Развод на проценты: как отбиться от мошеннических денежных переводов

«Вам пришел перевод», — знакомая мошенническая схема, которая вышла на новый уровень. Нежданные деньги приходят на настоящие банковские счета, и их появление там грозит общением с легальными и нелегальными кредиторами, коллекторами и судами. Эксперты рассказали «Газете.Ru», кто может осчастливить таким «подарком», зачем и как избавиться от чужих денег, пока вас не заставили отдать свои.

Если вам на карту поступили деньги неизвестно от кого, то с вероятностью 99% вы имеете дело с мошенниками или организациями, которым они дали ваши данные паспорта для заключения договора о займе, рассказали «Газете.Ru» юристы и представители финансовых организаций.

«Перевели по ошибке, верните!»

Самый важный совет, который дают юристы на случай неожиданного прибавления на счете — не тратить эти деньги, потому что их потом в любом случае придется возвращать.

Если повезет, то ваш счет пополнился из-за добросовестной ошибки, например, в номере телефона, по которому проводили транзакцию. В этом случае вам, скорее всего, позвонит отправитель вскоре после перевода. Посоветуйте отправившему якобы ошибочный перевод обратиться в свой банк с заявлением о возврате, говорит заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев.

«При этом получившему деньги гражданину, в свою очередь, тоже необходимо позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно», — говорит юрист. В этом случае вы будете чисты перед законом и минимизируете риски.

Ни в коем случае не нужно совершать возврат самостоятельно.

Так часто работают мошенники: вы «вернули» деньги на указанный им счет, а через пять минут вам звонит настоящий отправитель и заявляет, что первого человека он вообще не знает, и вы перевели деньги неизвестно куда. Требования отправителя при этом вполне может поддержать суд, предупреждает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Поэтому при появлении непонятно откуда взявшихся сумм на счете нужно обращаться в ваш банк.

«Законодательной обязанности возвращать переводы отправителям по заявлению получателя у банков нет, но большинство банков по просьбе клиента это выполняет», — пояснил «Газете.Ru» Алексей Войлуков.

Одна из сложностей, с которыми сталкиваются получатели нежданных денег в том, что отследить источник не всегда возможно. Иногда выручает расширенная выписка по счету или платежный документ, их банк выдаст по запросу, хотя в некоторых случаях — за дополнительную плату, говорит Войлуков.

Однако как объяснили «Газете.Ru» в одном из крупнейших банков России, не всегда у финансовых организаций будут реквизиты совершившего перевод. Такое возможно, если операция была переведена не через платежное поручение, а какие-то платежные сервисы, например, систему быстрых платежей (СБП). Оператор такого сервиса или системы (в случае с СБП это НСПК) может предоставить эту информацию правоохранительным органам или по запросу суда, но точно не рядовому гражданину.

Иногда отправитель, появившийся на вашем горизонте спустя какое-то время, может потребовать процент «за пользование деньгами», пока они были на вашем счете. Юристы напоминают, что процент по займу может быть определен кредитором только в случае, если вы подписали с ним договор.

«В случае если договора между вами нет, то деньги вы должны отдать с процентом, определенным законом. То есть если вы вернули деньги в течение считанных дней, то сумма процентов по 395 ГК РФ будет крайне незначительной (около 9 рублей в день с суммы в 50 тыс. руб.)», — говорит руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Клифф Игорь Серкин.

Но как правило, «подарки» в виде наличных не падают на счета граждан просто так. За переводом могут стоять небольшие банки, микрофинансовые организации (МФО) или нелегальные кредиторы. У них на руках могут быть договоры о займах, которые якобы взял получатель, обязавшись платить от 1 до 3% в день от суммы кредита.

В случае если в ходе спора коллекторы или МФО утверждают, что между вами был заключен договор, то вам нужно активизироваться — как минимум обратиться к квалифицированному юристу.

«Недостаточно просто заявить, что договор не был подписан. В случае если существует договор, подписанный не вами, то это основание для заявления о фальсификации доказательства, если дело в суде, и для заявления в полицию в любом другом случае», — подчеркивает Серкин.

Поддаваться панике и давлению со стороны таких кредиторов тоже не нужно, как и платить им проценты.

Нужно фиксировать все общение и писать официальные обращения – в банк, в полицию и в компанию, якобы выдавшую кредит. Можно также обратиться в ЦБ как надзорный орган за финансовыми организациями с жалобой на звонки об оформлении микрокредита без вашего ведома и попросить регулятора провести проверку.

В случае, если будет доказана вина именно микрофинансовых организаций, а не сторонних лиц, такие компании ждут санкции со стороны саморегулируемых организаций и Банка России – от штрафов до исключения из реестров (означает дальнейшую невозможность ведения микрофинансовой деятельности), говорит директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

Если же раздаются звонки коллекторов, то может потребоваться обращение в Федеральную службу судебных приставов, которые осуществляют за ними надзор, советует Войлуков. В случае угроз можно также пожаловаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о попытках вымогательства, напоминает Андрей Шугаев.

«Еще раз подчеркиваю, что не следует производить самостоятельно «погашение» задолженности и процентов за пользование чужими деньгами. Это будет только на руку мошенникам», — говорит Шугаев.

МФО не всегда по определению виновны

Как напоминает Стратьева, МФО тоже могут стать жертвами мошенников — например, им могут принести поддельные документы, воспользовавшись слитой базой данных. Всего две недели назад документы с персональными данными клиентов банка нашли на свалке в Пятигорске.

«Без знания паспортных данных в деталях такие договоры не востребуемы в части возврата, а значит, здесь также могут иметь место воровство или продажа персональных данных потребителей финансовых услуг. Также без знания полных реквизитов заемщиков перечисление на счет технологически невозможно. Да, существует возможность перевода на карту по номеру телефона, но лишь считанные МФО осуществляют переводы физлицам по номерам телефона, а не номерам карт», — утверждает Стратьева. То есть на самом деле ситуация может быть гораздо шире и сложнее.

К сожалению, застраховаться полностью ни от одного вида недобросовестных практик нельзя. Особенно, если иметь дело с теми, в основе которых может лежать кража и продажа персональных данных. Здесь совет может быть только одним – внимательно следить, где и когда вы их оставляете, предлагают ли вам подписать согласие на обработку персональных данных, если требуют с вас их, на каких условиях, резюмирует она.