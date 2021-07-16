Грязный и немодный: сможет ли Россия заработать на экспорте угля

На фоне призывов правительств разных стран снижать углеродный след и развивать «зеленые» технологии, резко подорожал уголь, который используется для выработки электроэнергии. Это самый грязный вид ископаемого топлива. Эксперты считают, что российские экспортеры имеют все шансы неплохо и вполне законно заработать на благоприятной конъюнктуре.

В июле цены на энергетический уголь в Европе выросли к июню на 5,2% до $127 за тонну, в Азии уголь стал еще дороже — $145 за тонну (+ 3,4%), подсчитали эксперты банка «Открытие». Фьючерсные (на август) контракты на уголь в Роттердаме достигли рекордного значения с конца 2010 года — он торгуется на уровне $130 за тонну.

Как ранее отмечал Wall Street Journal, взлет цен на уголь в Европе выглядит удивительно, если учитывать, что это происходит после роста эмиссионных квот. Высокая стоимость таких квот должна была, в теории, охладить спрос на энергетический уголь, при сжигании которого выделяется вдвое больше углерода, чем при сжигании природного газа на ту же единицу выработки электроэнергии. Но вместо этого уголь продолжает дорожать.

Парадоксальной ситуация выглядит только на первый взгляд, отмечают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев считает, что сыграли роль, во-первых, погодные факторы в Европе.

«Холодная зима и жаркое лето способствовали повышенному спросу на энергию — сначала для отопления, потом для охлаждения. Цены на газ в Европе сейчас на максимумах, а генерации при помощи возобновляемых источников энергии объективно пока не хватает. Остается налегать на грязный уголь», — говорит Цукарев.

Жара подъела запасы топлива во многих странах, не только в Европе, но в Китае, уточняет ведущий экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Китай является крупнейшим потребителем угля, что вызвало рост спроса», — добавляет Суверов.

Компартия Китая разогрела рынок угля

На китайский фактор, оказывающий давление на цены, указывает и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. «В Поднебесной применение угля занимает более значительную долю, чем в Европе. К тому же в Китае жаркая погода совпала с восстановлением деловой активности после пандемии. В итоге Пекин в последнее время резко увеличил импорт угля. В июне он вырос на 35% по отношению к маю и на 12,3% по сравнению с июнем 2020 года», — говорит Гойхман.

Китай не только крупнейший потребитель, но и производитель угля, и по этой причине почти всегда в динамике цен на уголь можно найти факторы, связанные с этой страной, уточняет управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов.

Например, в этом году произошло непредвиденное — производство угля находилось под давлением со стороны регуляторов. Были массовые инспекции, расследования и проверки угледобывающих шахт после серии смертельных аварий. «Часть шахт остановили работу, причем в основной угледобывающей провинции Шаньси. Были закрыты 128 шахт — это примерно 25% от мощностей добычи провинции», — говорит Каримов.

Часть рудников вернутся к работе после юбилея Компартии, и это может снизить высокие внутренние цены на уголь и оказать влияние даже на котировки угля в мире. Но пока этого не происходит,» — добавляет эксперт.

«Во второй половине года, когда уйдет всепоглощающая жара, цены снизятся, предположительно, на 10-15%. Но все равно не вернутся к прошлогодним уровням из-за более высокого спроса по сравнению с пандемийным 2020 годом», — прогнозирует Гойхман из TeleTrade.

Пока что тренд на снижение даже не обозначился, уточняют эксперты. Кроме того, рынок не застрахован от новых сюрпризов — техногенных и даже политических. «В июле поддержку ценам сначала оказал сошедший с рельс груженный поезд в ЮАР. Поезд заблокировал ж/д линии к морскому порту. А далее ситуация ухудшилась в связи с начавшимся политическим конфликтом в этой стране после ареста президента. Беспорядки и социальные конфликты коснулись и инфраструктуры, отвечающей за экспорт угля», — напоминает Каримов из «Открытие Research».

Дефицит угля в Европе и Китае, политический кризис в ЮАР, наводнение в Малайзии (из-за этого там приостановлена добыча угля) и очередной политический конфликт между Китаем и Австралией, — все это позволяет прогнозировать, что примерно до конца этого года спрос на ископаемое топливо останется высоким, как и цены, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

По словам эксперта, набор этих факторов дает российским угольщикам получить конъюнктурное преимущество, чтобы нарастить экспорт и заработать на непредвиденном росте ископаемого сырья.

«Пока нет предпосылок для снижения стоимости угля, остаток лета по прогнозам метеорологов обещает быть теплее обычного. Так что Россия имеет возможность нарастить производство угля без серьезных последствий в рамках взятых на себя экологических международных соглашений», — резюмирует аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Цукарев из ЕАБР согласен, что текущая ситуация на руку российским производителям угля. «Российская угольная промышленность в целом вполне рентабельна и имеет потенциал для развития. Он связан с поставками на внешние рынки, в основном в Азии», — отмечает эксперт.

Риски «зеленого перехода»

При это Цукарев скептичен относительно того, что цены на уголь значительно вырастут дополнительно к текущим уровням. «Среднесрочный прогноз, подготовленный нашим банком, предполагает некоторое снижение цен на нефть. Ожидается, что уголь, как конкурирующий энергоноситель, также подешевеет», — прогнозирует Цукарев.

Тем не менее он считает, что угольные проекты в России необходимо развивать, но более тщательно контролировать риски, связанные с «зеленым» переходом.

Россия ориентирована на увеличение предложения угля в среднесрочной и долгосрочной перспективе, согласен Каримов из «Открытия». Это видно и из планов правительства РФ, и информации от угледобывающих компаний. Наиболее перспективными выглядят угледобывающие компании в России, которые смогут использовать период высоких цен на уголь для увеличения своей конкурентоспособности. «Наиболее востребованным будет энергетический уголь высокого качества, выбросы которого меньше по сравнению с низкосортным углем. Российский уголь вполне удовлетворяет этим требованиям», — отмечает Каримов.

В 2020 году Россия экспортировала 212 млн тонн угля. Сколько будет экспортировано по итогам 2021 года и сколько смогут заработать российские экспортеры, эксперты оценивать не берутся. «Стоимость контрактов российских экспортеров может сильно отличаться от фьючерсной цены. Иногда цена фиксируется на многие годы. Часто стоимость контрактов не раскрывается или является частью комплексных долгосрочных инвестиционных соглашений», — поясняет Миронюк из «Фридом Финанс».