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Бизнес

Достигли потолка. Рост цен на вторичное жилье остановился

Аналитики рассказали, почему «вторичка» перестала дорожать

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в августе составила в среднем 91,2 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,9% относительно предыдущего месяца — такие данные приводят аналитики, называя текущую динамику стагнацией. Эксперты связывают этот тренд с тем, что волна ажиотажа прошла — многие уже приобрели квартиры. По их прогнозам, ситуация на рынке продолжит стабилизироваться, а цены будут показывать только умеренный рост.

Средняя стоимость вторичной недвижимости стагнирует практически во всех крупных городах России, за исключением Краснодара. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Сдерживающим фактором для продавцов выступает снижающаяся активность потенциальных покупателей, отмечает издание. Из-за прошлогоднего скачка цен на жилье многие отказываются от приобретения квартиры в собственность, продолжая арендовать жилье.

Сколько стоит жилье

Владельцы жилья предлагают существенные скидки. В результате средний рост стоимости цен на «вторичку» в 16 крупнейших городах России в августе не превышает 1% по сравнению с июлем. В то же время в годовом выражении повышение составило 16% — до 91,2 тыс. руб. за квадратный метр, сообщили в ЦИАН.

В «Авито Недвижимости» приводят похожие цифры, оценивая текущую стоимость вторичной недвижимости в городах-миллионниках в среднем в 92,3 тыс. руб. за 1 кв. м. По данным компании «Этажи», в целом по стране этот показатель составляет 74,9 тыс. руб., за месяц он вырос на 0,4%.

Волна ажиотажа прошла

Спрос на вторичную недвижимость постепенно снижается: волна ажиотажа прошла, многие уже приобрели квартиры. Заметнее всего этот процесс — в Омске и Воронеже, указывают в «Авито Недвижимости».

По оценкам экспертов, ситуация на рынке продолжит стабилизироваться, а цены будут показывать только умеренный рост.

Ситуация в Краснодаре

Наиболее выраженной динамика оказалась только в Краснодаре, где вторичное жилье подорожало на 3,7% — до 80,9 тыс. руб. за кв. м.

Аналитики связывают этот тренд с внутренней миграцией. «После волнообразного увеличения стоимости жилья в Сочи многие решившие временно или насовсем переехать на юг россияне переориентировались на другие города Краснодарского края», — отмечает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Что дешевле: аренда или ипотека

Говоря о ситуации в стране в целом, Попов предполагает, что многие примут решение продолжить снимать жилье, поскольку цены на недвижимость слишком сильно выросли. «Ставки аренды, в отличие от цены продажи, по-прежнему практически не растут, так что во многих жизненных обстоятельствах такая стратегия будет более разумной», — пояснил он.

Эта ситуация уже сказывается на поведении собственников: они начинают более охотно делать покупателям скидки, отмечает в свою очередь директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. В то де время, по его прогнозам, на востребованные предложения собственники могут продолжить поднимать цены из-за сохраняющейся тенденции увеличения стоимости новостроек.

«Цены на рынке вторичной и первичной недвижимости очень взаимозависимы, и если застройщики, как правило, более быстро реагируют на изменении ситуации на рынке, то собственники в сегменте готового жилья менее мобильны, и изменения здесь происходят с отсрочкой в два-три месяца», — сказал он.

Квартирный вопрос в Москве

Подавляющее большинство москвичей (93%) проживают в отдельной квартире. В собственном жилье проживают 76% респондентов ВЦИОМ, арендуют недвижимость 24%.

Улучшить свои жилищные условия в течение ближайших пяти лет планирует каждый пятый москвич (20%), 6% откладывают это на более поздний срок, 22% отказываются от таких планов, поскольку у них нет возможности, а 50% совсем не имеют таких планов.

Самым популярным способом улучшения жилищных условий является покупка квартиры (35%), обмен жилья на лучшее и большее (14%), переезд по программе реновации (8%), постройка индивидуального дома (6%), ремонт или возведение пристройки (4%).

Среди москвичей, бравших ипотечные кредиты ранее, 16% планируют взять ипотечный кредит в течение 1-2 лет, а 24% имеют такие планы на перспективу 3-5 лет, 57% не имеют таких планов.

С учетом уже имеющегося опыта приобретения жилья в кредит 98% опрошенных рассматривают ипотеку как возможность приобретения жилья. При этом 52% рассматривают ипотеку как основной, а 46% — как дополнительный вариант приобретения недвижимости.

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