Россиянам открыли курорты Египта

Чартерные рейсы на курорты Египта в ближайшее время должны возобновиться. Президент России Владимир Путин 8 июля отменил действие указа о запрете полетов.

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Авиасообщение с Египтом было прекращено в 2015 году после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир. Однако чартерные рейсы, в частности в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, так и не осуществлялись.

В Aviasales сообщили «Газете.Ru, что за первый час после новости об отмене указа пользователи стали искать билеты в Египет в три раза чаще. В OneTwoTrip рассказали, что их клиенты искали билеты на 143% активнее, чем в среднем за день. Они сравнили количество поисков, совершенных в этот период, со средними ежемесячными показателями за день с 10:00 до 17:00.

«Оказалось, что больше всего сейчас россияне интересуются перелетами в Хургаду (поиски возросли на 266%), также активнее ищут билеты в Шарм-эль-Шейх (на 243%) и в Каир (на 40%)», — отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Пока Египет не входит у них в список самых популярных летних направлений. Если смотреть на уже сделанные бронирования, то он находится на 23 месте с долей 0,6%. Однако с отменой запрета полетов осенью и зимой число заказов может вырасти.

В ANEX Tour сообщили, что возобновление чартерных рейсов на курорты Египта было одной из самых ожидаемых новостей. Туристические программы будут корректироваться в ближайшее время, на расчет цен и открытие продаж потребуется не более недели.

«Спрос на курорты Египта даже с продолжительным трансфером из Каира был высоким, исходя из этого мы рассчитываем на его увеличение сразу после открытия продаж туров с прямыми рейсами в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх», — отметили в пресс-службе.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский отметил, что Египет традиционно был бюджетным направлением для россиян. До закрытия это было второе по популярности выездное направление после Турции. В первую очередь Египет ассоциировался с зимним направлением, но часть людей не пугала и высокая температура и они ехали туда даже летом.

«Конечно, это альтернатива [для туристов] вполне возможная.

Туда могут отправиться те, кто аннулировал билеты в Краснодарский край. Крым в достаточной степени загружен, Абхазия тоже. Турция после открытия в последние дни начала резко набирать в цене <…> Единственные ограничения – температурные особенности этого региона», — рассуждает Уманский.

Гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что открытие Египта – скорее проблема турецкого направления, чем российского. По его словам, туристам нужно время, чтобы осмыслить эту новость, посмотреть, какие цены. Кроме того, Египет – скорее осенне-зимнее направление, в июле-августе были небольшие потоки. Проблемы могут начаться с сентября-октября: в Турции сезон уходит, а в Египте он будет очень хороший.

«Учитывая, что у нас тут все рухнуло, я не думаю, что мы от Египта еще больше рухнем. Нам уже мало что помешает. Мне кажется, это сигнал нашим властям, и прежде всего Краснодарского края, что надо что-то делать с запретами. Туристы махнут нам рукой и улетят кто куда», — считает Сергей Ромашкин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Египте зарегистрировано 282 582 случая заражения коронавирусом, за сутки выявили 161 заболевшего. Умерли 16 332 человека, вакцину получили 4 560 082.

«Для въезда в Египет туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19 с QR-кодом, пройденный не ранее чем за 72 часа до вылета. Туристы, вакцинированные от COVID-19 (в том числе препаратом «Спутник V»), от прохождения ПЦР-теста освобождаются. Вторая доза вакцины должна быть получена не ранее чем за 14 дней до поездки», — рассказала Елена Шелехова из OneTwoTrip.

«Газета.Ru» направила уточняющие вопросы по требованиям к туристам в Роспотребнадзор и оперштаб Москвы по коронавирусу, на момент сдачи материала ответа не поступило. Ростуризм и АТОР также пока не предоставили комментария.