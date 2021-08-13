Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Зенит» подписал пятилетний контракт с чемпионом Олимпиады-2020 10:18
Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве позволило снять ряд санитарных... 10:11
Решившая стать депутатом Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю 09:57
Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух 09:55
Затонувший в озере на Камчатке вертолет обнаружен на глубине около 110... 09:54
Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с синхронистками из Украины 09:51
Сериал про Губку Боба получит продолжение 09:48
Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха 09:44
У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт 09:41
Российская гребчиха о словах американки: нужно работать над собой, если не умеет... 09:40
Бизнес

Не сошлись во вкусе: покупателей сети супермаркетов не устроила цена

Сделка по покупке «Яндексом» сети «Азбука вкуса» сорвалась

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»
О том, что «Яндекс» интересуется покупкой «Азбуки вкуса» СМИ сообщали в июне — компания хотела расширить и усилить свои сервисы доставки за счет супермаркетов. Однако владельцы ритейлера очень высоко оценили свой актив. Эксперты объяснили: «Яндексу» будет намного дешевле масштабировать доставку на регионы за счет модели dark store. К тому же «Азбука вкуса» присутствует только в Москве, Московской области и Петербурге.

«Яндекс» отказался от покупки сети супермаркетов премиум-класса «Азбука вкуса», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в ритейле и сфере электронной коммерции.

О том, что IT-гигант ведет переговоры по покупке сети в июне сообщали The Bell и РБК. Компания хотела за счет ритейлера усилить свой сервис доставки «Янлекс.Лавка» в рамках расширения экосистемы.

Однако, по данным «Коммерсанта», «Яндекс» вышел из переговоров. В качестве возможной причины срыва сделки собеседники газеты указывают завышенную, по мнению покупателей, цену сети супермаркетов, а также отсутствие синергии с сервисами «Яндекса». В компании заявили, что не комментируют слухи, владельцы «Азбуки вкуса» отказались от комментариев.

Справка
Розничную сеть «Азбука вкуса» основали в Москве в 1997 году Максим Кощеенко и Олег Лыткин. Сейчас в структуру компании входят 170 супермаркетов, гипермаркетов, точек в формате «у дома». Большая часть из них расположены в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Основателям в совокупности принадлежит 42,6% акций «Азбуки вкуса». 41,1% владеет Millhouse Романа Абрамовича и Invest AG Александра Абрамова, 12% принадлежат кипрской VMHY Holdings, остальные доли у менеджмента.

Несостоявшаяся сделка предполагала, что «Азбука вкуса», традиционно сильная в сегменте продаж готовой еды, усилит «Яндекс.Лавку» и «Яндекс.Еду». Однако покупателей не устроила ценовые ожидания владельцев сети супермаркетов. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, летняя покупка «Лентой» Алексея Мордашова российского сегмента сети Billa задала очень высокую планку оценки стоимости ритейла в Москве. Сумма сделки составляла €225 млн, что близко к 20 EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации, процентов) сети Billa. В прошлом году «Азбука вкуса» показала хорошие финансовые результаты (почти 917 млн руб. чистой прибыли), из-за чего владельцы актива очень высоко оценили его.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что «Азбука вкуса» позиционирует себя как сеть из ценового сегмента выше среднего, что слабо масштабируемо в российских регионах. Таким образом «Яндекс» мало приобретал от покупки ритейлера, поскольку в столичном регионе и Петербурге его сервисы по экспресс-доставке еды и продуктов развиваются достаточно динамично.

Бурмистров объяснил, что в сфере экспресс-доставки сейчас лидируют сервисы на базе dark store (супермаркеты без покупателей, работающие исключительно на доставку, где заказы собирают сотрудники). И выход «Яндекса» на региональные рынки в таком формате обойдется компании в несколько раз дешевле, чем покупка «Азбуки вкуса». В частности, масштабирование сервисов экспресс-доставки еды на все города-миллионники оценивается примерно в 5 млрд руб.

По информации «Коммерсанта», владельцы «Азбуки вкуса» не отказались от идеи продать актив. В качестве потенциальных покупателей собеседник издания назвал крупные ритейлеры — группу X5 и «Магнит». Ибрагимов подтвердил, что подобные компании действительно могут выиграть от покупки «Азбуки вкуса», поскольку имеют и операционную модель, и знание клиента. В то же время, высокая цена розничной сети может и в будущем препятствовать сделке. Бурмистров добавил, что при стоимости в 10-12 EBITDA на «Азбуку вкуса» будет спрос.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Взрывчатку не нашли. Названа основная версия взрыва автобуса в Воронеже
Число погибших при взрыве автобуса выросло до двух
«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко
В декабре Литва прекратит транзит белорусских калийных удобрений
«Русские в силах это сделать»: как Запад смирился со строительством Берлинской стены
60 лет назад началось возведение Берлинской стены
Улучшение эпидемиологической ситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений
Затонувший в озере на Камчатке вертолет обнаружен на глубине около 110 метров
Проценко предупредил о длительности постковидного синдрома
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4
Новости и материалы
«Зенит» подписал пятилетний контракт с чемпионом Олимпиады-2020
Решившая стать депутатом Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю
Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух
Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с синхронистками из Украины
Сериал про Губку Боба получит продолжение
Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха
У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт
Российская гребчиха о словах американки: нужно работать над собой, если не умеет проигрывать
Стало известно, сколько будет зарабатывать Соболев по новому контракту со «Спартаком»
Губернатор Воронежской области рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса
Расходы на школьные товары для девочек выросли почти на 15%
Американский дипломат оценил деятельность Байдена в противостоянии России
Минздрав: трое пассажиров взорвавшегося автобуса находятся в тяжелом состоянии
Российский пловец рассказал, как в сборной отнеслись к словам американца о победе Рылова на ОИ
Экс-депутат Рады рассказал о чувстве стыда за Зеленского
«ЭРА-ГЛОНАСС» могут подключить к европейской Galileo
Эксперт раскрыла способ спасти залитый напитком ноутбук
Губерниев: думал, наш клубный футбол оттолкнется от дна, но мы завязли еще больше
Все новости
Спутниковая группировка Galileo проявится в России
К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат европейские спутники Galileo
Отрезанное ухо, усыновление, выстрел в президента: на что фанаты идут ради звездных кумиров
Самые дикие выходки фанатов Пугачевой, Канье, Курниковой и других знаменитостей
«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС
В космической отрасли рассказали о просверлившем МКС человеке
«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже
В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 18 человек
Не для всех: электромобили запустят в пилотных регионах
На запуск электрокаров в нескольких регионах потратят 43 млрд рублей
«Разжигали межнациональную рознь»: в Россию запрещен въезд Вагабзаде и Ахметову
Экс-послу Азербайджана Вагабзаде запретили въезд в Россию за оскорбления русских
«Так же, как учебники»: депутаты предложили предоставлять школьную форму бесплатно
В Госдуме считают, что цены на школьную форму необходимо зафиксировать
Угрозы, уход со сцены и психбольница: как движется дело об опеке Бритни Спирс
Судье по делу Бритни Спирс угрожают убийством
Российские водители бросают пить
Аварийность в России за полгода упала на 7%
«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре
«На грани краха». Талибам* осталось 150 км до Кабула, американцы готовятся к эвакуации
Талибы* объявили о захвате пяти крупных городов, включая Герат и Кандагар
Без пиццы и денег: как не стать жертвой мошенников при заказе еды
В пиццериях подсчитали убытки от фишинговых сайтов
В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях