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Бизнес

«Почти офшор»: зачем власти создают особую зону на Дальнем Востоке

Вице-премьер Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах

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Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

Андрей Сорокин
Для развития Курильских островов правительство создаст там свободную налоговую зону — большинство инвесторов и предпринимателей освободят от НДС, налогов на транспорт, землю, имущество и прибыль. Льготы будут действовать минимум 10 лет. Ранее Трутнев заявлял, что с помощью офшора Курилы освоят за пять лет и тем самым «поставят точку» в территориальном воспросе.

Российские власти планируют создать на Курильских островах свободную налоговую зону на срок, как минимум, 10 лет. Об этом в интервью РБК рассказал полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется», — заявил полпред. На время льгот предприятия не будут проверять контролирующие органы. Точные параметры будущего офшора, как отметил вице-премьер, сейчас обсуждаются в правительстве.

Ранее в августе Трутнев уже заявлял, что с помощью свободной налоговой зоны власти намерены ускорить темпы освоения Курильских островов. Причем таким методом Москва не только хочет поспособствовать предпринимательству, но и дать сигнал соседним странам, прежде всего — Японии, претендующей на острова. Создание офшора, по словам полпреда, позволит освоить Курилы в течение пяти лет и «поставить точку» в вопросе о территориальной принадлежности островов.

Согласно поручениям премьер-министра Михаила Мишустина, к 1 сентября кабмин должен представить план особого налогового режима для Курил, который будет включать снижение ставки обязательных платеже по страховым взносам на 7,6%, освобождение резидентов зоны от налогов на прибыль, имущество, НДС, земельного и транспортного налога. В конце июля Мишустин посещал Курилы и говорил, что от налогов будет освобождены большинство видов коммерческой деятельности. Однако налога на доходы физлиц будущие послабления не коснутся. Премьер отмечал, что курильская модель не станет подобием внутренних офшоров, которые создавались в стране в 1990-е годы (речь идет об Ингушетии, Калмыкии, Алтае) — тогда, по словам Мишустина, зоны создавались не для инвестиций в территорию, а для минимизации последствий «агрессивного налогообложения».

В июле президент Владимир Путин заявлял, что Москва готовит «беспрецедентные предложения» по привлечению Токио к развитию Курил. Он не раскрывал детали, но говорил, что российская и японская стороны давно уже работают над повышением экономической привлекательности островов. Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток подтверждал, что свободная налоговая зона должна привлечь японцев к инвестициям в коммерческое развитие Курил.

Япония с середины 1940-х годов оспаривает территориальную принадлежность четырех южных островов Курильской гряды — Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хамобаи. По итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР, а сейчас входят в состав Сахалинской области. Токио же считает острова оккупированными северными территориями и относит их к префектуре Хоккайдо. Из-за курильского спора между Японией и Россией до сих пор официально не заключен мирный договор.

Бывший японский премьер Синдзо Абэ планировал решить курильский вопрос: проводились переговоры и вырабатывались пути совместного освоения островов двумя странами. Однако Абэ не успел завершить процесс: диалогу помешали пандемия коронавирусной инфекции, а также принятые в прошлом году поправки в российскую Конституцию, которые не допускают даже разговоров об отчуждении части территорий страны. В 2020-м году Абэ ушел в отставку. Его преемник Ёсихидэ Суга в 2021 году заявлял, что готов продолжить переговоры с Москвой.

Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что «нервная реакция» Токио на развитие Курил российскими властями мешает переговорному процессу и последующему подписанию мирного договора. «Нам это непонятно, и мы очень жестко каждый раз реагируем, напоминая японцам, что это — неотъемлемая часть территории РФ, которая вошла в состав нашей страны по итогам Второй мировой войны, что закреплено в Уставе ООН», — подчеркивал Лавров.

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