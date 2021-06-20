Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Правительство России выделило более 55,3 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат», — говорится в сообщении.

В правительстве напоминают, что в зависимости от ситуации в семье выплата может составить 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей с низкими доходами были введены указом президента России Владимира Путина в 2020 году. Ранее правительство утвердило правила назначения пособий, а Министерство труда изменило порядок их начисления.