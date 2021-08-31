«Яндекс» выкупит доли Uber в ряде проектов

Компания «Яндекс» планирует полностью выкупить доли Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Доставка», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что общая сумма сделки составит $1 млрд.

«В совместном предприятии «Яндекса» и Uber — группе компаний «Яндекс.Такси» — останутся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов», — говорится в сообщении.

«Яндекс» рассчитывает увеличить долю в группе компаний «Яндекс.Такси» до 71% и в течение двух лет купить оставшуюся часть за $1,8–2 млрд. После совершенной сделки компания намерена повысить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов, сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» отказался покупать сеть магазинов «Азбука вкуса». О намерении «Яндекса» приобрести «Азбуку вкуса» The Bell со ссылкой на источники писал в июне. Руководство компании планировало интегрировать «Азбуку вкуса» в сервис доставки еды «Яндекс.Лавка», который развивает продажу готовых блюд.