Не сошлись во вкусе: покупателей сети супермаркетов не устроила цена

О том, что «Яндекс» интересуется покупкой «Азбуки вкуса» СМИ сообщали в июне — компания хотела расширить и усилить свои сервисы доставки за счет супермаркетов. Однако владельцы ритейлера очень высоко оценили свой актив. Эксперты объяснили: «Яндексу» будет намного дешевле масштабировать доставку на регионы за счет модели dark store. К тому же «Азбука вкуса» присутствует только в Москве, Московской области и Петербурге.

«Яндекс» отказался от покупки сети супермаркетов премиум-класса «Азбука вкуса», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ритейле и сфере электронной коммерции.

О том, что IT-гигант ведет переговоры по покупке сети в июне сообщали The Bell и РБК. Компания хотела за счет ритейлера усилить свой сервис доставки «Янлекс.Лавка» в рамках расширения экосистемы.

Однако, по данным «Коммерсанта», «Яндекс» вышел из переговоров. В качестве возможной причины срыва сделки собеседники газеты указывают завышенную, по мнению покупателей, цену сети супермаркетов, а также отсутствие синергии с сервисами «Яндекса». В компании заявили, что не комментируют слухи, владельцы «Азбуки вкуса» отказались от комментариев.

Справка Розничную сеть «Азбука вкуса» основали в Москве в 1997 году Максим Кощеенко и Олег Лыткин. Сейчас в структуру компании входят 170 супермаркетов, гипермаркетов, точек в формате «у дома». Большая часть из них расположены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Основателям в совокупности принадлежит 42,6% акций «Азбуки вкуса». 41,1% владеет Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова, 12% принадлежат кипрской VMHY Holdings, остальные доли у менеджмента.

Несостоявшаяся сделка предполагала, что «Азбука вкуса», традиционно сильная в сегменте продаж готовой еды, усилит «Яндекс.Лавку» и «Яндекс.Еду». Однако покупателей не устроила ценовые ожидания владельцев сети супермаркетов. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, летняя покупка «Лентой» Алексея Мордашова российского сегмента сети Billa задала очень высокую планку оценки стоимости ритейла в Москве. Сумма сделки составляла €225 млн, что близко к 20 EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации, процентов) сети Billa. В прошлом году «Азбука вкуса» показала хорошие финансовые результаты (почти 917 млн руб. чистой прибыли), из-за чего владельцы актива очень высоко оценили его.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что «Азбука вкуса» позиционирует себя как сеть из ценового сегмента выше среднего, что слабо масштабируемо в российских регионах. Таким образом «Яндекс» мало приобретал от покупки ритейлера, поскольку в столичном регионе и Петербурге его сервисы по экспресс-доставке еды и продуктов развиваются достаточно динамично.

Бурмистров объяснил, что в сфере экспресс-доставки сейчас лидируют сервисы на базе dark store (супермаркеты без покупателей, работающие исключительно на доставку, где заказы собирают сотрудники). И выход «Яндекса» на региональные рынки в таком формате обойдется компании в несколько раз дешевле, чем покупка «Азбуки вкуса». В частности, масштабирование сервисов экспресс-доставки еды на все города-миллионники оценивается примерно в 5 млрд руб.

По информации «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» не отказались от идеи продать актив. В качестве потенциальных покупателей собеседник издания назвал крупные ритейлеры — группу X5 и «Магнит». Ибрагимов подтвердил, что подобные компании действительно могут выиграть от покупки «Азбуки вкуса», поскольку имеют и операционную модель, и знание клиента. В то же время, высокая цена розничной сети может и в будущем препятствовать сделке. Бурмистров добавил, что при стоимости в 10-12 EBITDA на «Азбуку вкуса» будет спрос.