ЦБ сделал менее выгодной для банков ипотеку с минимальным взносом

Банк России с 1 августа ужесточил регулирование ипотеки с первоначальным взносом от 15% до 20%. По оценкам экспертов, такая мера приведет к небольшому росту ставок, но вряд ли существенно снизит спрос. ЦБ таким образом пытается отсечь неблагонадежных заемщиков в условиях «взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость».

ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%, что сделает выдачу таких ссуд менее выгодной для банков. Новые значения надбавок будут применяться к кредитам, выданным с 1 августа 2021 года.

Как указал регулятор, это необходимо в связи с ростом доли жилищных кредитов с минимальным первоначальным взносом — до 45% на первичном рынке недвижимости и до 33% на «вторичке» во втором квартале 2021 года.

Ожидается, что повышение надбавок сократит стимулы банков наращивать кредитование за счет выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом. Кроме того, такой шаг позволит банкам быстрее восстановить буфер по ипотечным кредитам, что обеспечит их устойчивость к потенциальным стрессовым сценариям, полагают в ЦБ.

Взрывной рост ипотеки

В условиях взрывного роста ипотеки и опережающего доходы увеличения цен на недвижимость возросла значимость первоначального взноса по жилищным кредитам как гаранта стабильности банковской системы, указал регулятор.

По итогам первого полугодия 2021-го объем выданных ипотечных кредитов на земельные участки, готовые и строящиеся частные дома увеличился на 40%, до 34,2 млрд рублей. Такие данные следуют из отчета аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

Топ-20 банков выдали 14 тыс. таких кредитов (+19% к первому полугодию 2020 года) на 34,2 млрд рублей. На индивидуальное жилищное строительство выдано 3,5 тыс. кредитов на 7,5 млрд рублей (0,3% в общем объеме выдачи ипотеки), 10,3 тыс. кредитов на 26,7 млрд рублей выдано на готовые дома (1% общего объема), говорится в документе.

Как заявил в июле вице-премьер Марат Хуснуллин, в этом году объем ипотечных кредитов в стране может возрасти до 4,6–4,8 трлн рублей.

«Количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, а общая сумма превысит его на 4–8%», — ожидает он.

Лопнет ли «пузырь»

Ужесточение регулирования вряд ли приведет к существенному охлаждению рынка ипотеки, считает младший директор отдела рейтингов кредитных институтов «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

«Наиболее вероятный вариант — банки введут или увеличат надбавки к процентным ставкам около 0,2-0,5 процентного пункта для заемщиков, которые вносят менее 20% в качестве первого взноса», — приводит ее слова РИА «Новости».

Новые меры замедлят выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее оценкам, темпы роста ипотечного рынка все еще высоки, что впоследствии может привести к ухудшению качества ипотечного портфеля.

ЦБ закручивает гайки, а процесс выдачи кредитов в дальнейшем будет максимально оцифрован, отметил доцент Высшей школы экономики Антон Табах. По его словам, риски невыплаты ипотеки на самом деле невелики.

«Просрочка по таким кредитам у нас чуть больше 1%. И надо понимать, что просрочка отнюдь не означает, что в итоге по кредиту не заплатят», — цитирует эксперта издание ««Пресс-лайн»».

О льготной ипотеке

Программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. Дважды срок ее действия был продлен, но условия поменялись.

С 1 июля 2021 года ипотечный кредит по ставке до 7% может оформить любой совершеннолетний гражданин РФ без ограничений по возрасту и семейному положению. При этом банк может устанавливать дополнительные требования к клиентам.

Льготную ипотеку можно оформить на покупку квартиры в строящемся доме или готового жилья у застройщика. Максимальная сумма кредита по программе составляет 3 млн рублей во всех регионах.

Первоначальный взнос для приобретения жилья в ипотеку по ставке 7% составляет не меньше 15% от стоимости квартиры. Материнский капитал можно использовать в качестве взноса или как его часть.

На фоне высокой востребованности этой программы неизбежно растут и цены, признал президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии». «Здесь разные причины — и металл подорожал, и общая инфляция. Однако такая мера помогла очень многим семьям приобрести жилье», — добавил он.

Жители страны по-прежнему считают покупку недвижимости лучшим способом инвестирования средств. Как следует из результатов исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ, при наличии крупной суммы 50% опрошенных вложили бы деньги в жилье, еще 17% купили бы земельный участок.