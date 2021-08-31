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Бизнес

«Яндекс» заплатит: Uber выходит из бизнеса по беспилотникам и доставке еды

Эксперты оценили совместные проекты в $10 млрд после выкупа «Яндексом» долей Uber в сервисах

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
«Яндекс» выкупит за $1 млрд доли Uber в «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Доставка», а также часть доли в «Яндекс.Такси» с возможностью полного выкупа активов в течение двух лет. Таким образом, весь совместный проект «Яндекса» и Uber фактически оценен в $10 млрд, подсчитали аналитики для «Газеты.Ru». Эксперты считают, что расширение экосистемы продолжится, однако переплатила ли компания за консолидацию — остается вопросом.

Российский IT-гигант «Яндекс» объявил о полном выкупе долей партнера Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс. Доставка» (100% теперь принадлежат российской компании) и наращивания доли в «Яндекс.Такси» до 71%. В совместном предприятии останутся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов.

Между тем весь совместный проект «Яндекса» и Uber (предприятие MLU B.V., основанное в 2018 году) фактически оценен в $10 млрд, если судить исходя из стоимости выкупленных «Яндексом» долей, утверждают опрошенные аналитики.

В «Яндекс.Такси» Uber сохраняет 29% с возможностью продажи своей доли в течение двух лет за $1,8-2 млрд, сообщили представители «Яндекса». Эксперты считают, что сделка выгодна российской компании и прошла примерно по рыночной стоимости активов. <1>

«Данная сделка в значительной мере выгодна «Яндексу», оценку мы видим более менее соответствующей рыночной, так как очень тяжело оценить сегмент самоуправляемых авто (оценки разнятся от $2 млрд до $6 млрд). Для Uber с капитализацией в $75 млрд данная сделка не является критичной, хотя весь совместный проект фактически оценен в $10 млрд. Для «Яндекса» явно выгодней, он становится основным владельцем бизнеса в сегментах, которые прирастают по 100% в год и явно будут доминировать в экономике», — прокомментировал «Газете.Ru» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Эксперт также отметил, что стратегия развития России подразумевает протекцию над критически важной инфраструктурой, к которой относится в том числе передвижение населения. Uber сдал свои позиции в России достаточно давно, поэтому и согласился на совместное предприятие с «Яндексом», т.к. национальным лидером ему бы не дали стать, считает Русецкий.

То, что «Яндекс» производит из экономических интересов, укладывается еще и в негласную экономическую доктрину государства, согласен экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Яндекс» расширяется, будет происходить специфическая монополизация рынка, и то, что «Яндекс» активно выкупает доли Uber, говорит об экспансии на внутреннем рынке, за которой может последовать экспансия на внешних, где Uber будет конкурировать с «Яндексом» вне России. Это в целом соответствует новой экономической политике внутри России с 2014 года, которая гласит, что внутренний рынок нужно оставлять своим игрокам, и при необходимости их поддерживать и поощрять, чтобы они могли окрепнуть на российском рынке и уже более эффективно действовать на международных направлениях, т.е. переносить основную конкуренцию вовне», — говорит Колташов. <2>

В самой компании считают, что сделка позволит активнее развивать бизнес в секторах e-commerce и фудтехе.

«В результате сделки «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов», — говорится в сообщении компании.

Впрочем, из-за сложностей с оценкой некоторых активов, неоднозначными прогнозами по росту и выручке сервисов по доставке еды и ряда других проблем, некоторые экономисты придерживаются мнения, что «Яндексу» было бы выгоднее потратить эти средства не на консолидацию долей, а на инвестиции в цифровые технологии и развитие бизнеса.

«В этой ситуации можно порадоваться за Uber, которая грамотно по небольшим долям выгодно продает «Яндексу» свою составляющую в совместном бизнесе. Маржинальность сектора очень низкая, как и сервис такси, занятые курьеры и водители вынуждены работать по 10 и более часов в день, чтобы заработать хоть какие-то копейки. Пока неприбыльный бизнес называют фудтехом, всегда найдется инвестор. Такие колоссальные суммы «Яндекс» мог бы вложить в цифровые финансовые технологии», — прокомментировал сделку экономист, эксперт в области корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

Лобода считает, что «вряд ли сказки о беспилотных автомобилях и роверах могут впечатлить других конкурентов в России», и похоже, что такие новости больше направлены на внешних инвесторов.

В свою очередь слухи о возможном IPO «Яндекс.Такси» ходят давно. По данным Bloomberg, выкуп доли Uber рассматривался как альтернатива выходу на биржу для сервиса. Представители «Яндекса» заявляли год назад, что заинтересованы в увеличении доли в «Яндекс.Такси», при этом вопрос IPO на тот момент не стоял на повестке, говорил управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян.

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