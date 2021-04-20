Самозанятые останутся без больничных и пособий

Министерство труда отказалось рассматривать инициативу общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» о предоставлении права самозанятым-физлицам заключать договор соцстрахования и получать оплачиваемые больничные и пособия по материнству (письмо есть у «Газеты.Ru»). Минтруд совместно с Фондом социального страхования (ФСС) пришли к выводу, что размер страхового обеспечения для самозанятых-ИП значительно превышает размер поступающих от них страховых взносов и расширение числа потенциальных застрахованных грозит ФСС дефицитом.

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Как подсчитали ведомства, сейчас при условии внесения в фонд взносов в размере стоимости страхового года в 4 221 рубль, самозанятые-ИП имеют право на выплату пособий по материнству, которые за полтора года минимально составляют около 210 тысяч рублей.

В 2020 году в России было более 24,5 тысяч физических лиц, добровольно заключивших договор о соцстраховании. Они уплатили в 2019 году страховых взносов на 96,8 млн рублей, а получили в 2020-м году в качестве страховых выплат 852,7 млн рублей, приводит статистику ФСС.

«В случае расширения круга лиц, имеющих право добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, существует вероятность формирования дефицита бюджета Фонда социального страхования РФ, что приведет к возникновению финансовых рисков для выполнения Фондом социальных обязательств», — говорится в письме Минтруда.

Запрос в Минтруд «Опора России» отправила в конце марта, сообщая о большом количестве обращений от граждан, которые хотели бы добровольно заключить договор о соцстраховании. Сейчас это могут делать только самозанятые-ИП. При этом обе категории самозанятых граждан могут платить отчисления в Пенсионный фонд и копить на государственную пенсию.

В «Опоре России» не согласились с позицией Минтруда. Там считают решение ведомства несправедливым и указывают, что у этих двух категорий самозанятых должны быть одинаковые права.

«Обоснование Минтруда мы считаем неправомерным, и само решение — несправедливым для значительной части населения в лице самозанятых, не зарегистрированных в качестве ИП. Будем отстаивать свою позицию. Готовим доказательную базу и будем обращаться в Правительство РФ»,

— заявила «Газете.Ru» первый вице-президент «Опоры России», председатель комитета «Опоры России» по развитию института самозанятых Марина Блудян.

Минтруд не ответил на запрос «Газеты.Ru» с просьбой прокомментировать решение и ответить на вопрос, как можно решить проблему потенциального дефицита ФСС, не отказывая гражданам в равной возможности получить социальное страхование.

Количество самозанятых граждан превысило уже 2 млн человек — такие цифры привел министр экономического развития Максим Решетников на съезде «Опоры России» в конце марта. Ранее в феврале глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров называл в Совфеде цифру в 1,7 млн самозанятых. По данным Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России», большинство не зарегистрированы как ИП. При этом прирост числа самозанятых за пандемийный год составил почти 1,5 млн человек.

В Госдуме в ответ на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что пока с самозанятыми стоит острая проблема разграничения «реальных» самозанятых, у которых нет работодателя, и тех, кого наниматели вынуждают оформить этот статус, чтобы платить меньше налогов.

«В ряде случаев самозанятые пытаются вытолкнуть наемных работников. Это незаконно. Ни в коем случае нельзя допускать какой-то коридор, при котором бы медицинские страховки этих людей, логика социального страхования зависела бы от оформления [статуса самозанятого]. Сам принцип Минтруда достаточно логичен, потому что ИП-шники, например, оформляют [соцстраховки] самостоятельно», — сказал «Газете.Ru» член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

На вопрос, должен ли у самозанятых физлиц и юрлиц быть одинаковый доступ к социальному, а не только пенсионному страхованию, депутат ответил утвердительно: «Безусловно, должно быть право, Минтруд это может регулировать собственными приказами, это в его компетенции и не требует никаких глобальных изменений в российское законодательство».

Узнав, что Минтруд отказался рассматривать инициативу и получив вопрос, будут ли в Комитете по труду и социальной политике заниматься этой проблемой, Шеин ответил: «Надо смотреть мотивы отказа Минтруда».

Опрошенные «Газетой.Ru» юристы говорят, что как такового нарушения законодательства в нынешней схеме нет, т.к. по крайней мере в отношении пенсии государство свои обязательства исполняет.

Даже для тех самозанятых, кто не платил в ПФР вообще ничего, предусмотрена минимальная социальная пенсия (должна превышать прожиточный минимум пенсионера, в 2020 году это чуть больше 9 тысяч рублей), которую, правда, не работавшим и не платившим достаточно взносов в ПФР можно будет получить лишь на пять лет позже установленного сейчас возраста выхода на пенсию, напомнил «Газете.Ru» Олег Шеин.

Как отметили юристы Dentons, позиция Минтруда РФ соответствует позиции Конституционного Суда, который еще в 2007 году указывал, что взносы в ФСС должны быть пропорциональны страховому обеспечению.

«В данном случае, как мы понимаем, Минтруд РФ и указал на наличие такой диспропорции. Такой подход, на наш взгляд, направлен на обеспечение баланса интересов всех участников правоотношений по обязательному социальному страхованию, поэтому вряд ли можно признать, что данная позиция Минтруда РФ затрагивает конституционные права самозанятых», — пояснил юрист Dentons Алексей Елисеенко.

Управляющий налоговой практикой «Зарцын и партнеры» Николай Андреев также считает, что ответ Минтуда и не мог быть иным. Режим самозанятых создан для того, чтобы взамен на очень льготные условия по налогам и на нулевые страховые взносы привлечь средства в том числе для покрытия дефицита в Пенсионном фонде.

«Предоставление страховых выплат самозанятым перечеркнет эту попытку бюджетной балансировки. Проще следовать изначальному замыслу наполнить Пенсионный фонд через налоги самозанятых, не давая им ничего взамен. Причем напрямую это конституционных прав не нарушает, ведь самозанятым могут платить минимальную, социальную пенсию»,

— сказал он.