«Балканская звезда»: как Сербия дружит с ЕАЭС, но смотрит в сторону Евросоюза

С 10 июля вступило в силу соглашение Сербии о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Соглашением отменяются пошлины на многие товары, либо вводится тарифная либерализация на территории союза (РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия), отмечается на официальном сайте Минэкономразвития РФ.

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По сравнению с действовавшим ранее режимом свободной торговли улучшатся условия доступа на рынок ЕАЭС некоторых видов твердых и полутвердых сыров, сигарет и балканских алкогольных напитков — виньяка и фруктовой ракии.

Импорт этих товаров будет проходить теперь по беспошлинной тарифной квоте.

По данным Минэкономразвития, соглашение позволит российским экспортерам экономить и на уплате таможенных пошлин по значительной номенклатуре промышленных товаров — от запорной арматуры до сантехнических смесителей домашнего применения.

Россия поставляет в эту балканскую республику удобрения, технику, табак, свинец, сливочное и растительное масло и ряд других товаров.

Товарооборот между РФ и Сербией в 2020 году составил $2,1 млрд, снизившись к 2019 году на 18%.

По законам ВТО

Соглашение, как считают в Минэкономразвития, соответствует нормам Всемирной торговой организации. Документ содержит механизм двусторонних защитных мер, позволяющий оперативно реагировать на изменения и разрешения споров между сторонами в арбитражном суде.

Сербия уже несколько лет демонстрирует хорошие и даже отличные макроэкономические показатели. В отчете Европейской комиссии по странам, претендующим на членство в ЕС, Сербия была признана самой быстрорастущей экономикой в регионе. Страну поощрительно называли «балканской звездой». Как отмечала Financial Times, страна вышла на первое место в мире по прямым иностранным инвестициям относительно величины экономики.

В Белграде соглашение назвали «историческим моментом для Сербии».

«С вступлением в силу этого соглашения сербская экономика получает возможность экспортировать практически все производимые товары на рынки ЕАЭС, насчитывающие порядка 200 млн человек, без торговых пошлин. Это исключительное конкурентное преимущество по сравнению со всеми странами Европы и мира», — цитирует ТАСС министра инноваций и технологий сербского правительства Ненада Поповича.

Сербский министр пригласил инвесторов из России и ЕАЭС вкладываться в Сербию. «Правительство Сербии предоставляет высокие субвенции для открытия новых рабочих мест, мы развиваем превосходную транспортную инфраструктуру, у нас есть отлично образованные инженерные кадры», — добавил Попович.

В Евросоюзе на соглашение отреагировали с меньшим восторгом.

Сербия должна разорвать соглашение с ЕАЭС, заявил 9 июля представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. «Это не новое условие, а общее правило, которое распространяется на всех кандидатов на вступление в ЕС», — уточнил Стано.

Переговоры о подписании документа велись с 2015 года, в 2019-м они перешли в финальную стадию. И только сейчас соглашение вступило в силу, напоминает профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. «Стоит иметь в виду, что и до этого соглашения Сербия активно сотрудничала с Россией, а также с Белоруссией и Казахстаном. Сейчас произойдет расширение преференциальной торговли еще и с Арменией и Киргизией», — говорит Энтина.

Она считает, что сербам безусловно выгодно это соглашение. И оно укладывается в русло их торговой стратегии, заключающейся в развитии множественных связей. Сербия является торговым партнером и с Турцией, и с Китаем.

Политическая элита смотрит на Запад

«По поводу возможного вступления Сербии в Евросоюз можно точно сказать, что политическая элита Сербии преимущественно тяготеет к этой идее, а вот с населением не все так однозначно. Интерес у сербов к евроинтеграции в последние годы снижается, с более чем 70% до 46-48%, как показывают соцопросы», — говорит Энтина.

Она считает, что сербы не рассматривают Евразийский Союз как замену Европейскому Союзу. «Но позитивное отношение к России растет. Сможет ли Сербия вступить в ЕС в 2025 году, вопрос остается открытым», — говорит Энтина.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что Сербия готова как можно дольше оттягивать решение по поводу вступления в ЕС. «Сербам хочется быть и там, и там, то есть вести выгодные экономические связи и с ЕС, и с ЕАЭС. И им это удается. Так будет до тех пор, пока Сербия не выполнит всю дорожную карту по евроинтеграции», — говорит Макаркин.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла семь стран балканского региона, которые станут членами ЕС, в их числе была упомянута и Сербия. Точной даты вступления нет, но на экспертном уровне фигурирует 2025 год.

Но дружба с Евразийским Союзом и Москвой не является главным препятствием для Сербии по вопросу вступления в Евросоюз. «Москва здесь не главное. Основная проблема — в признании Косово в качестве отдельного государства. На этом настаивает ЕС. Но для части сербского населения, в первую очередь старшего поколения — это немыслимо», — поясняет Макаркин.

Урегулирование взаимоотношений Белграда и Приштины – основной момент, которым придется заниматься сербским властям, согласна Энтина.

По ее мнению, подписание соглашения с ЕАЭС как раз усиливает переговорную позицию сербов с Брюсселем и Вашингтоном. «Кроме того, соглашение в ЕАЭС объективно способствует развитию торговых отношений Сербии, особенно в условиях, когда заметно торможение процессов европейской интеграции и снижение объема инвестиций Запада», — добавляет эксперт.

«Но говорить о том, что через какое-то время Сербия, получив экономическую выгоду от сотрудничества с Евразийским союзом, просто «кинет» Москву, я бы не стала, это слишком примитивная позиция», — заключает Энтина.