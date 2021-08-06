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Бизнес

Июльский рост цен почти не отстал от июньского

Росстат назвал одной из причин сохраняющейся инфляции подорожание стройматериалов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Сезонный спад цен на овощи не смог компенсировать подорожание стройматериалов, которое в июле продолжилось. За полгода их стоимость в среднем увеличилась на 15%, за год — на 30%. В итоге июльская инфляция в годовом выражении практически не отличается от данных месячной давности: 6,46% против 6,5%. ЦБ намерен вернуть показатель к 4%, для этого две недели назад он поднял ключевую ставку на 100 пунктов

Темпы роста инфляции в июле несколько замедлились: в месячном выражении показатель увеличился на 0,31% (для сравнения — 0,69% в июне). Однако в годовом выражении инфляция осталась практически на прежнем уровне -— 6,46% (6,5% месяцем раньше), следует из данных Росстата.

При этом рост индекса потребительских цен среди непродовольственных товаров обогнал подорожание продуктов питания. Рекордсменом стали строительные материалы: за полгода они подорожали на 15%, а по сравнению с июлем 2020-го — на 30%.

«В июле продолжился рост цен на строительные материалы. Доски обрезные подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 10,5%, металлочерепица – на 7,4%, еврошифер – на 5,6%, рубероид – на 4,9%, кирпич красный – на 3,4%, стекло оконное – на 3,1%», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Бензин вырос в цене на 4,1%, отдельные лекарства — на 1,7-2%. Увеличилась стоимость дров на 2,7%. Сигареты подорожали на 2,2%, уголь на 2,1%, некоторые виды электроники и бытовой техники — на 1-1,7%. Тарифы на ЖКУ выросли в июле во всех российских регионах: сильнее всего в Калининградской области (18,3%). Росстат отметил значительный рост цен на отдых в 12 субъектах: сильнее всего санаторно-оздоровительные услуги подорожали в Дагестане (15,5%), Крыму (15,2%), Приморье (12,4%).

На фоне сбора урожая снижению цен на овощи и фрукты не удалось нивелировать подорожание стройматериалов. Плодоовощная продукция за месяц в среднем подешевела на 6,87%. Относительно июня картофель упал в цене на 20,3%, огурцы на 19,5%, помидоры на 17,9%. свекла на 16,6%. Грибы, виноград, морковь, бананы и лук подешевели на 2,3-8,1%. Однако поднялась цена на капусту (10,8%), чеснок (2,8%).

Накануне Минэкономразвития сообщило о снижении годовой инфляции за неделю на 0,04%, а Росстат заявлял о дефляции в 0,06%. Зампредседателя Госдумы и руководитель рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен на сезонные овощи Алексей Гордеев сообщал, что падение цен на продукты из так называемого «борщевого набора» произошло, в том числе, благодаря достигнутому соглашению с торговыми сетями и производителями продуктов питания.

После рекордной инфляции в 6,5% Центробанк пошел на кардинальные меры — впервые за семь лет повысил ключевую ставку сразу на 100 пунктов. Таким образом регулятор надеется остановить рост цен на фоне повышенного спроса и вернуть инфляцию к 4%. Однако с ЦБ не согласны представители бизнеса. Олег Дерипаска заявлял, что меры приведут к стагнации экономики на фоне дорожающей рабочей силы, снижению темпов модернизации промышленности. Все это, по словам миллиардера, не оставляет надежд на рост доходов населения в будущем.

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