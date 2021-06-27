За пособиями с «Миром»: в июле изменится порядок начисления соцвыплат россиянам

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, пенсии и иные пособия с 1 июля могут быть перечислены только на карту «Мир». Тот, кто не хочет или не может пользоваться этой платежной системой, сможет получить положенные выплаты наличными или на банковский счет, к которому не привязана карта, пишет РИА «Новости».

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По данным агентства, это

требование коснется только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. При этом правило не распространяется на тех, кому средства по пособиям зачисляются на сберкнижку, номинальный счет или доставляются по почте. Исключение также составляют российские пенсионеры, которые переехали за границу.

Предполагалось, что переход на платежную систему «Мир» будет завершен в 2020 году. Но потом сроки реализации проекта несколько раз сдвигались, последний раз в декабре прошлого года — до 1 июля 2021-го.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отметил, что в процессе перехода на карты «Мир» многое зависело от рисков дальнейшего распространения коронавируса. Но каких-то серьезных оснований для дальнейших переносов больше не оставалось, передает РИА «Новости».

В этом году также изменился порядок выплат пособий на детей.

Например,

с 1 сентября родители, которые берут больничные по уходу за детьми в возрасте до восьми лет будут получать выплаты в 100% размере от среднего заработка. В «Единой России» посчитали, что этой возможностью воспользуются порядка 1,5 млн молодых родителей.

В комментарии «Прайму» генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский пояснил, что стаж при расчете оплаты больничного учитываться не будет.

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«Речь идет о новой мере материальной поддержки семей с детьми. Согласно указанным разъяснениям [Министерства труда], родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до 7 лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего среднего заработка. При этом, продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — отметил специалист.

В ряде СМИ на фоне нововведения появилась информация о выплате в размере 55 тыс. рублей. Как пояснил эксперт, 55,2 тыс. рублей — это средний заработок россиян, согласно данным Росстата, однако вопрос конкретной суммы начисления по больничному будет решаться в каждом случае отдельно, исходя из размера средней заработной платы работника.

В этом году поправки коснулись и ежемесячных выплат для беременных женщин, которые встали на учет в поликлинике не позднее трех месяцев беременности. С 1 июля им будут начисляться выплаты в размере половины прожиточного минимума. Планируется, что эта мера поддержки коснется 630 тыс. будущих мам.

С 1 июля выплаты будут получать и неполные семьи, в которых есть дети от 8 до 17 лет. В каждом регионе они будут разные — в зависимости от суммы детского прожиточного минимума — в среднем 5,6 тыс. рублей, то есть половина пособия.

При этом некоторые из пособий начисляются автоматически, а на некоторые необходимо подать заявление на сайте Госуслуг.