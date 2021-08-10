Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020 19:31
Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу... 19:27
Футбольный арбитр Карасев рассказал, как он решил стать судьей 19:16
В Красноярском крае женщина разрешала насиловать своих детей-дошкольников... 19:06
Самедов о трансфере Месси: мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ» 19:00
Выдвинута новая версия таинственной смерти британской туристки в Пиренеях 18:59
Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан 18:55
СМИ узнали, что стало с севшим в кукурузном поле под Жуковским самолетом 18:51
Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию 18:44
Представитель MaкSим рассказала, сколько певице нельзя петь и выступать 18:44
Бизнес

Во сколько Минску обойдутся санкции против нефтяного сектора

Белоруссия недосчитается $3 млрд из-за санкций и уже повысила цены на бензин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виктор Драчев/ТАСС
Новые западные санкции против Белоруссии поставили под удар всю нефтеперерабатывающую отрасль страны и способны сократить доходы бюджета республики примерно на $3 млрд. Расплачиваться за это будут белорусские автовладельцы — местные ценники на топливо уже переписаны властями в сторону повышения. Экономическое давление на Белоруссию при этом вряд ли ускорит процесс ее интеграции с Россией.

Со вторника, 10 августа, в Белоруссии были повышены цены на автомобильное топливо. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило $72,3 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 32,3%», — объяснили представители компании.

Цены на заправках в среднем увеличатся на 13,6% по сравнению с началом года, подсчитали в «Белнефтехиме». С сегодняшнего дня цена бензина АИ-92 составит 1,95 белорусских рублей (около 60 российских), АИ-95, как и дизтопливо, — 2,05, АИ-98 — 2,27 (66,34 в валюте РФ).

Цены на бензин, напоминает «Белорусский партизан», одинаковы на всех заправках, потому что они регулируются государством. Издание подсчитало, сколько стоит бензин в соседних странах и сравнило эти цены со средней зарплатой, чтобы понять, где бензин на самом деле дорогой, а где нет.

Выяснилось, что в Белоруссии на среднюю зарплату можно купить 555 л топлива. В России 934 л, на Украине 439 л, в Литве 789 л, а в Швеции, например, 1678 л.

Любимая статья бюджета

В допандемийном 2019 году на экспорт нефти и нефтепродуктов приходилась почти четверть всех зарубежных поставок страны, и с началом пандемии финансовое состояние государства из-за падения спроса на топливо заметно ухудшилось.

На 2020 год правительство Белоруссии сверстало госбюджет исходя из цены на нефть $60 за баррель, но среднегодовая цена барреля составила всего $41,7 — в итоге бюджет страны не получил $476,4 млн плановых экспортных пошлин на нефтепродукты.

Падение валютной выручки было вызвано прежде всего проблемами с поставками российской нефти в первом квартале 2020 года из-за ценовых разногласий с российскими поставщиками, отмечали ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

В первом квартале прошлого года Белоруссия даже не экспортировала нефть в значимых объемах: все перерабатывалось на белорусских НПЗ, которые работали с половинной загрузкой мощностей. В 2021 году ситуация поначалу кардинально поменялась. В январе-апреле этого года страна направила 3,39 млн тонн нефтепродуктов на экспорт, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Но рекордное наращивание зарубежных поставок продолжалось до 21 июня, пока Евросоюз не ввел санкции против Белоруссии. В «черный список» попали нескольких десятков физических лиц и компаний, в том числе из нефтеперерабатывающего сектора.

А 9 августа секторальные санкции против режима Лукашенко ввели также США, Великобритания и Канада. Повод тот же, что и у ЕС — нарушение прав человека и недемократические выборы президента, состоявшиеся год назад. Ограничения введены, кроме прочего, и на экспорт нефтепродуктов.

Такие ограничения со стороны западных соседей дорого обойдутся белорусскому бюджету, считает собеседник «Газеты.Ru», ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его подсчетам, только за счет продаж нефтепродуктов в Великобританию Белоруссия зарабатывала около $1,5-1,8 млрд в год.

«В Европе большой объем белорусских нефтепродуктов покупали Нидерланды — 1,2-1,5 млн тонн в год. В ценах прошлого года это примерно около $1 млрд. Крупными европейскими покупателями являются также Польша, Латвия, Литва — раньше на их долю приходилось по несколько сотен тысяч тонн в год», — отметил эксперт.

