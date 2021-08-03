«России это не нужно»: Москва не будет претендовать на деньги МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выделил рекордные $650 млрд из резервов на восстановление мировой экономики, пострадавшей от последствий пандемии — из них $275 млрд получат развивающиеся страны. Решение послужит «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», считают в организации. Но хоть Россия и относится к развивающимся странам, ей эти деньги не достанутся, считают опрошенные «Газетой.Ru» экономисты.

МВФ решил поучаствовать в восстановлении мировой экономики от коронакризиса за счет дополнительных финансовых вливаний. «Это историческое решение — крупнейшее распределение специальных прав заимствования (SDR) в истории МВФ», — заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Специальные права заимствования — это своеобразная «валюта», которую выпускает Международный валютный фонд. Они существуют только в безналичной форме. Для того, чтобы потратить свои SDR, страна сначала должна договориться с другим государством, которое согласится обменять искусственную резервную валюту в доллары, евро, йены, фунты или рубли (1 SDR = 104 рубля по курсу ЦБ РФ на 3 августа).

В прошлый раз МВФ выделял из резервов SDR в 2009 году в размере $250 млрд, чтобы помочь странам справиться с последствиями глобального финансового кризиса. SDR распределяются согласно квоте страны в фонде.

По данным ЦБ, квота Российской Федерации в МВФ сейчас составляет 12903,7 млн SDR. $650 млрд, выделенных МВФ, примерно равны 456 млрд SDR. Но, по словам экономистов, Россия не воспользуется возможным беспроцентным займом на стабилизацию экономики.

«России это не нужно. В программах Всемирного банка Россия участвует — эти займы на развитие, а занимать на стабилизацию финансовой системы — зачем? У нас макроэкономическое положение стабильно, а инфляцию деньги МВФ не ослабят»,

— пояснил «Газете.Ru» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент НИУ ВШЭ и экономического факультета МГУ Антон Табах.

Эксперт напомнил что,

Россия не берет денег от МВФ с 1999 года, а в 2005-м полностью расплатилась по обязательствам.

Как подчеркивает Кристалина Георгиева, выделенные МВФ резервные средства «особенно помогут самым уязвимым странам, которые не могут преодолеть негативные последствия ковидного кризиса». Россия, прогноз ВВП которой недавно был повышен Фондом на 0,6 п. п. на этот год — до 4,4%, но снижен на 0,7 п. п. на 2022-й — до 3,1%, определенно к таковым не относится, отмечают экономисты.

«Для большинства стран, которые берут такие займы, ситуация выглядит не «как быстрее восстановиться и перейти к устойчивому развитию», а «как бы остаться на плаву», базовая философия этой помощи — чтобы положение не ухудшилась еще сильнее», — пояснил главный научный сотрудник ИСК РАН Владимир Васильев.

Многие страны оказались в тяжелом финансовом положении, и целевое назначение этих средств — обеспечить равномерное развитие мировой экономики, иначе разрыв между экономическим положением стран окажется еще сильнее, говорит Васильев.

Решение вступит в силу 23 августа текущего года, средства поступят странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в фонде.

Как отметила директор-распорядитель МВФ, сейчас идут переговоры с более обеспеченными странами о том, чтобы перераспределить квоты в пользу тех государств, кому требуется помощь. «Газета.Ru» направила запрос в Минфин и Банк России о том, поступали ли такие обращения в Москву и какова может быть реакция на подобную инициативу. На момент публикации ответа в редакцию не поступило.