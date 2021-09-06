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«Начнет работать через несколько дней»: Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2»

Завершена укладка последней трубы «Северного потока — 2»

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Последняя труба «Северного потока — 2» уложена, заявил оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG. Рабочим предстоит состыковать немецкую и датскую секцию, после чего СП-2 ожидает процесс пусконаладки. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что СП-2 начнет работать через несколько дней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и запущен в ближайшие пару дней. Его слова передает РИА «Новости».

«Сейчас идет просто фронтальная атака на «Северный поток — 2», хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — сказал глава МИД РФ.

В то же время пресс-служба оператора Nord Stream 2 AG сообщила, что последняя труба «Северного потока — 2» была уже уложена на стройке второй нитки провода. Вскоре будут состыкованы секции трубы, пролегающие в датских и немецких территориальных водах.

Бывший глава австрийской компании OMV, принимающей участие в проекте, Райнер Зеле заявил ранее также, что строительство СП-2 вскоре завершится. Он отметил, что поставки газа по трубопроводу должны начаться до конца текущего года.

«Это сказал [глава «Газпрома»] Алексей Миллер. И я разделяю его прогноз», — заявил Зеле в интервью «Ведомостям». Он отметил, что затраты на строительство «Северного потока — 2» в процессе его реализации удалось сократить: компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG вложила в проект только €729 млн из возможных €950 млн.

«Маттиас Варниг, исполнительный директор Nord Stream 2 AG, и его команда очень хорошо поработали и сэкономили во время строительства. Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь», — уточнил Зеле.

4 сентября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о том, что проекту «Северный поток — 2» не разрешат работать в коммерческом режиме.

«То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено Еврокомиссией», — сказал он. По его словам, чтобы европейский регулятор сертифицировал «Северный поток — 2» , необходимо, чтобы оператор российского газопровода доказал полное соответствие европейского праву, «а этого не будет».

2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первые поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2» могут начаться в отопительном сезоне текущего года.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток — 2» на европейский рынок», — сказал он.

Однако США и Украина по-прежнему продолжают выступать против проекта. 1 сентября в совместном заявлении двух стран было сказано, что Вашингтон и Киев будут и впредь бороться с СП-2.

«Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии <...> с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия», — говорится в заявлении по итогам встречи президентов Украины и США.

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