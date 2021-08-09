Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия 9 августа возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Соответствующее решение в конце июля было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Все рейсы в эти страны будут выполняться из аэропортов Москвы. Так, дважды неделю можно будет вылетать в бахрейнскую Манаму, в доминиканские Пунта-Кану, Ла-Роману, трижды в неделю в Пуэрто-Плату.

Также три раза в неделю из Москвы будут лететь самолеты в молдавский Кишинев.

Кроме того, с 9 августа будет увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск. Рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов.

Ранее МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией.