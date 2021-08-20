В МИД России назвали беспочвенными обвинения Японии по Южным Курилам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратила внимание на официальные мероприятия по случаю так называемого «Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире», которые прошли в Токио 15 августа. По ее словам, в очередной раз в выступлениях руководства Японии не нашлось слов раскаяния и признания ответственности за развязывание Второй мировой войны, агрессивных действий в отношении соседних государств. Комментарий дипломата размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что власти Японии «по-прежнему не испытывают угрызений исторической совести» насчет «действий японской военщины «по построению нового порядка в Великой Восточной Азии», а сожалеют только о том, что в свое время Токио выбрал «неправильное направление» агрессии и в итоге проиграл войну».

Захарова также указала, что российская сторона с возмущением отмечает, что японские власти продолжают беспочвенно обвинять СССР и Россию в якобы противоправном характере вступления страны в войну «в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете» и «нелегитимной оккупации» Южных Курил. Она в связи с этим напомнила, что объективная и единственно верная оценка событий и итогов Второй мировой войны содержится в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г., а также материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов.

Ранее в Японии призвали вернуть Курильские острова после инцидента с британским эсминцем Defender.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.