В целом, по подсчетам эксперта, потери белорусского бюджета могут составить около $3 млрд в год. И за счет кого будут компенсированы выпадающие доходы от экспорта топлива, вполне очевидно. «Основные НПЗ — государственные или с контрольным госпакетом. И если госбюджет недобирает на экспорте нефтепродуктов, то за этот недобор придется доплачивать потребителям», — сказал Юшков.

Пространство для маневра

Потери госбюджета Белоруссии могут быть и больше, потому что неприятные сюрпризы могут появиться и с российской стороны, отметили собеседники «Газеты.Ru». Лукашенко не раз заявлял, что готов идти только на экономическую интеграцию двух государств, только сохранив суверенитет.

«Это очень зыбкая почва. Россия, конечно, будет поддерживать Лукашенко, чтобы его режим не обанкротился и его не свергли. И на смену Лукашенко не пришел бы проевропейский лидер. Но Лукашенко может снова остаться без сырьевой и финансовой подпитки со стороны России, если нам покажется, что интеграция тормозится», — сказал первый вице-президент Центра политтехнологий профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

В перспективе, возможно, получится так, что отрезанная от основных рынков сбыта нефтепродуктов Белоруссия будет перерабатывать все 6 млн тонн российской нефти для своих нужд. И тогда, возможно, бензин в Белоруссии подешевеет, не исключил Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зачем Байдену спецпредставитель по «Северному потоку — 2»
В России ожидают, что Амос Хохштейн продолжит давление на проект газопровода
Выбрал деньги шейхов: Месси стал игроком «ПСЖ»
Французский «ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси
«Соучастие в преступлениях»: Киев отреагировал на слова Лукашенко
Временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Украины из-за заявления Лукашенко о Крыме
Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан
Родственник Путина снялся с выборов в Госдуму
NASA: высадка на Луну переносится из-за неготовности скафандров
Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой
Новости и материалы
Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020
Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу о разложении общества
Футбольный арбитр Карасев рассказал, как он решил стать судьей
В Красноярском крае женщина разрешала насиловать своих детей-дошкольников за тысячу рублей
Самедов о трансфере Месси: мегабольно для «Барселоны» и мегакруто для «ПСЖ»
Выдвинута новая версия таинственной смерти британской туристки в Пиренеях
СМИ узнали, что стало с севшим в кукурузном поле под Жуковским самолетом
Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию
Представитель MaкSим рассказала, сколько певице нельзя петь и выступать
Названы три особенности «дельта»-штамма COVID-19
Ученые предположили, что золотая маска Тутанхамона была сделана для женщины
Тренер детской хоккейной команды избил клюшкой своего подопечного
В МИД РФ не стали комментировать призыв Киева разместить ПВО США на Украине
NI назвал российский танк Т-90С бронированным убийцей
Пользователи соцсетей предложили лучшие идеи пассивного дохода
СМИ: экстренно госпитализирован рэпер Птаха
Коротышкин считает, что судье из Украины не стоило высказываться о выступлении Авериной
Червиченко считает, что «Спартаку» в матче с «Бенфикой» может помочь только Хоттабыч
Все новости
Инновации в iPhone 13: Apple готовит революцию в камерах смартфонов
Какие функции появятся в новом поколении iPhone
Карточки оценивания закрыты: что говорят судьи о скандале с Ашрам и Авериной
Арбитры из Украины и России по-разному оценили выступления Авериной и Ашрам
«Дайте шанс»: почему в TikTok восхваляют сбившего женщину с ребенком американца
Психологи рассказали, почему подростки романтизируют преступников
Что показали исследования «Спутника V» в Сан-Марино
В Институте Сан-Марино заявили о почти 99-процентной эффективности «Спутника V»
Латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
«Мы очищаемся сами по себе»: почему звезды отказываются мыться
Как откровения знаменитостей о своей гигиене стали раздражающим трендом
Самозаживление и осязание: что может новый материал для протезов AiFoam
Ученые создали искусственную кожу, которая может регенерировать
Умирают в два раза чаще: чем женщинам грозит потеря роста
Назван новый фактор риска преждевременной смерти женщин
«Наши законы позволяют»: Украина предлагает разместить в стране американских военных
Украинский вице-премьер предложил разместить в стране силы ПВО США
В Telegram появился новый вирус. Почему его стоит опасаться
В популярном у россиян мессенджере нашли опасный троян FatalRAT
Данные разнятся: сколько россиян заболевают после вакцинации
Процент заболевших COVID-19 после прививки в регионах отличается в разы
Позвони мне, позвони: Huawei запускает в России новый смартфон nova 8
Huawei nova 8 вполне сможет конкурировать с флагманами
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях