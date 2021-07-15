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Бизнес

Майкла Калви просят осудить условно

Гособвинение запросило для Майкла Калви шесть лет условно

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Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, у здания Мещанского районного суда Москвы, 15 июля 2021 года

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, у здания Мещанского районного суда Москвы, 15 июля 2021 года

Антон Денисов/РИА «Новости»
Гособвинение попросило приговорить Майкла Калви к шести годам условно по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Для остальных фигурантов дела оно также запросило условные сроки. Защита, однако, настаивает на оправдательном приговоре, а вину фигурантов считает недоказанной. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Гособвинение запросило для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви шесть лет колонии условно по делу о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

«Прошу назначить Калви наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет», — сказал гособвинитель во время прений в Мещанском суде Москвы (цитата по «Интерфаксу»).

Для остальных фигурантов дела обвинение также запросило условные сроки. Партнеров фонда Филиппа Дельпаля (гражданин Франции) и Вагана Абгаряна гособвинение просит приговорить к пяти годам, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина — к пяти с половиной, экс-гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова – к четырем с половиной, бывшего председателя правления «Восточного» Алексея Кордичева – к четырем, экс-директора банка по инвестициям Александра Цакунова – к четырем с половиной годам.

При этом адвокаты настаивают на оправдательном приговоре. «Защита считает вину фигурантов дела недоказанной, позицию следствия и обвинения необоснованной и просит вынести по делу оправдательный приговор», — заявил суду адвокат Алексей Панченко (цитата по ТАСС).

Майкла Калви и других фигурантов дела задержали в феврале 2019 года после того, как член совета директоров банка «Восточный» и его миноритарный акционер Шерзод Юсупов обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сначала дело возбудили по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но в ходе разбирательства его переквалифицировали на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Калви поместили под стражу, а в апреле 2019 года перевели под домашний арест. В ноябре 2020 года Верховный суд освободил его и других фигурантов из-под ареста, запретив совершать определенные действия.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые организовали выдачу банком «Восточный» двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), подконтрольному Майклу Калви, на сумму 2,5 млрд руб. Позднее, в 2017 году, они убедили акционеров проголосовать за то, чтобы в качестве отступных банку передали 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). Юсупов посчитал, что реальная стоимость акций была намного ниже (изначально в деле фигурировала цифра в 600 тыс. руб.).

Защита это оспаривала. Сам Майкл Калви заявлял, что обвинения не соответствуют действительности. В апреле этого года он говорил, что «никакого обмана не было», а стоимость акций, полученных банком «Восточный», «значительно выше 2,6 млрд рублей, что многократно подтверждали различные оценщики и покупатели» (цитата по «Интерфаксу»).

Чтобы урегулировать спор, «Восточный» и ПКБ заключили мировое соглашение о том, что банк получит те самые 2,5 млрд руб., и в итоге откажется от гражданского иска. Однако это не означало, что уголовное дело будет закрыто.

Дело Baring Vostok вызвало широкий резонанс: как в России, так и за рубежом. В частности, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью Владимиру Познеру в 2019 году назвал арест Майкла Калви «шоком для экономики».

«Я считаю это (арест Калви — прим. «Газеты.Ru») серьезной проблемой и шоком для экономики. Потому что все мы ощутили, и особенно бизнес, что планка безопасности изменилась, то есть стала еще более рискованной. Потому что это очень известный человек, он больше 80 проектов реализовал в стране на несколько миллиардов долларов, он аккумулировал чужие ресурсы и вкладывал их в проекты в России. Он хорошей репутацией пользуется», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).

В июне этого года президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным призвал отпустить Майкла Калви.

«Американский бизнесмен [Майкл Калви] долгое время находится под домашним арестом. И я ему [Путину] сказал: «Если вы хотите, чтобы американские бизнесмены инвестировали в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации», — сказал Байден (цитата по РБК).

Президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко в интервью «Газете.Ru» так оценивал перспективы дела Калви: «Как я знаю из своего опыта, никакое правительство, никакой прокурор никогда не признает ошибки. Поэтому здесь нужен выход, который, с одной стороны, не помешает инвестклимату, с другой стороны, не будет являться извинением перед американскими партнерами».

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