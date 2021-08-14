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Бизнес

«Играть с ценами». ФАС хочет ограничить рост стоимости продуктов

Ритейлерам предложили добровольно скорректировать наценки

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ФАС хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей и готовит соответствующий законопроект. Перечень товаров и методику корректировки их наценки в ведомстве ожидают от ритейлеров уже на следующей неделе, пишет Forbes. Сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе, не дожидаясь утверждения законодательной инициативы. На этом фоне в июле 2021 года номинальные расходы россиян оказались рекордными.

Федеральная антимонопольная служба предложила ограничить рост цен на продукты. Как пишет Forbes, 13 августа в ведомстве провели совещание с представителями торговых сетей, где обсуждались шаги по корректировке торговых наценок, в том числе подготовка соответствующего законопроекта.

По данным издания, ФАС хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей. В самом ведомстве эту информацию пока не комментируют.

По словам источника, знакомого с деталями переговоров, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Сетям предложили скорректировать наценки на добровольной основе, не дожидаясь утверждения законодательной инициативы.

Перечень товаров и методику корректировки их наценки в ФАС ожидают от ритейлеров уже на следующей неделе, когда в ведомстве проведут еще одно совещание по этой теме.

«Нравственно-политическое» совещание

Cовещание, состоявшееся в пятницу, носило «нравственно-политический характер», отметили собеседники издания.

«После этого проходит проверка, выполняют ли сети предписания, а по итогам проверки — последствия (при невыполнении — штрафы, санкции и так далее). Сейчас под пристальным вниманием находятся те сети, которые были во вчерашних новостях», — утверждает источник Forbes.

Накануне стало известно о внеплановых проверках в магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит». В ФАС указали, что целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор.

Уже существующие законопроекты и постановление правительства позволяют регулировать цены, однако с наценками в сетях практически невозможно «с юридической точки зрения сейчас что-то делать», отмечает издание.

«Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом. Кроме того, это мешает договоренностям ретейлеров с поставщиками», — пояснил источник Forbes. В то же время, по его словам, «огромная» диверсификация ассортимента позволяет «играть с ценами». «Торговые сети периодически пересматривают стоимость товаров, особенно социально значимых, потому что снижение наценки может генерировать покупательский трафик», — добавил он.

В конце июля президент России Владимир Путин призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты. На состоявшемся в пятницу совещании представители антимонопольной службы сообщили о результатах. По их данным, наценки значительные: пшено — 44%, свекла — 41%, чай — 40%, ржаной хлеб — 30%.

Расходы россиян стали рекордными

Согласно данным исследования холдинга «Ромир», в июле 2021 года россияне сохранили уровень своих повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов (-0,2%) по сравнению с предыдущим месяцем и увеличили их на 9,1% в годовом выражении.

Показатель индекса стал самым высоким для июля с начала проведения замеров (195%). Самый высокий уровень номинальных расходов был зафиксирован в декабре 2020 года (216%), отмечают социологи.

Реальные расходы с поправкой на инфляцию по данным Росстата немного снизились в июле (-0,5%) по сравнению с июнем и выросли на 2,4% по отношению к прошлогоднему показателю.

Средний чек (стоимость одной покупки) россиянина составил на минувшей неделе 642 рубля: на 3,4% (21 рубль) выше, чем на предыдущей неделе, и на 12% (69 рублей) больше, чем за этот же период в 2020 году, констатирует «Ромир».

«При общей стабильности среднего уровня расходов в последние месяцы их динамика у разных групп населения разнонаправленная. Мы видим, что расходы растут у представителей самой низкодоходной категории. Это может говорить о вынужденных тратах, в том числе за счет увеличения долговой нагрузки. Расходы групп со средними доходами остаются стабильными в номинальном выражении, то есть реальный их размер немного сокращается за счет роста цен», — прокомментировала итоги исследования исполнительный директор холдинга Инна Караева.

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