С призраком Бандероса: как продаются и покупаются виллы знаменитостей

Вилла голливудского актера Антонио Бандераса выставлена на продажу в Великобритании. В риэлторской компании Savills «Газете.Ru» рассказали, что интерес к объекту недвижимости есть, но получится ли продать его по объявленной цене — большой вопрос. Эксперты считают, что актер может попасть в ту же ловушку, что и российские селебрити — они подобную недвижимость покупают задорого, а продают потом долго, мучительно и с большим дисконтом.

Пятьсот звездных квадратных метров, принадлежащие Антонио Бандерасу, продаются за £2,95 млн (298,7 млн рублей), рассказали «Газете.Ru» в Savills. Дом актера находится в графстве Суррей в окрестностях Лондона.

«У дома есть название — Darien House, он расположен в Кобхэме, популярном у британцев городке с множеством магазинов, замечательным выбором школ и всего в 35 минутах езды от центра Лондона», — пояснил «Газете.Ru» руководитель продаж Savills в Суррее Симон Ашвел, уточнив, что там же расположена тренировочная база английского футбольного клуба «Челси».

Ашвел отмечает, что к сделке проявили интерес несколько британцев, идут переговоры, в том числе и о возможном дисконте. «В Великобритании принято вести переговоры о цене, но на рынке премиальной недвижимости — а Darien House, безусловно относится к премиум-классу, — средняя скидка может достигать всего 2% от запрашиваемой цены», — поясняет британский специалист.

Тот факт, что Darien House — это дом всемирно известного актера, безусловно, вызывает повышенный интерес не только у потенциальных покупателей, но у широкой публики — о будущей сделке сообщают в новостях и судачат в пабах, добавляет британский риэлтор. «Но этот факт не является поводом для повышения цены на недвижимость. Скорее, это может увеличить время экспозиции объекта», — уточняет Ашвел.

С ним согласен другой британский риэлтор. «За прошедшие годы я продал множество объектов недвижимости от имени известных людей, и я бы сказал, что уровень знаменитости покупателя не обязательно увеличивает стоимость объекта продажи, однако это действительно повышает конкурентоспособность собственности, ее качество среди покупателей», — пояснил «Газете.Ru» партнер по продажам элитной недвижимости компании Knight Frank Эдвард Морган.

По его словам, звездность владельца недвижимости обычно означает, что потенциальные покупатели быстрее узнают о продаже такого объекта, чем если бы у собственности был менее выдающийся бэкграунд.

«Да, звездность увеличивает шансы максимизировать цену и процент с продажи. Но при условии, что владельцы пользуются всеобщим уважением, а не скандально знамениты», — уточняет Морган из Knight Frank.

Бандерас переехал в Великобританию в 2015 году после развода с не менее звездной актрисой Мелани Гриффит. После они выставили на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе, в стенах которого прожили почти пятнадцать лет. Поселившись в Суррее Бандерос заявил, что «завязал» со светскими тусовками и теперь все свое свободное время посвящает прогулкам. Но недавно актер передумал и сообщил, что возвращается жить в родную Испанию — в любимую Малагу.

Нашим подавай белокаменные хоромы

Руководитель русскоязычного отдела продаж Savills в Лондоне Нелли Труфан пока не знает, может ли этот объект недвижимости из стекла и метала заинтересовать покупателей из России, но в то же время признает, что популярность актера в нашей стране может сыграть свою роль. Но ключевую роль в итоге сыграет интерьер, уверена она.

«У покупателей, наших соотечественников, есть одно любопытное предпочтение. Они любят белокаменные строения. Им категорически не нравятся красно-кирпичные здания, которые были построены в период правления королевы Виктории, и которые составляют основу архитектурного ансамбля, как отдельных районов Лондона, так и пригородов», — говорит Труфан.

Но в целом предпочтения россиян совпадают с запросами состоятельных покупателей из других стран. «Это престижные районы, хорошее качество строений. Британцы любят старые, исторические здания (XV-XVII века). Но для наших покупателей и для иностранцев такие объекты не слишком привлекательны», — заключает Труфан из Savills.

