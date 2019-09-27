«Клуб неудачников»: как Европа хоронит СНГ

В Киеве раскритиковали Содружество Независимых Государств. Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба заявил в пятницу, что СНГ — «это клуб неудачников».

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«А нам надо стремиться в «клуб удачников», а СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать», — сказал он в интервью «Европейской правде».

Украинский политик уверен, что необходимо, и такая возможность имеется, привязать Киев и ЕС «друг к другу еще крепче». После этого Брюсселю будет легче принимать решение о членстве Украины в объединении.

Украина пошла по клубам

По словам Кулебы, руководство Украины сейчас прилагает усилия, чтобы страна «перестала быть частью «русского мира» и вышла из политической сферы интересов России. По мнению политика, для этого Украине следует окончательно остановить взаимодействие с СНГ.

Само СНГ настолько ничтожно, что членство в нем не мешает евроинтеграции Украины.

«Он (СНГ) не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен», — заключил вице-премьер.

Напомним, СНГ — межгосударственное объединение бывших советских республик, работающее на добровольной основе. СНГ было создано 8 декабря 1991 года главами России, Украины и Белоруссии по итогам подписания так называемого «Беловежского соглашения». Подписи под ним поставили председатель правительства РСФСР Бориса Ельцина, председатель Верховного Совета Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. Тогда было принято решение о прекращении действия договора СССР от 1922 года и создании СНГ.

В настоящее время СНГ объединяет 11 государств постсоветского пространства: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Украину.

СНГ не стало Евросоюзом

Незадолго до принятия Беловежских соглашений наступил период так называемого «парада суверенитетов»: союзные и автономные республики одна за другой провозглашали о своей независимости, принимая соответствующую декларацию.

Участник событий 1991 года бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин считает, что ни один пункт Беловежских соглашений не был выполнен. Между тем, по мнению Фокина, СНГ могло бы стать вторым Евросоюзом.

Украина участвует в работе СНГ с его основания. Но формально не была членом Содружества, поскольку не ратифицировала его устав.

Кстати, аналогичный статус и у Туркмении.

В апреле 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил о выходе из состава СНГ.

«Из-за отказа этой структуры — СНГ — осудить российскую агрессию в Украине, я просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ», — заявил Порошенко. Но это предложение не было реализовано.

Членом СНГ была Грузия, но в 2008 году после вооруженного конфликта на границе с Южной Осетией, поддержанной российскими войсками, вышла из союза.

Не время пить «Боржоми»

Украина ранее на пару с Грузией пыталась создать аналог СНГ. Еще в 2005 году две страны подписали Боржомскую декларацию о создании Сообщества демократического выбора. Тогдашние президенты Украины Виктор Ющенко и Грузии Михаил Саакашвили предполагали, что Боржомское сообщество станет «мощным инструментом» для освобождения региона от всех оставшихся разделительных линий, нарушений прав человека, от духа конфронтации и замороженных конфликтов.

Из заявлений Ющенко и Саакашвили следовало, что декларация «позволит начать новую эру демократии, безопасности, стабильности и мира во всей Европе, от Атлантики до Каспийского моря». Но и Боржомская инициатива успехом не увенчалась.

Позднее грузинский оппозиционер и бывший спикер парламента страны Нино Бурджанадзе называла ошибочным выход страны из СНГ. Она призналась, что не увидела пользы от этого решения.

«Грузия захлопнула двери, и это был лишь политический жест. В политике такие решения ничего хорошего не приносят», — заявила Бурджанадзе.

Она добавила, что в СНГ была возможность общаться с представителями других членов организации, в том числе России. Бурджанадзе назвала произошедшее ошибкой, поскольку членство в СНГ не было нарушением суверенитета страны. Грузия перестала быть членом Содружества 18 августа 2009 года.

Евросоюз заинтересован в развале СНГ, украинский чиновник Кулеба прекрасно об этом осведомлен, поэтому и делает заявления, обидные для членов СНГ, комментирует Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой и международных отношений РАН.

Он считает, что Украина пытается при помощи такого рода заявлений оправдать собственную несостоятельность в сфере экономики.

«Если бы не было СНГ и участия Украины в СНГ, то, можно подумать, что Украина была бы успешной страной. Нет. Это русофобское заявление — всего лишь оправдание собственной некомпетентности», — говорит Оленченко «Газете.Ru».

По его словам, СНГ сложилось по естественным причинам, в него вошли страны, исторически и географически близкие. Эти связи закреплены в документах, которых насчитывается порядка 800. СНГ дает правовую основу государствам, которые ранее были советскими республиками, вести торговлю, поддерживать культурные связи.

Правда, в последние годы экономические связи активнее развиваются не в рамках СНГ, а по линии Евразийского экономического союза, но хоронить СНГ все-таки рано. Тем более, что статус члена СНГ имеет одно важное преимущество перед членством ЕС и его правоустанавливающими документами. «СНГ не вводит квот и ограничений на торговлю, в отличие от регламентов Зоны свободной торговли, установленных Евросоюзом», — напоминает Оленченко.

Украине и Грузии, как странам, выполнившим все условия соглашения о Зоне свободной торговле с ЕС, дали возможность для граждан свободного въезда в ЕС, но без права трудоустройства. В СНГ таких ограничений нет. «Та же Украина выполнила все условия соглашения с ЕС и требования программы «Восточного партнерства», и вот теперь они захлебываются в проблемах, в нищете. Как и Грузия», — считает эксперт.

По подсчетам экспертов, ни одна из бывших советских республик, вступивших в ЕС или пытающихся обрести членство в ЕС, не стала успешной. Это касается в первую очередь стран Балтии, а также Украины и Грузии. Более того, страны бывшего соцлагеря, например Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, также вносят в общий европейский котел меньше, чем получают из него. «То есть, назвать их успешными странами как-то не получается, без дотаций они не проживут, и в ЕС это давно поняли. Неслучайно же расширение ЕС за счет восточно-европейских стран выдохлось. Эта идея перестала быть популярной среди стран — основателей ЕС», — заключает Оленченко.

Справедливости ради, стоит сказать, что бывшие советские республики, сделавшие выбор в пользу России и пророссийского Евразийского экономического союза, тоже не являются национальными чемпионами по уровню экономического развития. Зато неплохо освоились в роли «бедных родственников», бесконечно выпрашивающих льготы у Москвы.

Образец такого поведения — Белоруссия, заигрывающая с ЕС через программу, которую спонсирует Брюссель, — «Восточное партнерство». В соответствии с ней выделялись десятки миллионов евро на адаптацию законодательства стран — потенциальных кандидатов на вступление в ЕС.

Немного скромнее ведут себя Армения и Киргизия. Относительно независим только Казахстан.

Из новоиспеченных друзей России активна Молдавия. Она уже получила статус наблюдателя в клубе Евразийского союза. И немало выиграла от этого — рабочая сила и вино, не востребованные на Западе, бурным потоком потекли в Россию.

В Совете Федерации эмоционально отреагировали на заявление Кулебы. «Что называется, не плюй в колодец. Не думаю, чтобы какое-либо государство, входящее в СНГ, станет теперь иметь дело с украинским вице-премьером», — заявил журналистам член Совфеда Франц Клинцевич.

Он также указал на то, что оценки СНГ дает «чиновник, представляющий страну с разрушенной экономикой, нищим населением, работающей вхолостую государственной машиной».