Во сколько Минску обойдутся санкции против нефтяного сектора

Новые западные санкции против Белоруссии поставили под удар всю нефтеперерабатывающую отрасль страны и способны сократить доходы бюджета республики примерно на $3 млрд. Расплачиваться за это будут белорусские автовладельцы — местные ценники на топливо уже переписаны властями в сторону повышения. Экономическое давление на Белоруссию при этом вряд ли ускорит процесс ее интеграции с Россией.

Со вторника, 10 августа, в Белоруссии были повышены цены на автомобильное топливо. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа составило $72,3 за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 32,3%», — объяснили представители компании.

Цены на заправках в среднем увеличатся на 13,6% по сравнению с началом года, подсчитали в «Белнефтехиме». С сегодняшнего дня цена бензина АИ-92 составит 1,95 белорусских рублей (около 60 российских), АИ-95, как и дизтопливо, — 2,05, АИ-98 — 2,27 (66,34 в валюте РФ).

Цены на бензин, напоминает «Белорусский партизан», одинаковы на всех заправках, потому что они регулируются государством. Издание подсчитало, сколько стоит бензин в соседних странах и сравнило эти цены со средней зарплатой, чтобы понять, где бензин на самом деле дорогой, а где нет.

Выяснилось, что в Белоруссии на среднюю зарплату можно купить 555 л топлива. В России 934 л, на Украине 439 л, в Литве 789 л, а в Швеции, например, 1678 л.

Любимая статья бюджета

В допандемийном 2019 году на экспорт нефти и нефтепродуктов приходилась почти четверть всех зарубежных поставок страны, и с началом пандемии финансовое состояние государства из-за падения спроса на топливо заметно ухудшилось.

На 2020 год правительство Белоруссии сверстало госбюджет исходя из цены на нефть $60 за баррель, но среднегодовая цена барреля составила всего $41,7 — в итоге бюджет страны не получил $476,4 млн плановых экспортных пошлин на нефтепродукты.

Падение валютной выручки было вызвано прежде всего проблемами с поставками российской нефти в первом квартале 2020 года из-за ценовых разногласий с российскими поставщиками, отмечали ранее эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

В первом квартале прошлого года Белоруссия даже не экспортировала нефть в значимых объемах: все перерабатывалось на белорусских НПЗ, которые работали с половинной загрузкой мощностей. В 2021 году ситуация поначалу кардинально поменялась. В январе-апреле этого года страна направила 3,39 млн тонн нефтепродуктов на экспорт, что на 87,6% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Но рекордное наращивание зарубежных поставок продолжалось до 21 июня, пока Евросоюз не ввел санкции против Белоруссии. В «черный список» попали нескольких десятков физических лиц и компаний, в том числе из нефтеперерабатывающего сектора.

А 9 августа секторальные санкции против режима Лукашенко ввели также США, Великобритания и Канада. Повод тот же, что и у ЕС — нарушение прав человека и недемократические выборы президента, состоявшиеся год назад. Ограничения введены, кроме прочего, и на экспорт нефтепродуктов.

Такие ограничения со стороны западных соседей дорого обойдутся белорусскому бюджету, считает собеседник «Газеты.Ru», ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его подсчетам, только за счет продаж нефтепродуктов в Великобританию Белоруссия зарабатывала около $1,5-1,8 млрд в год.

«В Европе большой объем белорусских нефтепродуктов покупали Нидерланды — 1,2-1,5 млн тонн в год. В ценах прошлого года это примерно около $1 млрд. Крупными европейскими покупателями являются также Польша, Латвия, Литва — раньше на их долю приходилось по несколько сотен тысяч тонн в год», — отметил эксперт.

В целом, по подсчетам эксперта, потери белорусского бюджета могут составить около $3 млрд в год. И за счет кого будут компенсированы выпадающие доходы от экспорта топлива, вполне очевидно. «Основные НПЗ — государственные или с контрольным госпакетом. И если госбюджет недобирает на экспорте нефтепродуктов, то за этот недобор придется доплачивать потребителям», — сказал Юшков.

Пространство для маневра

Потери госбюджета Белоруссии могут быть и больше, потому что неприятные сюрпризы могут появиться и с российской стороны, отметили собеседники «Газеты.Ru». Лукашенко не раз заявлял, что готов идти только на экономическую интеграцию двух государств, только сохранив суверенитет.

«Это очень зыбкая почва. Россия, конечно, будет поддерживать Лукашенко, чтобы его режим не обанкротился и его не свергли. И на смену Лукашенко не пришел бы проевропейский лидер. Но Лукашенко может снова остаться без сырьевой и финансовой подпитки со стороны России, если нам покажется, что интеграция тормозится», — сказал первый вице-президент Центра политтехнологий профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

В перспективе, возможно, получится так, что отрезанная от основных рынков сбыта нефтепродуктов Белоруссия будет перерабатывать все 6 млн тонн российской нефти для своих нужд. И тогда, возможно, бензин в Белоруссии подешевеет, не исключил Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности.