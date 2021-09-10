Центробанк в пятый раз подряд повысил ключевую ставку

Центральный Банк России в пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 6,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что на данный момент ставка находится на максимальном уровне с сентября-октября 2019 года.

«Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Согласно обзору «О текущей ценовой ситуации», подготовленному Минэкономразвития, темпы годовой инфляции ускорились до 6,79%, а в еженедельном выражении с 24 по 30 августа составили 0,09%. В связи с этим Центробанк принял решение об очередном, уже пятом подряд, повышении ключевой ставки.

Оценивая будущие темпы инфляции, аналитики в основном выразили негативные ожидания на конец сентября. Подавляющее большинство собеседников «Газеты.Ru» склоняется к тому, что она достигнет уровня в 7%. Но уже в ноябре они ожидают замедления роста цен, которое продлится до конца года. Самые позитивные прогнозы к началу нового года сходятся на показателе ниже 6% («БКС» — 5,8% г/г, «Открытие» — 5,7-5,8% г/г, «Юникредит» — ниже 6% г/г).