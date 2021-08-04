«Оплата наличными – каменный век»: кому россияне оставляют чаевые онлайн

Чаевые всегда ассоциировались с кафе и ресторанами, однако сейчас россияне оставляют чаевые не только официантам, но и таксистам и мастерам маникюра. Популярность набирают и онлайн-донаты музыкантам и другим артистам. Как меняется культура чаевых в России – в материале «Газеты.Ru».

Чаевые традиционно ассоциируются с кафе и ресторанами – как благодарность за хорошее обслуживание. Причем изначально речь шла только о наличных. Сейчас россияне оставляют чаевые не только официантам, причем платежи все чаще совершаются онлайн.

«С развитием сервисов онлайн-чаевых круг получателей чаевых заметно расширился. Помимо официантов, безналичные чаевые стали получать мастера салонов красоты, сотрудники служб доставки (курьеры и сборщики заказов), водители такси», — сообщил «Газете.Ru» сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

По данным аналитиков сервиса, в первом полугодии 2021 года самый большой средний чек онлайн-чаевых оказался у мастеров салонов красоты — 329 руб. Максимальная сумма составила 5000 руб.

На втором месте официанты ресторанов и кафе. Средняя сумма онлайн-чаевых у них — 265 руб., а максимальная — 10 000 руб. У водителей такси средний размер чаевых составил 176 руб., максимальный — 3000 руб. У курьеров средняя сумма 95 руб., максимальная — 1000 руб.

Во время пандемии также стали активно развиваться онлайн-донаты. «И если раньше онлайн-донаты получали в большинстве своем блогеры и стримеры, то в период пандемии и связанных с ней ограничений огромное развитие получили онлайн-донаты артистам и музыкантам», — отметил Спиридонов. Средняя сумма онлайн-донатов составила 344 руб., максимальная — 10 000 руб.

В условиях, при которых обычные концерты стали невозможны, онлайн-выступления и онлайн-донаты стали практически единственной возможностью для заработка у многих в этой индустрии, добавил глава CloudPayments. Фанаты при этом активно поддерживали своих кумиров, когда неожиданно отменялись концерты или фестивали.

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Но даже после отмены режима самоизоляции сфера онлайн-чаевых продолжает развиваться. Например, в отелях стала появляться возможность оставить вознаграждение горничным, сотрудникам, работающим на ресепшн, консьержам. Онлайн-чаевые стали использоваться и в магазинах: их можно оставить продавцам-консультантам, торговым представителям, флористам и так далее, отметил Дмитрий Спиридонов.

К сервису онлайн-чаевых также стали подключать специалистов из отраслей, которые ранее были далеки от этой культуры: например, дизайнеров сервиса по обустройству дома. В среднем онлайн-чаевые дизайнерам интерьеров составляют от 5% до 10% от стоимости заказа, рассказал эксперт.

«Стоит подчеркнуть, что, по данным CloudPayments, в 2021 году средние суммы онлайн-чаевых по рынку в целом оказались выше на 11% чем в 2020 году. Это обусловлено ростом культуры чаевых в России в связи с пандемией, а также ростом цен, ведь многие клиенты интуитивно привязывают стоимость чаевых к сумме заказа, высчитывая определенный процент», — заключил Дмитрий Спиридонов.

Что про ситуацию с чаевыми говорит бизнес

Россияне по-прежнему охотно оставляют чаевые, но традиция с наличными уходит, хотя ситуация была совершенно иной еще 3-5 лет назад, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член президиума правления «Опоры России» Алексей Небольсин.

«Чаевые отдают охотно, когда хорошо обслуживают. Но только по QR-коду (посетитель может перейти по ссылке и оставить чаевые онлайн — прим. «Газеты.Ru»). Наличными – единицы, копейки. Это общая тенденция у всех», — сказал эксперт.

По мнению Небольсина, будущее именно за таким форматом — включать чаевые в счет ранее запретил Роспотребнадзор. QR-коды – это достаточно удобно, и заведениям несложно наладить у себя такую систему. «Оплата чаевых наличными – это вообще архаика, каменный век», — уверен он.

