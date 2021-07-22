Демпфер не сработал: смогут ли власти сдержать рост цен на бензин

Минэнерго пригрозило нефтепереработчикам ввести запрет на экспорт бензина, если биржевые цены на топливо сохранятся на рекордном уровне. Или властям придется регламентировать объемы и уровни цен в оптовом звене. Эксперты считают, что власти и бизнес договорятся о сдерживании цен. По крайней мере, стабилизация произойдет к выборам в Госдуму. А вот сдержать рост цен по итогам года может быть и не получится.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов не исключил, что власти могут запретить экспорт бензина на фоне роста цен на биржевых торгах. «В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина», — заявил ТАСС министр Шульгинов в четверг 22 июля.

Он также не исключил, что может быть «рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%».

Еще буквально вчера министерство демонстрировало мягкий подход в оценке ситуации с ценами на нефтепродукты. Информагентства со ссылкой на замминистра Павла Сорокина распространили сообщение о том, что к концу июля произойдет стабилизация биржевых цен. А текущий их рост вызван плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. Как только ремонты закончатся, объемы производства будут такими, что цены припадут, уверял замминистра.

В пресс-службе Минэнерго поясняли, что топливные компании стараются поддерживать производство и поставки топлива на внутренний рынок России на повышенном уровне. «В среднем с начала месяца через биржу проходило 30,5 тыс. тонн бензинов ежедневно, что соответствует уровню аналогичного периода допандемийного 2019 года», — уточнили в пресс-службе Минэнерго, давая понять, что ситуация находится под контролем и уж точно никак не хуже «допандемийного 2019 года».

Однако в четверг после очередного скачка цен на бирже, минэнерго сменило тональность. И было отчего.

В четверг биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила исторические максимумы и превысила 60 тыс. рублей за тонну.

Цена АИ-92 в четверг подскочила на 0,94% — до 57 597 рублей за тонну. На прошлой неделе стоимость этой марки топлива дважды била рекорды, после чего в пятницу откатилась, а с понедельника снова идет вверх.

Цена дизельного топлива на бирже в Санкт-Петербурге также двигается рекордно. В июне был установлен максимум последних лет — 51 666 руб. за тонну. В июле произошел небольшой откат. В четверг стоимость дизтоплива снова подросла — на 0,62% и остановилась на отметке в 51 249 руб. за тонну.

Впрочем, рекордные оптовые цены не обязательно трансформируются в повышение розничных цен — на автозаправках. На это как раз рассчитывают и в Минэнерго.

«Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя», — сообщил Шульгинов, напомнив при этом о демпфирующем цены механизме.

«Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера «демпфирующий механизм», благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива», - добавил Шульгинов.

Виноваты доллар и евро

Эксперты указывают несколько причин для роста оптовых цен. «В июле рост цен связан связан с повышением мировых цен на нефть и сезонным увеличением спроса на нефтепродукты из-за жары и сезона отпусков, когда часть россиян отправилась отдыхать на автомобилях», — говорит ведущий экономист компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Стоит упомянуть и плановый ремонт на НПЗ в России, согласен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. «Но ремонт НПЗ — это локальная история, а глобально нынешний рост на бирже совпал с нахождением текущих нефтяных котировок на максимумах с апреля 2019 года», — уточняет Миронюк.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко говорит, что факторов, влияющих на цены на нефтепродукты действительно много.

«Я бы ранжировал их так. На первом месте — внешние факторы. Волатильность цен мы фактически импортируем, поскольку цена на нефть номинирована в долларах и евро. И если цены на нефть растут там, то соответственно растут и у нас», — говорит Мищенко.

Кроме того, в каждом литре бензина на бензоколонке примерно 50-60% составляет акциз. «Это много, но что делать, если государство сейчас активно строит федеральные трассы, инвестируя средства Дорожного фонда, в который поступает часть акцизов на бензин», — добавляет Мищенко.

Главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин согласен с указанными причинами, но говорит при этом, что каждая из причин по отдельности не оказала существенного влияния на цены. «Но все вместе они действительно способствуют заметному росту цен на нефтепродукты», — говорит Шеин.

Демпфер провисает

В оценке демпфирующего механизма, который в Минэнерго называют «системным» мнение экспертов единодушное: демпфер не справляется. «Демпфер для НПЗ немного не поспевает за рынком», — стратег Шеин из «БКС Мир инвестиций».

Напомним, демпферный механизм на нефтепродукты действует с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и внутренней ценой. Если экспорт становится для НПЗ выгоднее поставок на внутренний рынок, государство компенсирует разницу, если выгоднее внутренняя цена — нефтяники платят в бюджет.

Ранее в мае были скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Минэнерго рассчитывало, что в июне начавшийся рост цен остановится на весь год. Но этого не произошло. Вице-премьер Александр Новак 22 июня провел совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний и было принято решение все-таки не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива. По крайней мере не регулировать рынок ранее, чем по итогам III квартала.

Но, нынешние скачки цен, возможно, обнулят эту договоренность, не исключают эксперты. «Вероятно, что перед выборами в Госдуму правительство попытается сдержать рост цен на бирже и рост розничных цен через договоренности с крупнейшими нефтяными компаниями», — говорит Суверов из «Арикапитал».

Никакой демпфер не сработает, если разница между экспортными и внутренними ценами остается значительной, предупреждает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. «Стоимость бензина на внутреннем рынке ниже экспортной цены примерно на 14 тысяч рублей за тонну или на 25%», — говорит Сафонова.

По идее, нужен такой демпфирующий механизм, при котором переработчикам нефти было бы все равно куда направлять на продажу топливо — на внутренний рынок или на внешний, должно быть одинаково выгодно и там и там, уточняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Из-за того, что весной рост цен на бензин был большой, то по итогам года суммарное подорожание бензина может быть даже выше уровня инфляции», — заключает Юшков.