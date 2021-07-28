В России могут появиться два лоукостера. В Москву их самолеты летать не будут

S7 Group официально анонсировал создание нового лоукостера. Проект не войдет в структуру основной компании холдинга S7 Airlines и будет работать автономно. Это не первая российская компания, у которой в планах запуск малобюджетного авиаперевозчика — ранее о такой возможности говорили в Red Wings. При этом эксперты скептически оценивают потенциальный спрос на услуги лоукост-модели в России.

Лоукостер S7

Российский холдинг S7 Group, в структуру которого входит в том числе компания S7 Airlines, принял решение о запуске на базе бывшего авиаперевозчика «Глобус» дискаунтера, название которого пока не разглашается. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева, пишет РИА «Новости».

Лоукостерами называется вид низкобюджетного воздушного транспорта. По сути, пассажиры жертвуют комфортабельными условиями и необязательными услугами в пользу привлекательных цен — перевозка осуществляется по минимальному тарифу.

Предположительно, инвестиции в лоукостер от S7 не превысят 2,5-3 млрд рублей, то есть составят не более $40 млн. Отбить эту сумму холдинг планирует в течение четырех лет. При этом своих ресурсов для создания лоукостера у S7 Group достаточно: холдинг не планирует брать кредиты и искать финансовых партнеров, а также отказываться от инвестиционных проектов или продавать свои активы.

Филева также обратила внимание на то, что дискаунтер — это отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, у которой тем не менее сохраняется тот же акционер. Генеральным директором лоукостера станет директор по стратегии S7 Airlines Григорий Давыдов.

Известно, что новый перевозчик будет эксплуатировать узкофюзеляжный самолет семейства Airbus A320 — Airbus 320 NEO, рассчитанный на размещение 186 пассажиров.

«Первые самолеты уже законтрактованы», — отметила Филева.

Переговоры с аэропортами по видению маршрутной сети уже начались. Филева уточнила, что компания с большой долей вероятности будет осуществлять межрегиональные полеты, минуя Москву и Санкт-Петербург.

«В Челябинске очень плохая доступность, в Омске очень плохая доступность, Казань могла бы быть лучше. Я не могу сказать, что это наша финальная маршрутная сеть, мы сейчас вступаем в переговоры с каждым портом и исходя из того, какой город нам даст лучшие ставки, мы финализируем маршрутную сеть и обязательно о ней расскажем», — сообщила акционер, добавив, что подразумевается также связь регионов с международными направления, например, в СНГ.

Ожидается, что запуск лоукостера состоится летом следующего года. Продажи билетов могут начаться ориентировочно в апреле 2022-го. «В июле следующего года мы предполагаем, что первый самолет уже взлетит в расписании», — добавила Филева.

Изменится ли S7 Airlines после запуска лоукостера, руководство еще не определилось.

Возможные конкуренты

На российском рынке лоукост-сегмент пока только начинает развиваться. В 2006-м генеральным директором «Красноярских Авиалиний» Борисом Абрамовичем был запущен первый авиадискаунтер в стране — Sky Express, однако уже в 2011-м компания прекратила существование в связи с признанием ее банкротом. В другое время в России также недолго существовали бюджетные перевозчики «Авианова» и «Добролет».

Единственным на сегодняшний день отечественным конкурентом лоукостера S7 Airlines будет компания «Победа» — дочернее предприятие «Аэрофлота», запущенное в 2014 году в качестве замены как раз попавшему под санкции Евросоюза «Добролету». В качестве хабов «Победа» использует «Шереметьево» и «Внуково», тип воздушного судна — Boeing 737-800, в ближайшие годы также планируется эксплуатация Boeing 737 MAX 8.

Согласно отчету «Победы», за 2020 год чистая выручка компании упала три с половиной раза и составила 1,4 млрд рублей (для сравнения, материнская компания «Аэрофлот» за этот период заработала 13,5 млрд). Отчасти это связано с последствиями пандемии, что подтверждает скорректированная статистика: за первый квартал 2021-го чистая прибыль лоукостера возросла на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание, что ранее S7 имела лоукостер «Глобус», но проект был закрыт, и его присоединили к основной компании. Он пояснил, что

авиадискаунтеры в России — это не та же лоукост-модель, что используется компаниями Запада.

Потому эксперт считает, что новые отечественные лоукостеры вряд ли будут пользоваться спросом.

«В Европе лоукостер – это компания, которая использует аэропорт не рядом с городом, а вдалеке от него: например, летает в Жирону, а пишет, что летает в Барселону, а это 70 километров. Эту особенность европейских лоукостеров у нас использовать нельзя, потому что у нас таких аэропортов, которые были бы в отдалении от основного аэропорта, нет. В Москве есть «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково», «Жуковский» — лоукостер летает во «Внуково», а там цены на взлет, посадку и обслуживание такие же, как и везде в московском аэропорту. Говорили о том, чтобы сделать аэропорт «Ермилово» в Калужской области, куда будут летать лоукостеры, но ничего не получилось. Поэтому одно из основных преимуществ лоукостера в России не работает, и лоукостерам приходится экономить буквально на всем — зашивать карманы кресел, чтобы сэкономить на их уборке – в результате пассажирам, которые читают книгу, некуда ее положить», — объяснил он.

Тем не менее авиакомпании готовы вкладываться в запуск бюджетных авиаперевозок. Как накануне сообщил «Коммерсант», возможность создания лоукост-проекта интересует Red Wings Airlines. Фактически это должны быть лоукост-рейсы на региональных маршрутах — проект рассматривается как возможность для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен. В ближайшее будущее создание отдельной компании, как в случае с S7 и «Победой», для Red Wings невозможно, пояснил источник, потому изначально это будет входящая в основную компанию модель.