Продолжают бодяжить: как заправки дурят водителей

Росстандарт подсчитал количество некачественного бензина на российских заправках. Доля фальсифицированного и суррогатного горючего составила 9%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

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Девять процентов — это около шести млн тонн из 65 млн, которые реализуются за год на российских АЗС.

Это еще не все плохие новости. Как стало известно 13 сентября, почти на каждой пятой (19%) автозаправке в России топливо недоливают. К таким выводам пришел Росстандарт по результатам проверки 200 заправок.

Недолив топлива проверяется с предварительным уведомлением АЗС, а также внепланово — в присутствии представителя автозаправки. «Организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может «подготовиться» к такой инспекции», — уточняли ранее в Росстандарте.

Почти на каждой десятой заправке обнаружены некачественный бензин и дизтопливо.

Проверка на соответствие качества топлива показала, что в первом полугодии 9% заправок (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Как пояснили в Росстандарте, тесты проводились и в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, и на небольших независимых АЗС.

Неправильно однако проверяют

Участники рынка, впрочем, считают, что данные проверки не отражают реальной ситуации, сложившейся на рынке. Недолив может возникнуть, например, из-за технического сбоя в колонке. А действующий норматив по недоливу является слишком жестким.

Превышение 25 мл на 10 л топлива считается нарушением.

Проверкой топлива на АЗС, кроме Росстандарта, занимается и Роскачество. В этом ведомстве сообщили, что последняя совместная инспекция двух организаций прошла в Свердловской области. Всего была проверена 71 АЗС, исследования касались дизтоплива. Результаты Роскачество обещает представить в ноябре.

«Тайный покупатель» заправит по полной

В правительстве не однократно обсуждали ужесточение мер за нарушения на АЗС, в частности, размер штрафов за недолив и некачественный бензин. Соответствующий законопроект проходит стадию согласования.

Штрафы за недолив горючего могут вырасти в пять раз, минимум до 500 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф увеличится с 1% до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Сейчас при обнаружении недолива топлива возбуждаются дела об административных правонарушениях в соответствии с ч. 1 ст. 19.19 КоАП, уточняют в Росстандарте. Сумма штрафа для должностных лиц по данной статье составляет 20-50 тыс. рублей, для юридических — 50-100 тыс. рублей.

С января прошлого года в России действуют оборотные штрафы за несоответствие качества топлива на АЗС. Сумма штрафов, наложенная на АЗС в 2018 году, составила порядка 50 млн рублей, за первое полугодие 2019 года — 22,4 млн.

Штрафы постоянно растут, но низкое качество топлива и недолив остаются реальностью. В этой связи Минпромторг предлагает разрешить проверки в режиме «тайного покупателя», без предварительного уведомления АЗС.

Необходимо также разработать для АЗС новый ГОСТ, который исправит недостатки существующего стандарта, отмечают чиновники.

В Независимом топливном союзе (НТС) «Газете.Ru» заявили, что итоги проверки не репрезентативны.

«Недопустимо экстраполировать результаты проверок нескольких десятков АЗС на всю страну. Да, человеческий фактор остается, где-то может быть некачественное топливо. Как и в других отраслях, тоже можно обнаружить некачественную одежду или обувь. Но проблема глубже, чем может показаться, и касается это не только мелких АЗС, но и вертикально-интегрированных компаний и их сетей АЗС», — говорит Павел Баженов, президент НТС.

Штрафами и бесконечными проверками проблему тоже не решить, уверяют в НТС. «Правительство должно сначала создать условия для нормального ведения бизнеса. Чтобы компании в погоне за хотя бы небольшой маржой не пытались опитмизировать расходы», — добавляет Баженов.

Рост жалоб на нарушения при продаже топлива в НТС связывают также с активным освещением проблемы в СМИ: «Дело не в ухудшении ситуации, а в том, что информированность населения стала лучше», — отмечали ранее в отраслевом союзе.

Неудивительно, что, зная о такой ситуации на АЗС, россияне реже ездят на машинах. Мало того, что бензин некачественный, он еще и постоянно дорожает.

Согласно августовскому исследованию ВЦИОМ, 47% жителей России назвали высокую стоимость топлива возможной причиной отказа от частого использования машины.

Еще 16% видят проблему в дорогом обслуживании автомобиля, налогах и страховании. По мнению 15%, от автомобиля придется отказаться в трудном финансовом положении и при попытках экономить. 14% примут такое решение из-за автомобильных пробок, 8% с целью позаботиться об окружающей среде и экологии, 7% из-за плохого состояния дорог.

Россияне все чаще жалуются на нарушения своих прав на АЗС. В этом году в сравнении с 2018-м претензии в адрес заправок выдвинули на 36% больше потребителей.

С начала 2019-го Росстандарт получил от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.