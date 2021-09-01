Экспорт холодного отжима: что будет с ценами на растительное масло

Россия с 1 сентября вводит «подсолнечный демпфер» — плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла. Цены для расчета пошлины будут рассчитываться по итогам биржевых торгов. Это даст возможность отказаться от госрегулирования цен в рознице, что вызывает недовольство и производителей, и ритейлеров. Власти могли бы задействовать и другие механизмы сдерживания цен, отмечают эксперты.

С 1 сентября правительство вводит плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла за пределы государств-членов Евразийского экономического союза. Механизм будет действовать по 31 августа 2022 года. Решение о введении таких пошлин было согласовано еще в апреле и сейчас вступает в силу, ко времени сбора нового урожая подсолнечника.

Размер пошлины составит 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). В итоге на сентябрь пошлина установлена в размере $169,9 за тонну.

Индикативную цену для назначения размера пошлины будет рассчитывать Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа»). Как пояснили «Газете.Ru» в Московской бирже, здесь уже с апреля рассчитываются индексы цен на сопоставимые товары — пшеницу, ячмень, кукурузу — на основании информации о внебиржевых договорах участников рынка зерна. «Зерновые компании сообщают НТБ информацию, в том числе о цене, объеме сделки, сроке поставки и прочих условиях. На основе этих ценовых индексов Минсельхоз рассчитывает экспортную пошлину.

«Сейчас обсуждается внедрение аналогичного механизма на рынке подсолнечного масла. Мы готовы организовать расчет такого ценового индикатора», — пояснили в пресс-службе Мосбиржи.

Напомним, сейчас в целях стабилизации розничных цен на растительное масло действует соглашение между правительством (Минпромторг, Минсельхоз), производителями и ритейлом. Это соглашение было заключено в декабре 2020 года. По соглашению, цена за литр подсолнечного масла отечественного производства в опте не должна превышать 95 рублей, а в рознице 110 рублей.

Как сообщили «Газете.Ru» в Минсельхозе, в целях стабилизации ценовой ситуации на рынке подсолнечного масла были приняты комплексные меры, предусматривающие механизмы таможенно-тарифного регулирования, ценовое соглашение между производителями и торговыми сетями, а также дополнительные субсидии маслоэкстракционным заводам на производство и реализацию продукции.

«Эти меры позволили обеспечить необходимую рентабельность предприятий, снизить зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры и сохранить стабильную ситуацию на рынке подсолнечного масла. Так, отпускная стоимость рафинированного бутилированного подсолнечного масла остается неизменной с декабря 2020 года», — отметили в Минсельхозе.

Хорошо, что обошлось без сюрприза

Но с 1 октября эта мера жесткого госрегулирования будет отменена. Об этом ранее в августе сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Вместо соглашения как раз вводится плавающая экспортная пошлина, или как уже окрестили этот механизм — «подсолнечный демпфер».

Мнения участников рынка относительно нового демпфера и его влияния на цены разделились. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил «Газете.Ru», что экспортная пошлина на подсолнечное масло не стала неожиданностью для профильных компаний, разрабатывалась при участии Масложирового союза. «Расходы на пошлину закладываются во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров», — сказал Мальцев.

По оценке Масложирсоюза, отпускные цены производителей масла в начале сезона будут даже ниже 95 рублей за литр, прописанных в соглашении.

Наличие пошлины никак не отразится на объемах экспорта масла, считают в Масложирсоюзе. «В этом году мы ожидаем новый рекордный урожай подсолнечника, что положительно отразится на объемах производства подсолнечного масла, и, соответственно, темпах отгрузки на внешние рынки», — говорит Мальцев.

По обновленному прогнозу Масложирсоюза, в новом 2021/2022 сезоне, валовой сбор подсолнечника составит около 16 млн тонн, производство подсолнечного масла будет на уровне 8,2 млн тонн, из них на экспорт планируется отправить около половины (4,02 млн тонн, что почти на 25% больше, чем в сезоне 2020/2021.

В перспективе отраслевой союз рассчитывает на то, что правительство введет адресную помощь для социально-незащищенных слоев населения, «что позволит отказаться от экспортной пошлины на готовую продукцию как механизма стабилизации внутренних цен на масло». А в текущей непростой экономической ситуации действительно необходимо использовать механизм экспортных пошлин, чтобы отвязать внутренние цен на подсолнечное масло от галопирующих мировых цен, дали понять в Масложирсоюзе.

