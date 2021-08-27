20 идей по развитию России: портал для инвесторов

Предприниматель Дмитрий Давыдов разработал 20 идей, которые помогут сделать Россию одной из самых развитых стран мира. Они были опубликованы еще в 2016 году, однако за это время эти предложения стали только актуальнее. Поэтому сейчас он надеется, что государство их поддержит. Восьмая идея посвящена созданию портала об инвестициях, который может смотивировать иностранных инвесторов чаще выбирать Россию для ведения бизнеса.

Множество предложений Дмитрия Давыдова так или иначе должны увеличивать инвестиционную привлекательность страны. В предыдущих идеях предприниматель рассказывал, как обеспечить инвесторам комфортные условия для ведения бизнеса. Восьмую часть он посвящает дополнительной мотивации инвесторов — созданию единого ресурса об инвестициях в России.

Трудный выбор

Каждый уважающий себя инвестор всегда, прежде чем инвестировать в активы новой страны, самостоятельно анализирует всю необходимую информацию или обращается в профессиональные компании, консультирующие по вопросам инвестирования, чтобы определиться с инвестиционной стратегией. Так поступают инвесторы, когда заходят на рынок России или любой другой страны. Учитывая степень развития цифровых технологий, одним из самых удобных средств получения такой информации является интернет. Соответственно, инвесторы при поиске данных прибегают к информации, предоставляемой официальными сайтами различных государственных органов, агентств и другими источниками.

Одним из основных подобных информационных ресурсов в России, где иностранные и отечественные инвесторы и предприниматели могут найти полезную информацию, является сайт Российского Инвестиционного Агентства. Дмитрий Давыдов предлагает создать новый Сайт для бизнесменов, заинтересованных в инвестициях в Россию. Такой Сайт портал можно перевести на самые популярные языки мира и продвигать в соцсетях и СМИ. Государство, инвестируя в него финансово и информационно, легко сделает его самым популярным ресурсом о России для инвесторов.

«Преимуществом такого единого Сайта является то, что необходимость рекламировать по отдельности различные проекты и льготы отпадет — достаточно будет направить усилия на продвижение одного ресурса. Со временем практически любой предприниматель в мире будет знать об этом Сайте», — уверен Давыдов.

Раздельный подход

Ресурс предлагается сделать очень легким в использовании. По мнению предпринимателя, достаточно будет ограничиться всего несколькими разделами.

Первый может касаться изменений в законодательстве в пользу инвесторов. Он будет содержать новости обо всех изменениях в законодательстве и регулировании, которые упрощают предпринимательскую деятельность, а также обо всех преференциях и льготах для предпринимателей. Изменения стоит рассортировать по отраслям экономики — так инвестор сможет получить быстрый доступ к тем изменениям, которые касаются лично его. К примеру, если инвестор интересуется сельским хозяйством, он быстро найдет на Сайте информацию о том, какие изменения произошли в законодательстве применительно к сельскому хозяйству.

«Кроме того, у всех инвесторов будет возможность увидеть отличия между предыдущей редакцией закона и новой редакцией. Следовательно, инвесторы будут понимать, какие изменения в законодательстве проводит государство, чтобы привлечь инвесторов», — отмечает активист.

Давыдов также добавляет, что это придаст инвесторам уверенности в том, что государство предпринимает максимальные усилия для привлечения и поддержки инвесторов.

Второй раздел бизнесмен предлагает посвятить интересным проектам. Он будет предоставлять новости и информацию о самых новых инвестиционных возможностях, проектах и тендерах, в которых инвесторы будут приглашены к участию. При этом все интересные Давыдов считает целесообразным распределить по отраслям и регионам. Так, если инвестора будет интересовать туристическая отрасль, он сможет получить информацию по всем самым интересным предложениям в области развития туризма применительно ко всей территории России. Если инвестор будет искать информацию об инвестициях, к примеру, в Тюменскую область, он сможет найти информацию обо всех инвестиционных возможностях Тюменской области, собранную в одном месте.

Третий раздел предприниматель предлагает посвятить всем другим изменениям социального характера, которые касаются инвесторов (к примеру, борьба с преступностью и с коррупцией). Четвертый — информации о российских компаниях, ищущих инвесторов для развития бизнеса или продажи бизнеса.

В пятом разделе можно разместить успешные примеры инвестиций в Россию. В нем можно будет предоставить сведения о странах и компаниях, которые инвестировали в Россию, включая суммы инвестиций. Так представитель той или иной страны сможет увидеть информацию об инвестициях его соотечественников.

«Благодаря этому, потенциальные инвесторы будут видеть реальные успешные примеры инвестирования в Россию», — объясняет Давыдов.

Таким образом, Сайт может стать самым важным источником информации, как для потенциальных, так и для существующих местных и иностранных инвесторов. Глядя на собранную в одном месте полезную информацию, инвесторы будут чаще выбирать Россию для ведения бизнеса.