае не взыскивается. Возможно, тролль попытается также доказать ущерб деловой репутации, что опять же подразумевает финансовую компенсацию.

Для того, чтобы защитить себя от проблем с использованием товарного знака, надо подать заявку о его регистрации и дождаться результатов экспертизы, отмечают эксперты. «Защититься можно только одним способом – зарегистрировать свой товарный знак раньше, чем это сделает тролль», — сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«В тяжелом случае самозанятому, попавшему под пресс троллинга, гораздо проще сменить товарный знак, пройтись по своей клиентской базе (скорее всего, она небольшая) и сообщить о переименовании. Так эффективнее можно решить проблему, чем устраивать тяжбу, в отличие от большой компании, которая годами может работать на свой бренд и товарный знак», — считает Гусятникова.

По мнению заместителя президента Гильдии российских адвокатов, члена общественного совета при Минюсте России Рубена Маркарьяна, желательно выпускать товар с новым именем после получения свидетельства о регистрации. «А самый простой способ защиты для самозанятого — выпускать товар под собственной фамилией, этого никто не запретит и, скорее всего, не сможет протроллить. Товарный знак в виде собственной фамилии можно изобразить графически и зарегистрировать это графическое изображение», — советует Маркарьян.

Риски есть, но денег не много

В Минэкономразвития считают, что риски троллинга для самозанятого минимальны. Самозанятому, который оказывает услуги сотне клиентов и знает их всех в лицо, проще всего сменить товарный знак.

«Это достаточно просто. Это действие можно назвать ребрендингом. Кроме того, самозанятые гораздо менее интересны «патентным троллям» в силу меньшей платежеспособности по сравнению с компаниями», — говорится в комментарии пресс-службы Минэкономразвития.