Эксперт при этом рассказал, что россияне оставляют чаевые почти всегда, а иностранные посетители — редко. Но все зависит от страны: например, американцы дают чаевые, французы — никогда, немцы — «через раз».

Сервис по доставке еды Delivery Club еще в начале 2020 года предоставил возможность оставлять чаевые курьерам в своем приложении. Клиент может выбрать сумму: 50, 100 или 150 руб. Как правило, 75% всех чаевых приходилось на сумму в 50 руб., еще 20% клиентов оставляли 100 руб., а еще 5% — более 100 руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«До начала пандемии мы видели, что чаще всего чаевые оставляют курьерам в плохую погоду, при доставке крупных заказов и в тех случаях, когда клиента не оказывается дома и курьеру приходится ждать — то есть, когда доставщику приходилось сделать чуть больше, чем просто доставить еду. Однако в разгар пандемии многие иначе взглянули на курьеров», — рассказали в сервисе.

В Delivery Club отметили, что люди на этом фоне стали оставлять чаевые и по обычным заказам. Так, доля заказов с вознаграждениями для курьеров за март, апрель и начало мая 2020 года выросла практически в два раза: с 10 до 21%.

Тренд на рост количества чаевых за доставку продолжится, считают в сервисе. Этому способствует развитие безналичных платежей, по темпам роста которых, согласно данным ЦБ за 2020 год, Россия вышла на первое место в мире. Использование же налички при оплате товаров и услуг за последние 7 лет сократилось почти втрое.

В пресс-службе «Яндекса» также сообщили «Газете.Ru», что люди стали чаще оставлять чаевые водителям такси и курьерам. Сервис старается способствовать этому тренду, информируя партнеров, что влияет на количество и размер чаевых.

«Больше всего пассажиры ценят аккуратное и плавное вождение, повышенное внимание к безопасности, чуткость и отзывчивость водителей. Чаевые охотно оставляют тем, кто предлагает сделать музыку потише во время телефонного звонка или настроить кондиционер», — рассказали в пресс-службе.

В приложении «Яндекс Go» можно оставить чаевые таксисту или курьеру после того, как заказ выполнен. Размер чаевых можно выбрать из фиксированной величины — 5, 10, 15% — или внести сумму самому.

«Средний чек чаевых в доставке за год увеличился на 18%. В июле самыми большими чаевыми курьеру стали 1060 руб. за доставку из Москвы в Воронеж. В этот же период в такси самые заметные чаевые были в тарифах Ultima и Business и в среднем составляли от 2500 до 4700 руб.», — рассказали в «Яндексе».

Как оставить чаевые и не нарушить этику

Чаевые сейчас можно оставлять не только в ресторанах, рассказала «Газете.Ru» президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Их можно дать и таксисту, и парикмахеру, и массажисту, и сотруднику гардероба.

Если говорить конкретно про рестораны, то на чай лучше оставлять минимум 10% — как благодарность за хороший клиентский сервис. При этом сумма должна быть соразмерной заказу, это правило хорошего тона: нельзя поесть на 20 тыс. руб., если речь идет о компании, и оставить на чай всего 200 руб., отметила эксперт.

«Главное правило — чаевые нельзя передавать из рук в руки. Мы их оставляем на какой-либо поверхности со словами благодарности. Исключение делается только в случае общения с курьером. Ему можно передать купюры в руки. Если чаевые в ресторане составляют 10% от чека (и это купюры, а не монеты), то массажисту или парикмахеру можно оставить от 100 до 500 рублей, в зависимости от стоимости услуги. Это норма», — сказала Холгова.

Культура чаевых в России в целом отличается от некоторых других стран тем, что у них есть практика прописывать чаевые в чеке. Однако эксперт не уверена в корректности такого способа, поскольку чаевые — это все-таки благодарность за хорошее обслуживание. Также часть клиентов может и хотела бы оставить чаевые, но они не могут себе этого позволить: например, чтобы сходить в ресторан, им нужно копить месяц. Для таких людей чаевые – существенная финансовая нагрузка.

«Но этикет в данном случае категоричен — если вас хорошо обслужили, чаевые обязательны», — заключила Альбина Холгова.