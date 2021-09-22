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Бизнес

Будет ли газ кормить Россию вместо нефти

В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти

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Александр Рюмин/ТАСС
Цена на газ, заложенная в бюджете России на следующий год, оказалась выше более ранних прогнозов почти на треть. При этом средняя стоимость российской нефти, наоборот, будет снижаться, считают в правительстве. Сможет ли газ заменить нефть в будущем — в материале «Газеты.Ru».

Правительство рассчитывает, что прибыль от нефтегазового сектора в 2022 году составит 9,54 трлн руб. (7,2% ВВП). Однако к 2024 году, по прогнозу, она снизится до 8,56 трлн руб. (5,7% ВВП). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Минфин заложил в бюджете стоимость газа в 2022 году на уровне $208,4 за тыс. кубометров, это на 30,4% выше более раннего прогноза.

Цены на газ в 2023 году ожидаются на уровне $192,3 за тыс. кубометров (+19,7% относительно предыдущего прогноза). В 2024 году стоимость «голубого топлива» снизится до $180,6 за тыс. кубометров (+6%). Для сравнения, в 2020 году стоимость газа составила $126,8 за тыс. кубометров.

При этом средняя цена на нефть, как ожидается, будет падать. По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году она составит $62,2 за баррель, в 2023 году — $58,4 и $55,7 в 2024 году против $66 в 2021-м.

Могут ли нефть и газ поменяться местами

По данным ЦДУ ТЭК, в январе-июле добыча газа в России увеличилась на 13,2%, до 442 млрд кубометров. Учитывая растущие потребности европейского региона в газе и низкий уровень заполненности местных хранилищ сырьем, объем экспортных поставок будет также увеличиваться.

В пресс-службе Минфина «Газете.Ru» сообщили, что в настоящее время доля газа в доходах бюджета ниже доли нефти. Во многом это связано с особенностями налогообложения, которые пока не планируется менять, а также структурой самого нефтегазового сектора. По вопросам, связанным с конкретными показателями цены нефти и газа в бюджете, в ведомстве перенаправили в Минэкономразвития, которое на запрос «Газеты.Ru» не ответило.

Доходы от нефти и газа не стоит разделять, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, они почти всегда идут в корреляции.

«Я здесь не вижу никаких критических изменений. В бюджет зачастую мы закладываем пониженную цену, чтобы потом выиграть по факту и таким образом создать бюджетный профицит. Если вы посмотрите на все бюджеты, то всегда цены на нефть закладываются Минфином пониже. Он создает для себя таким образом «подушку безопасности»», — пояснил он.

Эксперт добавил, что никто не может точно предсказать динамику цен на нефть и на газ. Они зависят от многих факторов, в том числе, от форс-мажорных.

«Мы не знаем сегодня, как поведет себя ковид, не дай бог будут какие-то мутации, новые волны. Все эти цены могут перевернуться с ног на голову. Мы не знаем, как поведут себя финансовые пузыри, которые сейчас раздулись во всех странах из-за того, что все запустили печатный станок и вылетела огромная масса денег. Мы не знаем, как поведут себя локальные войны», — подчеркнул Георгий Остапкович.

Также он отметил, что уже на протяжении двух-трех лет идет активная полемика по поводу перехода на альтернативные источники энергии, сокращения выбросов.

«А газ все-таки более корректный с точки зрения загрязнения воздуха, чем нефть. Поэтому вполне вероятно, что там, где это возможно, будут в целях «зеленой экономики» пытаться заменять нефть газом», — рассуждает экономист.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что пока еще рано говорить о кардинальном смещении доходов в сторону газа за счет нефти. В условиях роста цен на газ доля поступлений от его экспорта, безусловно, вырастет. Однако объемы нефтяного экспорта все еще остаются высокими, и в следующем году они могут вырасти за счет смягчения сделки ОПЕК+, полагает Галактионов.

«Прогнозы на год вперед всегда сопряжены с неопределенностью, достаточно сравнить фактические данные за 2020 и 2021 год с теми прогнозами, которые были в начале каждого года. Прогноз лишь дает ориентир, исходя из отклонения, от которого можно будет судить о возможном исполнении бюджета и корректировать прогнозные оценки его доходной части», — отметил эксперт.

Если говорить о ближайшей перспективе на три года, то объем потребления не уменьшится ни по газу, ни по нефти, заявил «Газете.Ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Если же рассматривать более долгосрочную перспективу, в районе 2035 или 2050 года, то объем спроса вообще трудно предсказать.

«С одной стороны, в Европе, которая является локомотивом декарбонизации, отказа от ископаемых источников энергии, будут стараться сокращать потребление ископаемого топлива. С другой, — у них собственная добыча ископаемого топлива стремительно падает, и поэтому импорт будет сохраняться в ближайшие годы на том же уровне», — указал Юшков.

Он добавил, что

если Европа поставила цель отказаться от нефти, то Азия — еще нет. Это более легкий в плане логистики товар, и спрос на него будет оставаться.

«Вопрос в том, что производителей много, а рынок будет глобально сжиматься — и из-за этого конкуренция будет возрастать и цена снижаться. Но Россия имеет хорошие конкурентные позиции в плане себестоимости добычи нефти и так далее, поэтому мы еще долго будем производить и продавать на экспорт нефть», — считает Юшков.

Что же касается газа, то даже если европейцы будут отказываться от его потребления, ставка буде делаться на водород, его можно будет делать из газа, отметил эксперт.

Но перенаправить поставки для России будет достаточно сложно.

«Сейчас у нас построены газопроводы в основном в Европу. И если Европа сокращает объем потребления, то сокращается объем прокачки по газопроводам. Строить СПГ-заводы, сжижать газ и отправлять на азиатские рынки может быть не совсем целесообразно, потому что это дорогое удовольствие», — заключил он.

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