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Бизнес

Миллиарды на склад: ритейлеры увеличивают инвестиции в логистику

Розничные торговые сети увеличивают инвестиции в цифровизацию складских мощностей

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Depositphotos
Во время пандемии розничные торговые сети и игроки e-commerce увеличили инвестиции в развитие и цифровизацию складских мощностей. Причина этого — рост конкуренции среди розничных игроков и стремительный рост онлайна. На выходе из пандемии, по оценке компании ILM, лидером по объему сделок на российском рынке складской недвижимости стал e-commerce, на который пришлось около 34% от общего объема, и продовольственный ритейл с показателем 29%. Благодаря этому сегмент складской недвижимости оставался островком стабильности: в 2020 году на него пришлась рекордная доля — 25% — от общего объема инвестиций в недвижимость.

Вместо магазинов - склады

По данным Knight Frank, бизнесу интересны складские мощности в регионах: если из общей статистики вычесть обе столицы с пригородами, половина оставшихся сделок в сфере складской недвижимости пришлась на сибирские города. Краснодар занимает вторую позицию с 16%. Если в июле 2020 года крупнейшей на рынке складской недвижимости называли сделку с распределительным центром площадью более 180 тыс. кв., арендуемым маркетплейсом «ВсеИнструменты.ру». То год спустя в периметр крупнейших сделок вошли три комплекса общей площадью 400 тысяч кв метров для Ozon, строительство которых обойдется партнерам интернет-компании, по оценке ILM, примерно в 14 млрд рублей. Не отстают и офлайн-ритейлеры, в первую очередь, федеральные торговые сети. Наращивает складской портфель X5 Retail Group, а рекордную сделку на Кубани заключил в 2020 году Fix Price, который достраивает распределительный хаб площадью почти 70 тыс кв метров в Динском районе Краснодарского края, как сообщало издание РБК.

В McKinsey выяснили, что среди розничных компаний в последние 10 лет значительно преуспели те, кто приоритезировал оптимизацию цепочек поставок. До старта пандемии таких компаний было немного, но они смогли «выиграть сразу на нескольких фронтах»: увеличить пропускную способность распределительных центов на 40%, сократить время доставки на один-два дня и сократить операционные расходы на содержание РЦ до 20% и примерно на 10% снизить затраты на оплату труда. Во время кризиса это стало их спасением.

«Ритейл отмечает рост цен на доставку в первую очередь из-за нехватки транспорта и сложностей международных перевозок. Транспортировки по некоторым направлениям подорожали на 10%, а на других - в 2-3 раза. Высокий спрос в логистике сказался на нехватке машин, упаковки, но в первую очередь - людей. На рынке зафиксирована нехватка рядовых складских сотрудников, что также приводит к росту расходов», - подчеркивает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Люди в дефиците

Самый очевидный способ повысить качество сервиса - его автоматизация. Однако, в прошлом году только 10% российских ритейлеров, как выяснила ИТ-компания «Крок», автоматизировали эти процессы. Объясняется столь низкий показатель, прежде всего, значительными первоначальными капитальными затратами, что под силу исключительно крупным игрокам рынка.

Fix Price инвестировала несколько миллиардов рублей в строительство хаба в Краснодарском крае – распределительный центр расположился в Динском районе, запуск строительства состоялся в ноябре 2020 года и запуск в эксплуатацию запланирован на осень 2021 года.

Однако, несмотря на растущую автоматизацию, в логистике по-прежнему будут работать люди, но их рабочее место станет более «цифровым». Они будут вооружены гаджетами с доступом в мобильный кабинет.

Сегодня потребность в кадрах у логистических компаний только растет. Существенно увеличивают наем в этой области крупные ритейлеры.

Одновременно со строительством вертикальных складов РЦ площадью в тысячи квадратных метров с пандусами для грузовиков и доковыми площадками на нескольких этажах набирают популярность новые форматы. Например, дарксторы и минидарксторы - как склады на последней мили, которые зачатую занимают часть бывшей торговой точки большого размера.

В практику входят центры микрораспределения (MDC). Известно о том, что компания-владелец крупных подземных гаражей Millennium Parking Garage в Чикаго перепрофилировала один из объектов под склад, где жители могут забрать свои интернет-заказы. Colliers International сообщает, что владельцы офисной недвижимости интересуются возможностью превращения опустевших из-за пандемии офисов в склады.
Аналитики предсказывают рынку складской недвижимости рекордные годы: по оценке CBRE, мировой спрос в 2020–2025 годах составит 138 млн кв. м. И обеспечат этот рост не только наращивающие физическую инфраструктуру онлайн-продавцы, а скорее - традиционные розничные игроки.

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