Мосбиржа готова продать всех — и американцев, и японцев

Московская биржа допускает к торгам 32 акции и депозитарные расписки крупнейших международных компаний, говорится в сообщении торговой площадки в понедельник, 1 марта.

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Теперь российские граждане получат (через брокеров) доступ к бумагам компаний, которые у всех на слуху — Toyota Motor, Sony, eBay, Booking, Moderna, а также менее известных россиянам, но не менее значимых — United Airlines, Novartis, PetroChina, DuPont, T-Mobile US, Colgate-Palmolive, Novartis.

Эти и другие зарубежные компании (их полный список можно посмотреть на сайте биржи) добавились к таким гигантам, как Apple, Tesla, AMD, Intel, Boeing и другим.

В итоге количество бумаг иностранных эмитентов, с которыми российские инвесторы смогут совершать сделки с 1 марта на «Московской бирже», достигло 88.

До августа прошлого года из иностранных к покупке были доступны только бумаги с двойным листингом. То есть, это был российский бизнес, первичные размещения которого были самостоятельно проведены на зарубежных биржах.

В планах увеличивать количество торгуемых иностранных бумаг каждый квартал на несколько десятков», — пояснили «Газете.Ru» в Мосбирже.

Ранее глава биржи Юрий Денисов уточнял, что торговая площадка планирует в 2021 году допустить к торгам более 200 ценных бумаг иностранных компаний.

По итогам дневной сессии объем торгов новыми бумагами иностранных эмитентов составил 175 млн рублей или 15% от общего объема торговли иностранными акциями (всего — 1,3 млрд рублей). В лидерах по обороту — United Airlines, Moderna и Berkshire Hathaway.

Как пояснили на бирже, к торгам допускаются «самые ликвидные бумаги крупнейших иностранных эмитентов». Покупаемые на Московской бирже иностранные акции учитываются в российском центральном депозитарии, что, как заверяют в компании, «исключает какие-либо риски, которые сопутствуют хранению акций у иностранного брокера».

Регулятор видит будущих банкротов

Несмотря на заверения Мосбиржи о надежности торгов и защищенности инвесторов ЦБ считает необходимым подстраховаться. Тем более, что в последние месяцы произошло не только расширение списка иностранных эмитентов, априори считающихся регулятором более рискованными, но наплыв розничных инвесторов на биржу. Иными словами, россияне понесли деньги на фондовый рынок, разуверившись в прибыльности банковских депозитов и получив доступ к иностранным бумагам.

В августе прошлого года, когда в России стартовали торги акциями чисто западных компаний, на бирже играли 6,2 млн человек. По данным на 25 февраля, как уточнили сегодня на Мосбирже, количество частных инвесторов (физлиц) приблизилось к 10 млн уникальных пользователей.

Рост огромный. Хотя в США, например, в фондовый рынок инвестируют сейчас 55% американцев при 331 млн населения страны.

Как пояснили «Газете.Ru» в ЦБ РФ, регулятор приветствует «значительный рост числа розничных инвесторов, которые выходят на финансовый рынок». «Однако здесь существуют риски, и в первую очередь это недостаточный уровень знаний и понимания начинающими инвесторами особенностей отдельных финансовых продуктов, инструментов и операций», — сообщили в ЦБ.

С другой стороны ЦБ указывает на «недобросовестную практику участников рынка, которые намеренно вводят граждан в заблуждение, предлагая им сложные продукты и инструменты, зачастую не соответствующие ожиданиям и целям людей».

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов рекомендовал подход, который могли бы демонстрировать брокеры. Они должны предлагать своим клиентам в первую очередь акции российских компаний, а не зарубежных.

Инвестируй в отечественное и спи спокойно

«К моему сожалению, в иностранные акции инвестируются несколько больше, чем в российские акции, с точки зрения притока новых средств», — говорил 1 декабря прошлого года Швецов на онлайн-конференции НАУФОР.

В 2020 году, напомнили в ЦБ, был принят закон о защите прав розничного инвестора. Он предусматривает, что неквалифицированные инвесторы смогут приобрести «наиболее простые и наименее рискованные иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям». Но сначала необходимо пройти тест у брокера на знание фондового рынка, о порядке уплаты налогов в отношении доходов по ценным бумагам и т.п.