Эксперты рынка недвижимости говорят, что рынок «элитки» всегда был в движении, и даже пандемия не замедлила круговорот такой недвижимости. У той же компании Savills спустя неделю после объявления о продаже виллы Бандероса была выставлена на продажу вилла дизайнеров Dolce&Gabbana на Лазурном берегу. Они жили в Рокебрюн-Кап-Мартен несколько лет, до 2012 года.

Лот выставлен за €17 млн или 1,5 млрд рублей. Площадь трехуровневой виллы составляет 437 кв. м. Просторные террасы в форме подиума с великолепным видом на море дополнены пятью спальнями с ванными комнатами и отдельным гостевым домом.

Не отстают от западных представителей шоу-бизнеса и российские звезды, продающие и покупающие недвижимость на всех континентах. Например, певица Ирина Аллегрова продала свою квартиру в Майами за 130 млн рублей, и купила дом в итальянском Форте-дей-Марми (по данным СМИ, дом в Тоскане был приобретен за 232 млн рублей).

Борис Моисеев был обладателем апартаментов в небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае, но продал арабские метры и вложил 75 млн рублей в хореографическую школу в Майами.

Певец и бизнесмен Григорий Лепс продал виллу с четырьмя спальнями в Таиланде на острове Пхукет за 92 млн рублей. Покупателей он искал почти четыре года. Пришлось дать хорошую скидку, чтобы избавиться от ненужного объекта.

Самая скандальная история с покупкой недвижимости отечественными звездами случилась еще до кризиса 2008-2009 годов. Шоувумен Лолита Милявская присмотрела апартаменты в Болгарии в жилом комплексе «Эмеральд». В том же ЖК по ее подсказке жилье купили Надежда Бабкина, Максим Фадеев и Филипп Киркоров.

Однако жить на болгарском Солнечном берегу оказалось невозможно. Дом был расположен рядом со свинофермой. И производственные отходы сливались неподалеку прямиком в море.

К тому ЖК, как выяснилось, бы построен незаконно, на земле, принадлежащей другому собственнику.

Звездные ошибки

Российские селебрити, как показывает практика, — зачастую не самые удачливые владельцы недвижимости. Они часто покупают что-то, что приходится в скором времени продавать и тут выясняется, что объект — не самый привлекательный, избавиться от него оперативно не получается. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сказала директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

«Главное, что влияет на длительность экспонирования любой недвижимости — локация, обеспеченность инфраструктурой, параметры и состояние объекта, соответствие стоимости рынку. Все это в полной мере относится и лотам, которыми владеют известные люди», — считает Раджабова.

Руководитель агентства премиум-недвижимости EtagiPrime Регина Гордеева говорит, что российские звезды (режиссеры кино и театра, актеры, певцы) нередко допускают одни и те же ошибки при реализации жилья. Их виллы нередко — по просьбе самих же собственников — даже не попадают в общедоступную базу предложений, а продаются путем адресных предложений потенциальным покупателям, что снижает стоимость объекта.

«Отказ от качественной визуализации объекта, также является распространенной ошибкой, между тем визуализация в среднем в полтора раза увеличивает интерес к объекту», — говорит Гордеева.

Еще одна частая ошибка — это обращение к знакомым агентам, которые не занимаются продажей объектов в сегменте бизнес/премиум и, соответственно, не имеющим базы целевых покупателей.

«И наконец, не менее распространенная ошибка — это колоссальные затраты на дизайн и предпродажный ремонт объекта, что зачастую не окупается», — заключает Гордеева.

Раджабова отмечает еще одну важную деталь. В высокобюджетном сегменте недвижимости (как городской, так и загородной) покупатели — это состоятельные люди со своим независимым мнением и сложившимся набором предпочтений. Звездность объекта недвижимости обычно не является для них первоочередной причиной покупки.

«Например, уникальный загородный дом, построенный по проекту блистательного архитектора Захи Хадид по заказу бизнесмена Владислава Доронина в Подмосковье для супер-модели Наоми Кэмпбелл, находится в продаже уже на протяжении долгого времени, так как обладает уникальными чертами и возведен под запросы конкретного заказчика», — отмечает собеседница «Газеты.Ru» из компании «Метриум Премиум».

То есть, реализация специфического, нестандартного или морально устаревшего объекта, да еще и по завышенной цене, даже если такой недвижимостью владела мега-звезда уровня Бреда Пита или Наоми Кэмпбелл, может затянуться на долгое время, заключает Раджабова.