Приезжать за пять часов до вылета: Россия открыла авиасообщение с курортами Египта

Пассажиры во время посадки на самолет Boeing 747-400 авиакомпании «Россия», следующий в Шарм-эш-Шейх, в международном аэропорту Шереметьево, 9 августа 2021 года

С понедельника, 9 августа, Россия возобновляет авиасообщение сразу с несколькими странами: Египтом, Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном. Впервые за почти шесть лет россияне смогут отправиться прямыми рейсами на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты были приостановлены из-за авиакатастрофы с российским самолетом в 2015 году.

Стали ли египетские курорты доступнее

С 9 августа из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх разрешено поставить по пять прямых рейсов на каждый из курортов. При этом действует правило взаимности: столько же рейсов смогут совершать и египетские перевозчики.

В минувшую пятницу десять российских компаний получили разрешение на рейсы из Москвы и регионов России на курорты Красного моря. Они смогут ими воспользоваться, если российские власти посчитают ситуацию с коронавирусом благоприятной для этого. Квоты на полеты в настоящее время выбрала авиакомпания «Россия», пишет ТАСС.

С 9 августа перевозками туристов между курортами арабской республики и Россией занимается и египетская компания EgyptAir. Она запустит по 4 самолета в Хургаду и 3 — в Шарм-эш-Шейх. Первый рейс этой авиакомпании уже приземлился в Хургаде. Российские туристы прибыли в город около 08:40 (09:40 мск).

При этом эксперты считают, что этого все равно мало, передает РИА «Новости». Они обращают внимание, что в осенне-зимний период такого количества рейсов может не хватить — в это время года у Египта в его ценовой категории почти нет конкурентов.

На увеличение количества рейсов рассчитывают и в Министерстве транспорта. Об этом ранее говорил глава российского ведомства Виталий Савельев.

Каир тоже надеется, что произойдет увеличение потока российских туристов, в том числе за счет того, что в последние месяцы в Египте наметилась динамика снижения заболеваемости коронавирусом, отмечает ТАСС. В настоящее время ежедневный прирост числа зараженных COVID-19 снизился до 30-50 случаев.

За время карантина, как отмечает агентство, местный туризм терял до $1 млрд в месяц. Только в начале нынешнего года удалось выйти на некий подъем: за первый месяц 2021-го страну посетили 300 тыс. туристов, к концу апреля этот показатель вырос до 520 тыс.

Египтяне надеются выйти на уровень былых лет, когда в страну прилетали миллионы туристов.

Но египетские власти не ждут таких показателей даже в ближайший год. «Российский рынок всегда оставался одним из самых перспективных для турсектора Египта. Однако я не ожидаю, что показатели турпотока из РФ вернутся в норму к докризисным показателям ранее 2023 года», — заявил бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири заявил ранее в комментарии ТАСС.

В то же время российские туроператоры ожидают снижения стоимости отдыха в стране пирамид. «Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тыс. рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов», — отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в интервью телеканалу «Дождь».

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее отмечала, что нынешние цены на путевки выше, «чем ожидали тысяч на пятнадцать, потому что нет чартеров».

«Минимальная стоимость путевки в Хургаду на одного на неделю — 40 тысяч рублей с размещением в гостинице «четыре звезды» на базе «все включено», — приводит ее слова РИА «Новости».

В среднем стоимость туров на курорты Египта составляет от 70 до 120 тыс. рублей.

О чем не стоит забывать

В связи с распространением коронавируса для посещения Египта необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия. Также подойдет сертификат о полном прохождении вакцинации — после введения второго компонента должно пройти не менее двух недель. «Спутник V» одобрен Египетским управлением по лекарственным средствам.

При этом еще на борту самолета всем туристам необходимо заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form).

По прибытии необходимо еще оформить визу. Ее стоимость на месяц составляет порядка $25, оплата наличными, пишет РИА «Новости» со ссылкой на TUI. «Туристы, прилетающие в Шарм-эш-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова в пределах страны, могут не оплачивать визовый сбор, при этом они получают в паспорт синайский штамп», — пояснили в турагентстве.

Тем временем авиакомпания «Россия» предупредила туристов, что на рейсы в Египет лучше приезжать за пять часов до вылета.

Авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено в 2015 году из-за крушения российского пассажирского самолета над Синайским полуостровом. Погибли все находящиеся на борту 224 человека. Ответственность за трагедию взяла на себя террористическая организация.

Впоследствии египетские власти усилили меры безопасности, и Москва разрешила прямые рейсы из России в Каир. В апреле нынешнего года стороны договорились о возобновлении полетов на египетские курорты.

Доминикана, Бахрейн и Молдавия

Что касается этих стран, с 9 августа разрешены два рейса в неделю по маршруту Москва — Манама (Бахрейн), . Кроме того, самолеты направятся из столицы в три города Доминиканы (Пунта-Кана, Ла-Романа, Пуэрто-Плата) с общей частотой 3 рейса в неделю и Молдавию (в Кишинев с частотой 3 рейса в неделю).