Удар по рублю: что будет, если ФРС выключит печатный станок

В четверг, 20 мая, стало известно содержание протоколов заседания американского центробанка. Заседание ФРС состоялось 27-28 марта, но его итоги были обнародованы только сейчас.

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На том заседании ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25%, но инвесторы хотели понять, как будет действовать регулятор в ближайшей перспективе.

Теперь из протоколов видно, что ФРС по-прежнему оценивает пандемию коронавируса как значительный фактор, оказывающий влияние на состояние экономики США. Участники заседания с одной стороны отметили, что активность бизнеса «резко возросла», что привело к значительному росту потребительских расходов, активности в жилищном секторе, инвестициях в оборудование для бизнеса и промышленном секторе.

С другой стороны регулятор отметил, что в целом экономика США по-прежнему далека от поставленных целей, касающихся максимальной занятости и стабильности цен. На заседании был отмечен рост деловой активности, сокращение безработицы, рост уровня зарплат на 4,2%.

А вот с инфляцией ситуация тревожная: она растет и уже превысила целевой показатель в 2%. По прогнозу ФРС, инфляция замедлится в 2022 году. Выход на целевой уровень в 2% ожидается только к концу 2023 года.

Напомним, Федеральная резервная система традиционно ориентируется при выработке своей денежно-кредитной политики на два ключевых для нее показателя — уровень безработицы и инфляции.

Прогноз о выравнивании инфляции до 2% к концу 2023 года — это намек на то, что сворачивания вливаний в экономику долларовой массы в ближайший год-два ожидать, скорее всего, не стоит. Так решило большинство членов ФРС. Хотя единства по поводу дальнейшего продолжения мягкой денежно-кредитной политики среди них не оказалось. Из протокола следует, что некоторые из членов ФРС не исключают более раннего сворачивания стимулов, до 2023 года.

Протокол ФРС удивил экспертов

Опубликованные ФРС результаты не внесли какой-либо напряженности в работу мирового рынка, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов. Он говорит, что регулятор США просто ждет восстановления бизнеса и доходов граждан, ориентируясь на монетарные стимулы, принятые этой весной.

«Мягкая денежно-кредитная политика продолжится и задает тренд остальным мировым регуляторам, которые также ориентируются на действия ФРС», — отмечает Бадьянов.

С ним не согласен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Опубликованный протокол апрельского заседания ФРС немного удивил участников финрынка, отмечает Гойхман. «Дело том, что американский регулятор уже больше года проводит стимулирующую, мягкую политику. Он вливает в рынок огромные деньги за счет эмиссии и выкупа облигаций для поддержки экономики в период пандемии, для повышения внутреннего спроса и производства, — говорит Гойхман. — Такая практика позитивна и для мирового хозяйства, фондовых индексов, цен на сырье, котировок рисковых активов, которые во многом из-за этого растут с марта 2020 года», — отмечает эксперт.

Но низкие ставки и большая денежная масса подстегивают мировую инфляцию, говорит он. Неадекватно растут цены на товары, продовольствие, металлы, что отражается на потребительском рынке разных стран, в том числе, и в России. «Излишняя денежная масса долларов выступает одной из причин увеличения цен, в том числе на зерно, масла, мяса, сахара», — добавляет Гойхман.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее подчеркивал, что такая мягкая политика будет продолжаться еще долго. Но в опубликованном протоколе апрельского заседания указано, что некоторые члены ФРС призвали задуматься о возможности постепенного сворачивания вливаний денежной массы.

«Такого еще не было отражено в предыдущих релизах ФРС», — говорит Гойхман, добавляя, что в итоге глобальный рынок вздрогнул, поскольку впервые, судя по протоколу, внутри ФРС произошел раскол. А именно, появилась идея о досрочном сворачивании стимулов — во многом за счет которых росли акции, нефть, альтернативные доллару валюты и прочие рисковые активы.

Главный экономист ИК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что монетарные власти в самом деле будут вынуждены сокращать объем монетарных стимулов под напором растущей инфляции, которая превысила 4% в годовом выражении, более чем вдвое превысив таргет регулятора.

Доллар вверх, рубль — вниз

«Последствиями такой политики может стать укрепление курса доллара, в том числе и против рубля», — прогнозирует Суверов.

Американский ЦБ может до конца этого года начать сокращать объемы выкупа активов и приступить к повышению ставок в 2023 году, согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По программе количественного смягчения ФРС выкупает активов на $120 млрд в месяц. «Это было одним из главных драйверов подъема всех финансовых рынков. А сокращение монетарных стимулов может быть негативно воспринято рынками, как это было в 2013 году, когда ФРС объявляла о сворачивании монетарной поддержки», — говорит Васильев.

Эксперт считает, что ФРС извлекла уроки из того эпизода и на этот раз будет более аккуратнее готовить рынки к сокращению стимулов.

«Чем быстрее ФРС приступит к ужесточению денежно-кредитной политики, тем быстрее центробанки развивающихся стран будут повышать свои ключевые ставки. Это необходимо, чтобы не допустить оттока иностранного капитала и удержать дифференциал процентных ставок на привлекательном для инвесторов уровне. На ближайшем заседании 11 июня российский ЦБ, возможно, поднимет ключевую ставку на 25-50 б.п., до 5,25-5,5%», — прогнозирует Васильев.

Эксперт БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер уверен, что рубль, как валюта развивающейся экономики, безусловно испытает на себе давление монетарного фактора США. «Доллар укрепится на мировой арене, а товарные активы ослабнут. Рубль пойдет вниз. Однако у рубля есть и внутренняя стоимость. Мы видим, как на фоне тотальных распродаж последних дней, нацвалюта России, по сути, даже не шелохнулась. Сказывается геополитическое потепление между США и РФ», — заключает Зельцер.