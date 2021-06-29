«Если Россия продолжит нарушать»: в ЕС думают о новых санкциях

Лидеры стран Евросоюза поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю подготовить в ближайшие «недели и месяцы» варианты новых санкций против России и возможных сфер для взаимодействия. Об этом со ссылкой на блог Борреля сообщает ТАСС.

«Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах ЕС и по соседству», — говорится в сообщении представителя.

По его словам, Евросовет попросил Еврокомиссию и Службу внешних дел подготовить варианты по взаимодействию с Россией в сферах климата и окружающей среды, здравоохранения, в вопросах внешней политики. Продолжаться должны также гуманитарные контакты и «поддержка российского гражданского общества».

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ЕС, добавил Боррель, заинтересован в привлечении России к решению общемировых проблем, поскольку она – крупный игрок на мировой арене и самый большой сосед Европы.

«РФ… увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия являются показательными примерами», — отметил глава евродипломатии. Сотрудничество с Россией также достижимо в вопросе иранской ядерной программы.

«У нас нет альтернативы, кроме как разработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход», — добавил Боррель.

По словам Жозепа Борреля, Франция и Германия предложили рассмотреть возможность возобновления встреч с российскими властями на высшем уровне, которых не проводилось с 2014 года. Лидеры стран ЕС согласились изучить форматы и условия диалога с Москвой. Россия при этом должна «улучшить поведение» и продемонстрировать готовность к сотрудничеству, считают главы европейских государств. От саммита при этом решено было отказаться.

Однако сейчас Москва не заинтересована в развитии Евросоюза как «глобального проекта», заявил Боррель.

«Россия… никуда не денется, и маловероятно, что в ближайшем будущем произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению ее поведенческой модели. ЕС должен учитывать это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы совместного проживания», — добавил он.

Саммит похоронили

24-25 июня в Париже состоялся саммит лидеров Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили провести евро-российский саммит на высшем уровне, их поддержали некоторые страны Западной Европы. Однако около десяти стран ЕС возразили Парижу и Берлину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, выразила мнение, что Евросоюзу нужны собственные переговорные форматы с Россией и президентом Владимиром Путиным. По ее мнению, необходимо выработать единые механизмы ответа на политику Москвы и составить список общих стратегических интересов.

Она подчеркнула, что ЕС не должен довольствоваться одним только анализом отношений с Москвой. Если сообщество и реагирует на действия со стороны РФ, то нередко страны не координируют эти реакции между собой, обратила внимание канцлер.

Отказались от идеи саммита, среди прочих, лидеры Литвы, Латвии и Польши. Австрия и Италия предложение Франции и ФРГ поддержали. В итоге было решено разработать варианты новых санкций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с ней с позиции силы.

«Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду. У нас позиция силы, потому что если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее 5%, в то время как импорт ЕС в Россию — более 37%», — отметила она.