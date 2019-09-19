Проклятье удвоилось: когда в России закончится нефть

Минприроды обнародовало в четверг 19 сентября оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года. Оценка выросла почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей, следует из материалов министерства.

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Эта оценка на 88% больше прошлого показателя (39,6 трлн руб.). В натуральном выражении рост запасов нефти составил 8,7% с 9 млрд до 9,83 млрд тонн.

В долларах оценка запасов нефти выросла на $385 млрд — до $1,07 трлн.

Из оценки Минприроды следует, что себестоимость одного барреля российской нефти без учета транспортировки по итогам 2018 года равна порядка 1000 рублей ($15).

На оценку повлиял как объем разведанных запасов «черного золота», так и стоимость барреля. Динамика среднегодовых цен марки brent за последние пять лет претерпела значительные изменения: в 2014 баррель стоил 105, в 2015-м он обвалился до 55,5. Самая низкая цена была в 2016-м – 45,8. В 2017 году цена снова подросла до 55, а в прошлом году доходила до 71,3.

Россия, как большой газовый баллон

Оценка запасов газа тоже выросла. Почти на четверть - с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей. В натуральном выражении запасы увеличились на 3,6%, до 15 трлн кубометров.

Ведущие страны по разведанным запасам природного газа, кроме России, — это Иран, Катар, Туркменистан и США. Крупнейшие в мире государства по добыче природного газа, по оценке BP (в убывающем порядке) — это США, Россия, Иран, Канада, Катар, Китай.

Крупнейшие государства - потребители природного газа — США, Россия и Китай.

Это еще не все богатства Родины. Стоимость запасов золота оценивается в 0,61 трлн рублей, железной руды — в 1,24 трлн, коксующегося угля — в 1,85 трлн рублей.

Согласно оценке Минприроды, запасы золота, железной руды и алмазов тоже подорожали.

Но вот стоимость запасов меди и угля незначительно снизилась.

В целом рыночная стоимость полезных ископаемых, имеющихся у России, по состоянию на конец 2018 года составила 93,4 трлн рублей, подсчитали в министерстве.

«Стоимостью этих активов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых», — поясняется в материалах министерства.

Потребность в расчетах подобного рода возникла в связи с необходимостью учитывать полезные ископаемые для целей статистики. Предыдущая оценка проводилась по итогам 2017 года. Совокупно запасы оценивались тогда в 55,2 трлн руб.

Россия постепенно переходит к освоению все более дорогих запасов углеводородов, признавали ранее в Минэнерго РФ.

По итогам этого года Росстат планирует провести и зафиксировать совместно с Росреестром оценку текущей рыночной стоимости российских земель.

Запасы родины впечатляют особенно на фоне снижающихся доходов населения.

Для ситуации, когда страна бедная, но при этом обладает колоссальными запасами природных ресурсов, придуман даже специальный термин: «нефтяное проклятье», «энергетическое проклятье».

Обилие природных ресурсов в таком случае становится причиной экономического отставания, поскольку ресурсная база дает государству постоянный доход и у правящей элиты нет стимула к созданию эффективной экономики.

«Нефтяное проклятье» испытывает на себе не только Россия. По состоянию на 1 января 2019 года порядка 80% доказанных запасов нефти приходится на восемь стран. Из них шесть стран входят в в состав ОПЕК и две (Канада и Россия) не являются членами ОПЕК. Мировым лидером по доказанным запасам нефти является Венесуэла, далее идут Канада, Иран, Ирак и Россия.

На страны Ближнего Востока в совокупности на них приходится 48% доказанных запасов нефти.

США по разведанным запасам входят в десятку лидеров.

При этом эксперт по энергетике преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков считает, что подобная оценка, проведенная Минприроды, чрезвычайно условна. В России особая система подсчета полезных ископаемых. Без учета экономической целесообразности. Экономическая целесообразность заключается в том, что в подсчет идут только те углеводороды или металлы, которые в случае их добычи и продажи гарантируют рентабельность производства. В России пока этого нет, заключил эксперт.