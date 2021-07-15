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«ФРГ стоит задуматься»: в Киеве требуют новую компенсацию за потерю транзита газа

На Украине посчитали, сколько Европа должна Киеву за «Турецкий поток»

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Церемония официального открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле, 2020 год

Церемония официального открытия газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле, 2020 год

Михаил Метцель/ТАСС
Киев должен начать переговоры с ЕС о компенсации убытков из-за «Турецкого потока» и потери транзита газа на южном направлении, считает украинский эксперт. По ее словам, ежегодно из-за этого газопровода Украина будет терять $450 млн. Киев давно опасается, что потеряет доходы от транзита российского газа в Южную Европу.

Директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук заявила, что Украина должна обсуждать с Евросоюзом вопрос компенсации убытков из-за российского газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает «Укринформ».

«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам Оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет стоить Украине $450 млн», — говорится в статье эксперта.

Она напомнила, что Венгрия также сможет получать российский газ в обход Украины – через интерконнектор на границе с Сербией, соединяющий венгерскую сеть с «Турецким потоком».

Украинская ГТС на южном направлении сейчас поставляет газ только в Молдавию. При полной загрузке трубопроводов «Турецкий поток», «Северный поток — 1» и «Ямал-Европа» ОГТСУ станет лишь «балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов».

В связи с этим украинскую ГТС необходимо оптимизировать, а ущерб от «Турецкого потока» страна уже понесла, считает Ищук. Поэтому Евросоюзу, и особенно – Германии, стоит задуматься о компенсации за потери транзита на южном направлении. Потери Киев несет из-за стран-членов ЕС – Болгарии и Венгрии, а также страны-кандидата на вступление в Евросоюз – Сербии.

«Турецкий поток» был открыт в конце 2020 года, его составляют две нитки мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Через газопровод из России газ поступает по дну Черного моря в Турцию, Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Сербию и Боснию и Герцеговину.

В конце ноября прошлого года глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский заявил, что транзит газа через украинскую ГТС из-за «Турецкого потока» сократится на 12-13 млрд кубометров в год.

В этой связи, считает Униговский, Киеву необходимо привлечь иностранных партнеров для участия в управлении своей ГТС. Приоритетными он назвал итальянских операторов, поскольку Апеннины получали через Украину до 23 млрд кубов газа в год.

«Но шансов сохранить прокачку нашей ГТС 70-90 миллиардов кубометров мало. Реально 40-60 миллиардов. Если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнерах», — отметил эксперт.

Все газовые проекты, в том числе строительство «Турецкого потока», реализуются в соответствии с соглашениями, отметил газете «Известия» зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Если хотят деньги состричь с ЕС, пусть пробуют, хотя вряд ли там осталось много желающих давать Киеву «деньги в пропасть». Россия к этому вообще не причастна», — сказал сенатор.

Отказ «Газпрома»

В конце июня «Газпром» отказался бронировать дополнительные газовые транзитные мощности Украины. При этом российская компания проводит в июле планово-предупредительный ремонт своих основных экспортных трубопроводов: «Северный поток» мощностью 170 млн куб. м в сутки остановится с 13 по 23 июля, а «Ямал-Европа» (мощность около 100 млн куб. м в сутки) бездействовал с 6 по 10 июля. Кроме того, с 22 до 29 июня останавливался и «Турецкий поток».

Закачка энергоносителя в европейские подземные хранилища из-за этого находится на минимальных значениях, это грозит тем, что Европа будет входить в осенне-зимний сезон с крайне небольшими запасами газа.

Дефицит газа в Европе также приведет к повышению цен на «голубое топливо» и на Украине, рассказал украинский министр энергетики Герман Галущенко во время доклада в Верховной раде.

«Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая», — пояснил глава ведомства.

Что сказал Путин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня резко отреагировал на возмущение Киева и беспокойство Вашингтона, Брюсселя и Берлина в связи с тем, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Москва может сократить транзит газа через территорию Украины еще сильнее и та, в свою очередь, будет ежегодно недополучать около $3 млрд в год.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?» — сказал Путин.

Он отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

Российский президент также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимости транзита газа. В итоге, плохой политический и экономический климат на Украине привел к тому, что в настоящее время Россия будет перегонять через Украину в Европу по 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м, указал президент России.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указывал представитель Кремля.

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