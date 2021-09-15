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Бизнес

Пособия, пенсии и страховки: что волнует неформально занятых

Резкий рост числа самозанятых вынуждает искать новые способы их соцобеспечения

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В России за год прибавилось 1,5 млн неформально занятых граждан. Сейчас работают «на себя» со статусом ИП, самозанятых, или на семейных предприятиях почти 15 млн человек в России, подсчитали в FinExpertiza. Их могло бы быть еще больше, если бы не вопросы социальной защищенности, говорят в Общероссийском народном фронте. «Газета.Ru» разбиралась, как самозанятые могут обеспечить себе пенсии, страховки, льготные кредиты и госфинансирование.

Неформально, но легально

Число россиян, предпочитающих найму неформальную занятость, резко выросло во втором квартале 2021 года — на 1,54 млн человек по сравнению с летом 2020 года. Сейчас работает «на себя» каждый пятый россиянин, выяснили в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть у «Газеты.Ru»). Неформально занятыми могут быть репетиторы, няни, водители, повара, строители и любые специалисты, в том числе врачи, юристы и инженеры, если они работают вне корпоративного сегмента.

Как отмечают в FinExpertiza, в основном рост в неформальной занятости происходит в традиционных для этой формы занятости сферах: торговля и услуги, сельское хозяйство, стройки. Отчасти это связано с низкой базой 2020 года: тогда увеличилась занятость в корпоративном сегменте, так как государство помогало бизнесу пособиями на сотрудников с белой зарплатой. А небольшой, в особенности неофициальный бизнес и частные специалисты оказались в разгар пандемии в наиболее сложном положении.

«В основном рост неформальной занятости произошел за счет увеличения числа официально зарегистрированных самозанятых — и за счет сокращения штата как минимум в малом и среднем бизнесе, по нашим данным, как минимум на 600 тыс. человек за последний год», — рассказал «Газете.Ru» президент «Опоры России» Александр Калинин.

Самозанятых больше всего волнуют пенсии

Самозанятые больше всего переживают за пенсии, пособия и субсидии, выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ), где проанализировали данные 5 тысяч обращений самозанятых на портале www.samo-zanyatost.ru, платформах-агрегаторах и региональных отделениях ОНФ с мая по август 2021-го (исследование есть у «Газеты.Ru»).

Главный вопрос, по словам замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, который волнует самозанятых при работе с цифровыми платформами — это предоставление социальных гарантий и, в частности, начисление пенсии и правила ее формирования для самозанятых.

Многие сталкиваются с личной ответственностью за свою пенсию впервые — раньше решением этих вопросов занимался работодатель или фонд социального страхования (ФСС).

Как напоминает Александр Калинин, самозанятым гарантирована лишь пенсия по старости, а не трудовая: она будет меньше и начнет выплачиваться на пять лет позже. Однако самозанятые могут заключить договор с ПФР и делать добровольные взносы, отправляя платежи с банковской карты или через приложение «Мой налог».

«Важно в течение года оплатить минимальный размер страхового взноса, который в 2021-м составит 33 тыс. 770 руб. в год. За эту сумму приобретается 1 год страхового стажа и 1,048 пенсионного коэффициента», — рассказывает генеральный директор Qugo Игорь Знак.

Дешевые кредиты и доступ к госзакупкам

На втором месте по количеству обращений идут вопросы о доступности кредитования самозанятых. Пока что нормативная база банковского сектора не вполне настроена под специфику работы с самозанятыми, например, они не могут предоставить справку о доходах по форме 2-НДФЛ, а значит, им доступны только потребительские кредиты по самым высоким ставкам. ОНФ направил свои предложениями в ЦБ, и регулятор уже внес проект изменений для расчета рисков кредитования самозанятых для банков.

«Это даст возможность банкам предложить самозанятым новые кредитные продукты. Также банки могут принимать справки о доходах, заверенные платформами-агрегаторами, что позволит самозанятым брать кредиты на более выгодных условиях», — рассказывает Арсений Беленький.

Александр Калинин из «Опоры России» напоминает, что самозанятым доступны меры господдержки: льготные микрозаймы, льготная аренда муниципального имущества. Кроме того, статус заставляет выйти из тени тех, кто ищет заказы на цифровых платформах: они могут подписывать официальные договоры и даже участвовать в госзакупках.

Страховки и пособия — больной вопрос

На третьем месте по числу обращений — вопросы о разрешении спорных ситуаций с заказчиками. К примеру, ненамеренное причинение вреда имуществу при проведении работ. На этот случай самозанятые могут оформить страхование профессиональной ответственности, некоторые цифровые платформы совместно со страховыми компаниями предлагают готовые пакеты стоимостью от 1000 рублей в месяц. Таким образом, общий объем страхования самозанятых может составить около 3 млрд рублей ежемесячно, отмечают в ОНФ.

Однако остается не решенным до конца вопрос с пособиями и больничными. К примеру, самозанятые платят сбор в фонд медицинского страхования и получают медицинскую страховку. Но не социальную: пособия по временной нетрудоспособности, декретные выплаты и т.д. остаются больным вопросом, признает Калинин.

Как писала «Газета.Ru», Минтруд отказался рассмотреть инициативу о предоставлении права самозанятым-физлицам заключать договор соцстрахования и получать оплачиваемые больничные и пособия по материнству из-за высокой нагрузки на ФСС.

Остается только коммерческое страхование жизни и здоровья. Стоимость пакетов начинаются от 500 руб. в месяц, при этом компенсация при наступлении страховых случаев составляет до 80% среднемесячного заработка, отмечают в ОНФ. Некоторые цифровые платформы сами предоставляют исполнителям медицинские страховки по минимальным ставкам, например YouDo и некоторые сервисы «Яндекса».

Наконец, каждый десятый обратившийся в ОНФ самозанятый интересовался программами субсидий для самозанятых на развитие собственного дела. В 21 регионе России можно получить до 250 тысяч рублей по программе «Социальный контракт», а до конца года она будет масштабирована на всю страну. Для получения субсидии необходимо подготовить бизнес-план по развитию своего дела и подать документы в региональный центр «Мой бизнес» для получения финансирования. В случае положительного решения деньги выделяются на безвозмездной основе без поручительства, напоминают в ОНФ.

Драйвер прогресса — бизнес

Около 15% всех самозанятых получают доход от сдачи квартир в аренду, благодаря им произошло существенное обеление рынка квартир, — рассказал Александр Калинин.

Глава «Опоры России» отмечает, что то же самое возможно и в отношении апартаментов: сейчас ФНС считает их коммерческой недвижимостью, что не всегда оправданно, и потому большая часть таких объектов все еще сдаются «в темную».

Основным драйвером развития самозанятости в России сейчас выступает именно бизнес, считает представитель пресс-службы YouDo Бизнес Анастасия Володина. По ее словам, сейчас активно обсуждаются развитие налогового режима и вопросы регулирования платформенной занятости. Конечная цель — чтобы налоговый режим был прост, понятен и доступен для всех сторон.

«Прогресс в сотрудничестве бизнеса и самозанятых может не только обеспечить ускоренное развитие этого режима в стране, но и определить курс на легализацию экономики в целом», — сказала Анастасия Володина из YouDo.

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