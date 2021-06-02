Кабмин скорректировал выплаты семьям школьников

Правительство России изменило правила, по которым назначаются выплаты семьям с детьми-первоклассниками. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты в 10 тыс. руб. должны получать и те семьи, дети в которых идут в первый класс в шесть лет. Это обсуждалось на совещании членов правительства и президента.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых... по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал Путин.

Он также проверил, что пункт первоначального проекта указа был изменен. Глава правительства Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова заверили, что соответствующая правка уже была внесена в документ.

«То есть теперь проект указа придет исправленный? Хорошо, отлично», – заключил Путин.

Ранее Торгово-промышленная палата выступила с инициативой ввести целевые выплаты на продукты для нуждающихся россиян. Объединение призывает отказаться от практики административного регулирования цен и сосредоточиться на поддержке производителей и адресной помощи гражданам.