«Чтобы приобрести более рисковые иностранные ценные бумаги, неквалифицированный инвестор должен будет пройти тестирование. Банк России также вправе определить иные ценные бумаги, которые можно будет приобрести без ограничений», — пояснили в ЦБ.

Планировалось, что эти нормы вступят в силу с апреля 2022 года. Но обнаружив взрывной рост количества игроков на фондовом рынке ЦБ предложил ускорить принятие закона. «В настоящее время в Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий перенос срока их вступления в силу на 1 октября 2021 года», — пояснили «Газете.Ru» в Центробанке.

Эксперты не разделяют опасений регулятора относительно рисков инвестора именно с иностранным происхождением эмитента. «Никто не может внятно объяснить, почему бумаги, к примеру, Astra Zeneca с капитализацией более $100 млрд., рискованнее бумаг автозавода в России, который даже не раскрывает финансовую отчетность из-за необходимости противодействия санкциям», — говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Покупают, как правило, не те бумаги, что выглядят «дешево», а те, что демонстрируют положительную динамику, добавляет эксперт «Фридом Финанс». «Никакого «разумного предела», выше которого может вырасти или упасть цена, на рынке не существует. Управлять рисками необходимо при помощи установки четких ориентиров по цене открытия и закрытия позиции», — считает Ващенко.

Кто будет виноват после обвала?

Эксперты не разделяют и патерналистской позиции Центробанка, полагающего, что проблему выхода на рынок массового неподготовленного инвестора можно решить одними запретами.

«Необходимо заботиться о повышении финансовой грамотности, причем делать это лучше в рамках школьного образования. Инвестор должен уметь распознавать рисковый актив или недобросовестную практику продавца. Иначе защита прав будет хронически отставать от потребностей», — отмечает Ващенко, добавляя, что вчера риски на финансовом рынке концентрировались в недобросовестных форекс-посредниках, сегодня — в виртуальных активах (криптовалюты), а завтра в чем-то другом.

Финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер считает, что риски не очень зависят от того, что российский инвестор вложит свои деньги не в отечественные, а в зарубежные бумаги. «Риски, как правило, зависят от самого объекта инвестирования. Понимают ли это в ЦБ? Не сомневаюсь, что прекрасно понимают», — говорит Беккер.

Московская биржа довольно долго откладывала начало торгов иностранными акциями в России, видимо не без влияния регулятора, уверен ведущий эксперт инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов. «ЦБ возможно, опасался, что активные операции с иностранными акциями будут не только снижать популярность российских бумаг, а также способствовать дополнительному спросу на иностранную валюту, что может способствовать ослаблению рубля при прочих равных», — говорит он.

ЦБ не препятствовал появлению зарубежных эмитентов, вопрос был в уровне развития российского фондового рынка, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик. «Для начала необходимо было развить площадку для отечественных компаний, а уже после предлагать инвесторам возможность вложений в иностранный бизнес», — сказал эксперт.

Но педалирование рисков, которые несут инвестирующие в зарубежные активы, на самом деле демонстрирует озабоченность ЦБ тем фактом, что миллионы россиян, неожиданно для многих оказались вовлечены в биржевые игры, которые в случае обвала рынка (о чем сейчас говорят многие), может привести к социальной напряженности в обществе, отмечает финансовый консультант Исаак Беккер.

«И тогда встанет вечный российский вопрос: «Кто виноват?» ЦБ? Крупные on-line брокеры? Это они заманили столько людей в игры, на которых сами заработали большие деньги?!» — говорит эксперт.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев говорит, что ЦБ не может ограничить вложения в иностранные активы, «поэтому создается возможность делать это через свои площадки, создается возможность диверсифицировать портфель активов, а уже сам инвестор должен производить расчет рисков».

Кстати, с этой целью в проекте закона, который будут действовать с октября, есть послабление для физлиц, которые не сдадут тест на финансовую грамотность. Такому неграмотному инвестору разрешать пересдачу теста. Или разрешат ему купить бумаг в пределах 100 тысяч рублей. И проиграть их вместе с брокером на бирже, который не подтвердит квалификацию потенциального инвестора.

При этом, как поясняют эксперты, ничего не мешает частному инвестору, не сдавая никакого теста (а за брокером-экзаменатором будет следить ЦБ) просто нанять брокера для доверительного управления активами. Правда, доверительное управление начинается от сумм в $5 тысяч.