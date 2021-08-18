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Из-за талибов* россияне потеряли Таиланд

«Аэрофлот» отменил рейсы Москва — Бангкок до конца октября

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Максим Блинов/РИА «Новости»
«Аэрофлота» отменяет с 24 августа по конец октября прямое авиасообщение между Москвой и Бангкоком. Последний доступный для бронирования рейс будет совершен 21 августа. По словам источника в авиакомпании, такое решение принято в целях безопасности на фоне обострения кризиса в Афганистане. О том, какие перевозчики продолжают выполнять рейсы в Бангкок и на Пхукет — в материале «Газеты.Ru».

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет с 24 августа до конца октября авиарейсы из Москвы в Бангкок и обратно. Об этом сообщили в среду, 18 августа, в генконсульстве России на острове Пхукет.

«Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва после 24 августа предварительно до конца октября», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

Сейчас перевозчик выполняет только грузопассажирские рейсы в столицу Таиланда, так как полностью пассажирское сообщение пока запрещено по условиям режима ЧП в связи с пандемией, который действует в королевстве.

По информации источника ТАСС, решение о приостановке рейсов в Бангкок принято из-за ограничений на полеты над территорией Афганистана.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на данный момент продажа авиабилетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний доступный для бронирования рейс — 21 августа. Что касается последующего периода, то купить билеты можно не ранее чем на 31 октября (начиная с этой даты заявлено по два рейса ежедневно), написал TourDom.ru. Сейчас перевозчик рассылает уведомления о снятии рейсов пассажирам, ранее оформившим билеты на ближайшие два с половиной месяца.

Ранее представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявлял, что самолеты компании будут облетать воздушное пространство Афганистана при следовании из России в Дели и Бангкок. Однако позднее, по всей видимости, было решено временно отменить полетную программу в столицу Таиланда в целях безопасности.

Что касается билетов на рейсы в Дели, их покупка на ближайшие и сентябрьские даты на сайте «Аэрофлота» пока возможна. Однако в связи с распространением коронавируса Индия принимает только дипломатов и отдельные категории граждан. Таиланд же открыт для туристов.

Как еще добраться в Таиланд

С отменой рейсов «Аэрофлота» с 24 августа по конец октября прямого авиасообщения между Москвой и Бангкоком не будет.

В Таиланд — в частности, на остров Пхукет и в Бангкок — продолжают летать самолеты авиакомпаний Qatar Airlines, Emirates, KLM, также выполняющие рейсы в Москву из своих аэропортов регистрации. Добраться из российской столицы в Таиланд по-прежнему возможно, но с пересадками в других странах.

Накануне стало известно о допуске туристов, привитых вакциной «Спутник V», в одну из открытых провинций Таиланда. Об этом сообщил глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн. Гражданам России, имеющим сертификат о вакцинации «Спутником V», разрешат посещать курорты в рамках упрощенного режима въезда, однако точная дата вступления этого решения в силу пока неизвестна.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Таиланде оставляет желать лучшего: последние две недели ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 составляет около 20 тыс. В регионах вводятся дополнительные ограничения, отмечает портал Profi.Travel.

Какие еще авиакомпании не летают через Афганистан

Отметим, что сборы за пролет над территорией Афганистана, которые платят авиакомпании, составляли около $40 млн ежегодно и были важным источником дохода для страны.

На фоне последних событий в республике многие авиакомпании поменяли маршруты своих рейсов и прекратили полеты в воздушном пространстве Афганистана.

В частности, British Airways обязала пилотов избегать полетов над Афганистаном. Нидерландская KLM также приняла такое решение и предупредила пассажиров, вылетающих из Нидерландов в том числе в Дели и Бангкок, о том, что из-за изменения маршрута время полета будет более длительным. Lufthansa заявила, что будет избегать воздушного пространства Афганистана до дальнейшего уведомления. Turkish Airlines отменила все регулярные рейсы в Афганистан.

Ряд стран, в том числе Канада, Великобритания, Германия и Франция порекомендовали своим авиакомпаниям поддерживать высоту над Афганистаном не менее 7620 метров.

В Korean Air Lines заявили, что пассажирские рейсы через воздушное пространство Афганистана отменили, однако грузовые на больших высотах оставили.

Emirates Airline также остановила полеты в Кабул. Тайваньская авиакомпания China Airlines отметила, что следит за ситуацией и в случае необходимости скорректирует маршруты полета в соответствии с инструкциями США и Европейского союза.

По оценкам экспертов, события в Афганистане могут привести не только к корректировке и снятию полетных программ, но и к дестабилизации рубля, повышению цен на топливо, что в свою очередь неизбежно отразится на стоимости авиабилетов.

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