Однако, действующие льготы и меры господдержки не покрывают издержки от введения экспортной пошлины на масло, уточняет исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Предприятия пищевой промышленности давно предлагают помогать не субсидиями бизнесу, а оказывать поддержку тем категориям населения кто нуждается в продовольственной помощи», — говорит Востриков.

Он считает, что главный фактор роста цен растительных масел на внутреннем рынке — это мировые биржевые цены на растительные масла и маслосемена. Цены на них растут из-за накачки экономик западных стран дополнительной эмиссией денежной массы. «Вдобавок сыграло роль обесценивание в начале 2020 года рубля на 20%», — говорит Востриков.

Теряем глобальный рынок

Экспортная пошлина означает для населения «более доступные цены на масло на прилавке, а для маслоперерабатывающих заводов и аграриев — это потеря доходности, считает Востриков. «Изъятие части доходов у отрасли, реализующей примерно половину произведенного товара на экспорт, приведет к снижению конкурентоспособности на мировом рынке российской продукции и падению инвестиционной привлекательности масложировой промышленности и производства масличных», — считает исполнительный директор «Руспродсоюза» Востриков.

Размер пошлины вполне корректный, говорит директор по стратегическому развитию ГК «Эфко» Владислав Романцев.

«Масличные остаются самыми высокодоходными культурами для сельхозтоваропроизводителей. Расчет показывает, что размер пошлины позволит сохранить текущий уровень цен на подсолнечное масло на полке или даже возможно немного ее снизить, при условии что торговые сети оставят текущий уровень наценки», — считает Романцев.

Он указывает, что единственный фактор риска для розничных цен — возможное повышение наценки торговыми сетями.

Демпфирующий механизм безусловно снизит волатильность цен на подсолнечник. Но особенности налогового регулирования этой отрасли вкупе с действием демпфирующего механизма вряд ли приведут к стабилизации и тем более существенному снижению цен на масло, прогнозирует аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

«Экспортные пошлины существенно снижают производственный потенциал страны, а вместе с другими протекционистскими мерами это приводит к уменьшению платежного баланса и ослаблению рубля, замедляя экономический рост», — говорит Миронюк.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Коренева, ограничение экспорта является не совсем рыночным механизмом для сдерживания цен. Но к нему периодически приходится прибегать даже достаточно развитым и устойчивым экономикам. «Это неприятная для экспортеров, но необходимая для стабилизации внутреннего рынка мера. Главное, чтобы подобные механизмы, рассчитанные на ограниченное и временное применение, не становились хроническими», — говорит Коренев.

Поставки за рубеж обычно контрактуются заранее (зерновые, например, экспортируется на основе форвардных контрактов, заключаемых за 1,5-2,5 месяца до поставки) и спланировать производство таким образом, чтобы ограничительные меры не навредили экспортным поставкам и взаимоотношениям с зарубежными контрагентами, становится непросто, добавляет Коренев.

Он провел параллель с демпфером при экспортных поставках нефтепродуктов, который приводил к тому, что внутренние цены на топливо всегда росли. «Пока не увидим, как работает «подсолнечный демпфер» на практике, заявляется, что он будет гибким, спрогнозировать последствия нового механизма достаточно сложно», — заключает Коренев из «Финам».

На примере пошлин на такое сырье, как зерновые и подсолнечник, (были установлены в начале 2021 года), видно, что эта мера не возымела должного эффекта, отмечает аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина. Потребительские цены на муку, хлеб, крупы, подсолнечное масло не упали. По данным Росстата, в июле 2021 подсолнечное масло выросло в цене на 27,4% в годовом выражении, макаронные изделия – на 8,3%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 7,8%.

Одновременно подобные меры государства сильно демотивировали аграриев – по тем категориям товаров, которые государство взяло под контроль, отмечается сокращение производства, снижение инвестиций, добавляет Каныгина.

Государство должно больше внимания уделять стимулирующим мерам поддержки агробизнеса. Более эффективным представляется увеличение субсидирования производства и компенсации затрат на логистику.

«Еще можно было бы рассмотреть вариант договоренности об обязательных объемах/доли продукции, которую производитель должен поставить на внутренний рынок в обмен на возможность беспошлинного экспорта или льготного налогообложения», — считает Каныгина из ИКСИ.