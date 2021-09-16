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Бизнес

Хватит на 100 лет. России не грозит газовый кризис

Глава «Газпрома» считает возможным дальнейший рост стоимости газа в Европе

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Павел Львов/РИА «Новости»
Россия не будет испытывать проблемы с газом по меньшей мере еще следующие 100 лет, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, это связано с тем, что РФ обладает наибольшими запасами газа в мире при существующем уровне добычи. Страны Европы же в осенне-зимний период войдут с серьезным дефицитом стратегических запасов топлива в хранилищах, что вызвано совпадением ряда факторов.

Запасы России и Европы

В Европе цена на газ бьет все рекорды, и это не предел. Так считает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Он констатировал, что развивающийся энергетический кризис связан с серьезным отставанием стран в закачке топлива в подземные хранилища — оно составляет 22,9 млрд кубометров.

Столь «большая величина», что, по словам Миллера, подтверждают эксперты из Европы и Азии, говорит о том, что в ближайшее время нарастить запасы до требуемых невозможно. Это значит, что в осенне-зимний сезон Европа наверняка зайдет с дефицитом в ПХГ.

«Вопрос только с каким объемом?» — добавил глава «Газпрома».

Что же касается роста цены на газ в Европе, то это связано не только с пробелами в закачке, но и с повышающимся спросом на СПГ в Азии. При ценовых рекордах поставки СПГ идут в основном на более премиальный азиатский рынок, которой «Газпром» считает для себя привлекательнее.

«Самым динамичным, самым быстрорастущим является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления. Не исключением является и 2021 год. За первое полугодие объем потребления природного газа в Китае вырос на 15,5%, а объем импорта на 23,8%. Это значит, что прогнозные оценки объема потребления в Китае по итогам 2021 года составят 360 млрд куб. м. И объем импорта 160 млрд куб. м»», — доложил Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Газодобыча в европейских странах с каждым годом сокращается, что тоже накладывает определенные проблемы в контексте функционирования существующих там газовых систем. Крупнейшим экспортером голубого топлива на рынок Европы остается Россия.

По оценкам «Газпрома», запасы газа в РФ при существующей добыче остаются самыми большими во всем мире. Как подчеркнул Миллер, их хватит более чем на 100 лет, а некоторые месторождения, которые сейчас «Газпром» обустраивает на Ямале, смогут работать вплоть до 2132 года.

Обстановка на торгах

По состоянию на 17 сентября, цена на газ в Европе в ходе торгов вернулась на отметку в $800 за тысячу кубометров, накануне показатели упали до $730. Кроме низкой заполняемости подземных хранилищ и неопределенности вокруг «Северного потока — 2» на расценки также влияют неблагоприятные погодные условия.

Крупнейшие предприятия на этом фоне также теряют в рентабельности. По информации Bloomberg, с проблемами столкнулись такие компании, как BASF SE, Aurubis AG, Yara International ASA и CF Industries Holdings. Некоторые из них были вынуждены приостановить или сократить свою производство.

Аналитики Refinitiv тоже акцентируют внимание, что прогнозы погоды, которая будет холоднее, чем ожидалось, также влияют на цены. Специалисты Barclays прогнозируют, что высокие цены на газ будут сохраняться в зимние месяцы.

Известно, что, например, в Литве в новом отопительном сезоне подорожание на электроэнергию для потребителей составит порядка 30%, в Вильнюсе при этом цены вырастут сразу на 60%, так как коммунальные предприятия там используют гораздо больше топлива.

В Евросоюзе в это время подтверждают нехватку стратегических запасов в хранилищах. Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что сейчас ПХГ заполнены лишь на 71%, год назад этот показатель в тот же период составлял 82%. Она подчеркнула, что рост цен вызван совпадением ряда объективных факторов, однако выразила надежду, что в будущем европейцы вернуться к адекватным ценам, и произойдет это после перехода на зеленую энергетику и реновацию жилого и промышленного фонда с учетом новых технологий в сфере энергоэффективности.

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