Обвал нефтяных котировок: что будет с ценами на бензин

Стоимость бензина в России не снизится из-за недавнего обвала цен на нефть. Об этом в среду, 11 марта, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Реклама

«Но расти они (цены — «Газета.Ru») не должны, это точно», — цитируют замминистра РИА «Новости».

Речь идет о демпфирующем механизме, введенным российским правительством с 1 июля 2018 года для того, чтобы не допустить скачков цен на АЗС для российских потребителей. Демпфер призван частично компенсировать нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок — по сравнению с более выгодной продажей на экспорт.

Согласно этому правилу, компании получают компенсации из госбюджета (демпфер) в том случае, если экспортные цены на топливо становятся выше условной внутренней цены. Это 53,6 тыс. руб. за тонну бензина. Если экспортные цены оказываются ниже этого уровня, сами компании доплачивают в бюджет разницу. То есть, демпфер призван сглаживать волатильность нефтяной конъюнктуры.

В начале марта глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прогнозировал, что в ближайшие 10 лет рост цен на бензин в России не превысит темпы инфляции. И это будет обеспечено именно за счет демпферного механизма.

Благодаря демпферу в 2019 году удалось не допустить роста топливных цен на 15%, подсчитывали в Минфине. Выплаты компаниям за прошлый год в рамках демпфера оценивались в 320-330 млрд рублей.

На АЗС все спокойно

Ранее о стабилизации рынка нефтепродуктов говорил и глава Минэнерго РФ Александр Новак. Розничные цены на бензин останутся стабильными на АЗС, несмотря на падение стоимости нефти, считает министр энергетики. Стабильность обеспечена принятыми правительством регуляторными мерами на топливном рынке России.

»Правительством был создан эффективный инструмент в середине 2018 года, который сегодня очень эффективно работает. Он позволяет те колебания, которые мы ощущаем на мировых рынках, сглаживать и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены у нас стабильные, и их рост не превышает уровень инфляции», — сказал Новак.

Он также прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяных котировок.

По словам Новака, восстановление котировок будет зависеть от ряда факторов. «Мне кажется, что в первую очередь необходимо оценивать развитие ситуации, связанной с теми мерами, которые страны принимают по нераспространению коронавируса у себя и по защите от эпидемии», — отметил глава Минэнерго.

Вторым фактором, который будет влиять на нефтяной рынок в мире и в России, станет дополнительный рост спроса на нефть и нефтепродукты в период низких цен.

По словам Новака, российская нефтяная отрасль остается конкурентоспособной, несмотря на снижение цен на нефть и волатильность на валютном рынке. «У нас в мире одни из наиболее низких затрат в добыче нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках», — отметил чиновник.

Новак планирует провести встречу с главами нефтяных корпораций России в четверг, 12 марта, сообщало ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в одной из компаний.

Кроме того, министр заявил в среду, что российские представители будут участвовать в мартовском заседании технического комитета ОПЕК+, переговоры с партнерами продолжаются. «Да, наши представители будут», — цитирует Новака ТАСС.

В ручном режиме

Эксперты не ожидают существенных изменений цен на топливном рынке РФ. Режим «ручного управления» продолжится, пояснил «Газете.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Изменения нефтяных котировок оказывает весьма опосредованное воздействие на стоимость нефтепродуктов, так как доля сырья в структуре стоимости конечных нефтепродуктов в РФ составляет менее 10%», — говорит Покатович, уточняя, что наибольший вес, около 70%, в стоимости конечных нефтепродуктов имеют государственные акцизы, НДС, а также расходы по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

Важной составляющей стоимости того же бензина или дизтоплива также являются и расходы на логистику, переработку, хранение и т.д.

Правительство может оперативно адаптировать демпферный механизм к текущей рыночной ситуации, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В 2014 году во время крупного падения нефтяных цен бензин дорожал, в том числе и под влиянием рухнувшего курса, однако сейчас с помощью «бюджетного правила» от стоимости нефти отвязался не только рубль, но и бензин. Тем не менее предпосылки для увеличения стоимости бензина, конечно, есть», — уточняет Дадашев.

Стоимость бензина на российских заправках практически не растет. Правда, официальные данные имеются только за февраль и, соответственно, мартовский обвал нефтяных котировок пока еще не учтен. Потребительские цены на бензин в России в январе 2020 года в среднем выросли на 0,2% по сравнению с декабрем 2019 года — до 44,86 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 0,5% — до 48,18 руб. за литр, отмечается в материалах Росстата от 26 февраля.

По сравнению с январем 2019 года потребительские цены на бензин выросли существеннее — на 1,4%, а на дизельное топливо — на 1,8%.