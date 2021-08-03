У банка «Открытие» могут появиться акционеры с Ближнего Востока

ЦБ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие», который прошел процедуру финансового оздоровления. В качестве основного варианта по-прежнему рассматривается IPO — об этом сообщают и сам регулятор, и представители банка. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка «Открытие» (сейчас ему принадлежит 100% акций). В пресс-службе регулятора сообщили «Интерфаксу», что IPO (первичное публичное размещение) по-прежнему рассматривается в качестве основного варианта, однако есть и другие.

«IPO банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» является одним из вариантов выхода банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. <…> Сейчас нам важно определить наличие интереса потенциальных стратегических инвесторов. Наши ожидания — продать 50% плюс одну акцию одному из стратегических инвесторов. При этом мы рассматриваем возможными различные варианты», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе «Открытия». «IPO группы «Открытие» является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного», — сообщили в организации.

В беседе с «Газетой.Ru» автор Telegram-канала «Сигналы РЦБ», посвященного инвестиционной тематике, отметил, что в случае, если IPO действительно произойдет, то только на Мосбирже — вероятность выхода банка на зарубежные площадки он оценил как нулевую.

При этом через торги будет реализовано не более 20% банка, считает собеседник издания, — как ранее и заявлял глава банка Михаил Задорнов. И хотя топ-менеджер тогда же говорил, что в качестве будущих акционеров он видит не только институциональных, но и розничных инвесторов, «Сигналы РЦБ» считают, что основной объем активов уйдет в руки крупных инвесторов, причем не только российских.

В то, что побороться за этот актив попробуют крупные российские IT-компании ради развития финтеха (по аналогии покупки «Яндексом» банка «Акрополь»), он тоже не верит.

«Почему-то мне кажется, что скорее всего войдут какие-то суверенные фонды вроде Mubadala с Ближнего Востока. У Mail.Ru нет столько денег, у Ozon — тоже»,

— сказал собеседник.

«Газета.Ru» направила запросы в офис фонда, но на момент публикации материала комментариев не поступило. Тем не менее, исключать такой вариант нельзя, поскольку фонд ранее активно вкладывался в российские проекты, причем соответствующие соглашения заключались и в присутствии первых лиц. Так, еще в 2019-м Mubadala и РФПИ заключили соглашения о шести совместных инвестпроектах, объявив об этом во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в планах «Открытия» — рост клиентской базы до 3,5 млн человек и выход в топ-5 банков по размеру бизнеса и уровню прибыли, поэтому спрос на этот актив найдется.

«Учитывая, что после объединения с «БИН-банком» «Открытие» стал седьмым в стране по активам (2,3 трлн руб.), эти планы осуществимы. Конъюнктура для выхода на биржу сейчас оптимальная – банковская сфера стала одним из бенефициаров кредитного бума, развития СБП в стране по итогам 2020 года», — сказал Сидоров.

ЦБ сообщил о подготовке к продаже акций банка «Открытие» на организованных торгах, однако рассматривается и альтернативный вариант, при котором часть бумаг перейдет стратегическому инвестору.

В материалах Банка России говорится, что потенциальный покупатель сможет приобрести не менее 50% плюс одна акция. При этом регулятор допускает продажу акций по частям.

Также ЦБ рассматривает возможность выделения страхового бизнеса и пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций «Открытия». В частности, вечером 3 августа стало известно о начале приема сообщений заинтересованных лиц, рассматривающих возможность покупки акций ПАО СК «Росгосстрах» (входит в группу «Открытие»).

«Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на «Московскую биржу», мы получим определений пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь», — говорил Задорнов во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года (цитата по «Интерфаксу»).

Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года. Он стал первой крупной кредитной организацией, санация которого проходила по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Банк при этом возглавил Михаил Задорнов, о чем стало известно в сентябре того же года. В июле 2019 года Банк России объявил о завершении санации «Открытия», заявив, что финансовое положение банка восстановилось. Тогда сообщалось, что ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций «Открытия» в 2021 году.