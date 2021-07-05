Еще 400 млрд для бюджета: власти обсуждают повышение налогов

В правительстве сейчас обсуждается донастройка налоговой системы, за счет которой бюджет должен получить дополнительные 400 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 годах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на одного из высокопоставленных федеральных чиновников. Эту информацию газете также подтвердили два источника, близких к правительству.

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По данным издания, одна из обсуждаемых мер — повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Это должно принести в бюджет более 100 млрд руб. Увеличение налогов может коснуться тех видов сырья, которые в 2020 году не попали под повышение НДПИ: например, драгоценные металлы.

Также предлагается скорректировать и расширить режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Это принесет бюджету около 90 млрд руб. Еще около 100 млрд руб. можно будет получить за счет изменения системы уплаты акцизов: например, за счет улучшения администрирования или введения новых сборов. Прежде всего это касается алкоголя и сахаросодержащих напитков.

Остальные средства — примерно 100 млрд руб. — может принести донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры, пишет газета.

По словам одного из источников издания, обсуждаемые меры потом могут войти в будущий проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на 2022-2024 годы. Пока Госдума в отпуске, нужно не только определиться с будущими законопроектами, но и с видением налоговой политики, отметил он.

Представитель Минфина на просьбу прокомментировать эти планы заявил: «Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшую трехлетку сейчас преждевременно. На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса».

В Минэкономразвития только сообщили, что на заседании бюджетной комиссии обсуждались вопросы обеспечения сбалансированности бюджета. При этом его представитель отметил, что в ведомстве не разделяют фронтального сокращения государственных расходов без предварительного анализа и не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики. По его словам, на фоне восстановления экономики макроэкономические показатели улучшатся, и это послужит базой для повышения оценки доходов бюджета.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил изданию, что многие из этих мер уже обсуждались ранее, и в комплексе это выглядит как «фронтальное повышение налогов»: если до кого-то не добрались в 2021 году, доберутся в 2022-ом.

В прошлом году правительство уже приняло комплекс мер в налоговой сфере, напоминает издание. Например, ставки НДПИ для предприятий черной и цветной металлургии, а также производителей удобрений, увеличились в 3,5 раза. Кроме того, власти пересмотрели режим НДД для нефтяной отрасли: по некоторым месторождениям временно повысили НДПИ, отменили ряд льгот на добычу энергоресурсов. Однако фактического повышения налогов некоторым предприятиям частично удалось избежать, отмечают «Ведомости».

Вопрос о налоговой нагрузке для металлургов в последнее время активно обсуждается. В июне правительство решило ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов. По оценке Минэкономразвития, за счет этого в августе–декабре 2021 года удастся собрать около 160 млрд руб. Вырученные средства должны пойти на снижение затрат при строительстве бюджетных объектов.

Этому предшествовало резонансное высказывание первого вице-премьера Андрея Белоусова. В конце мая он заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд руб. и должны вернуть эти деньги в виде налогов. Он отметил, что в прошлом «ковидном» году промышленники получили сверхприбыль из-за высоких цен на мировом рынке, при этом внутри страны они также подняли цены. Президент России Владимир Путин тогда призвал металлургов «не обижаться» на слова чиновника. По его словам, он в «запале дискуссионном» высказался «несколько резковато».