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Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

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Global Look Press

Россия 9 августа возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Соответствующее решение в конце июля было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Все рейсы в эти страны будут выполняться из аэропортов Москвы. Так, дважды неделю можно будет вылетать в бахрейнскую Манаму, в доминиканские Пунта-Кану, Ла-Роману, трижды в неделю в Пуэрто-Плату.

Также три раза в неделю из Москвы будут лететь самолеты в молдавский Кишинев.

Кроме того, с 9 августа будет увеличено с одного до трех в неделю количество регулярных рейсов на взаимной основе в Сирию по маршруту Москва — Дамаск. Рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять в неделю на каждом из маршрутов.

Ранее МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией.

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